Marburg-Moischt: Werkzeug geklaut

Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus ein, welches sich derzeit im Umbau befindet. Zwischen 11:00 Uhr am Sonntag (21.01.2024) und 08:30 Uhr am Montag (22.01.2024) verschafften sie sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zu dem Haus in der Straße „Am Bornberg“. Aus der Küche stahlen sie Werkzeug und ein Radiogerät. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Rauschenberg: beim Rückwärtsfahren Golf gestreift

Freitagnachmittag (19.01.2024) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW und einem UPS-Fahrzeug. Die Golf-Fahrerin war um 16:30 Uhr in der Dresdner Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Berliner Straße hielt sie an, um ein UPS-Fahrzeug, welches im Einmündungsbereich am Wenden war, vorzulassen. Der Paketzusteller fuhr rückwärts und touchierte dabei den grauen VW am linken Kotflügel. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden am Golf zu kümmern. Die Reparatur wird 750 Euro kosten. Wer kann Hinweise zum Paketzusteller bzw. seinem Fahrzeug geben? Wer hat am Freitag eine Lieferung per UPS im Bereich der Berliner Straße bekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0.