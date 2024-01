Fernwald/ B457: Größerer Drogenfund bei Verkehrsunfall

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Butzbach bemerkte mit einer zufällig vor Ort befindlichen Streife des Zolls einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 457 zwischen Fernwald und Gießen.

Der 20-jährige Fahrer war zuvor offenbar aufgrund der Wetterverhältnisse mit einer Schutzplanke kollidiert. Verdächtig kam den Beamten des Zolls und der Polizei vor, dass er am Unfallort Kartons zu verstecken versuchte.

Auf Nachschau befand sich in den Kartons eine größere Menge Marihuana. Beamte der zuständigen Polizeistation Gießen Süd, nun ebenfalls am Unfallort eingetroffen, nahmen den Fahrer fest. Er musste mit zur Dienststelle.

Bei der in der Folge durchgeführten Wohnungsdurchsuchung in Baden-Württemberg wurden keine weiteren Drogen aufgefunden.

Insgesamt stellten die Beamten mehrere Pakete mit etwa fünfzehn Kilogramm Marihuana, zwei Handys sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher.

Den Festgenommenen mit deutscher Staatsangehörigkeit führten die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen am 18.01.2024 einer zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vor. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann.

Die Ermittler lieferten den 20-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Langgöns- Hakenkreuze gemalt

Eine Zeugin meldete gestern Nachmittag (22.01.2024) Hakenkreuze auf einem Schaukasten am Bahnhof Langgöns. Wann die spiegelverkehrten Zeichen angebracht wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer kann Hinweise zu den Verursachern geben? Wem sind Personen vor 16:35 Uhr aufgefallen, die im Zusammenhang mit den Hakenkreuzen stehen könnten? Hinweise zu den Fahrraddieben erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Linden- Unfall auf der A485

Zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der A485 in Richtung Marburg kam es gestern Abend (22.10.2024). Ein 37-Jähriger war gegen 22:50 Uhr, mit seinem VW auf der B49 aus Richtung Wetzlar kommend unterwegs. An der Anschlussstelle Bergwerkswald auf die A485 in Richtung Marburg wechselte er direkt vom Beschleunigungsstreifen auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er offenbar den BMW eines aus Richtung Langgöns kommenden und in Richtung Marburg fahrenden 21-Jährigen. Der aus Pohlheim stammende BMW-Fahrer konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Golf des 37-jährigen aus Mücke auf. Beide Airbags des grauen 420i lösten aus, der Fahrer verletzte sich durch den Crash leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die A485 kurzzeitig voll gesperrt werden. Die eingesetzte Feuerwehr Linden sicherte die Unfallstelle währenddessen ab. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 7.500 Euro.

Allendorf (Lumda)-Nordeck: Spiegelunfall

Im Begegnungsverkehr auf der Rabenauer Straße kam es am Montag (22.01.2024) zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Gegen 07:20 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Mazda von Nordeck in Richtung Winnen. In Höhe der Hausnummer 23 kam ihm ein weißer Mercedes SUV entgegen. Die Spiegel der Fahrzeuge berührten sich. Der SUV-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden am Spiegel des grauen Mazda 5 beläuft sich auf 150 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Pohlheim-Watzenborn-Steinberg: Parkplatzrempler

Beim Ein- oder Ausparkten touchierte ein Unbekannter am Samstag (20.01.2024) einen auf dem LIDL-Parkplatz abgestellten grauen Citroen an der Stoßstange vorne links. Ohne sich um den 5.000 Euro teuren Schaden am Berlingo zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer. Wer hat den Unfall zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Straße „Neue Mitte“ mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.