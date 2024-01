Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (22.01.), um 17:10 Uhr, parkte eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Fahrzeug, einem schwarzen VW Golf, auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Hubertusweg. Als sie circa zehn Minuten später aus dem Geschäft zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest. Ein unbekannter Fahrzeugfahrer fuhr offensichtlich beim rückwärts Ausparken gegen das geparkte Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Pkw

Tann. Am Freitag (19.01.) kam es in den Vormittagsstunden auf einem Parkplatz in der Rhönstraße zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Pkw. Unbekannte haben hier die gesamte Beifahrerseite eines Opel Corsa zerkratzt. Zeugen, welche Hinweise geben oder Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Fulda. In der Nacht zu Montag (22.01.) beschädigten Unbekannte die Fahrerscheibe, das Dachfenster und einen Reifen eines schwarzen Audis, der in der Heinrichstraße abgestellt war. Es entstand rund 4.500 Euro Sachschaden.

Auch in der Straße „Am Bahnhof“ wurde ein Auto zum Ziel Unbekannter. Dort wurden am Montag (22.01.) eingeschlagene Fensterscheiben und platt gestochene Reifen an einem blauen Golf festgestellt. Hier entstand rund 7.500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Aufbruch von Parkscheinautomat

Fulda. In einem Parkhaus in der Brauhausstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag (22.01.), gegen 4.20 Uhr, einen Kassenautomaten aufzubrechen. Es entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmast umgeknickt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Im Vlämenweg knickten derzeitigen Erkenntnissen nach unbekannte Täter mutwillig einen Verkehrsmast samt Verkehrszeichen um. Die Sachbeschädigung wurde am Montag (22.01.), gegen 7.10 Uhr, bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Baustellencontainer

Vogelsbergkreis (ots)

Herbstein. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag (16.01.) und Montag (22.01.) unerlaubt Zutritt zu einer Baustelle in der Straße „Am Stück“. Dort brachen sie in einen mittels Schloss gesicherten Baustellencontainer ein und entwendeten Kabeltrommeln, Verlängerungskabel und Starkstromkabel im Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Drei Unfälle mit LKW sorgen für Verkehrsbehinderungen auf den Autobahnen

Am Montag, gegen 21:00 Uhr, kam es auf der BAB 4, zwischen den Anschlussstellen Obersuhl und Hönebach zu einem Verkehrsunfall. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein 62-jähriger Fahrer aus Niederpöllnitz mit seinem Lkw, als ihm plötzlich der linke Vorerreifen seiner Sattelzugmaschine platzte. Daraufhin brach der Sattelzug nach links aus. Er geriet auf die Bankette des Mittelstreifens und blieb unfallbeschädigt am linken Fahrstreifen, direkt an der dortigen Schutzplanke zum Stehen. Zur Absicherung des linken Fahrstreifens wurde die Autobahnmeisterei eingesetzt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 02 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.ooo Euro.

Nur 4 Stunden später, am Dienstag, gegen 01:00 Uhr, geriet ein mit Spülen und Zubehör beladener Lkw mit Anhänger auf der A7, zwischen Kircheimer- und Hattenbacher Dreieck aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand. Fahrer und Beifahrer konnten sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Durch den Einsatz der Feuerwehr Kirchheim konnte das Fahrzeug schnell gelöscht werden. Die Autobahnmeisterei Hönebach verlegte mit Ihren Kräften zu Absicherung direkt von der A4 zur Unfallstelle. Aktuell laufen noch die Bergungsarbeiten und der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 120.ooo Euro.

Eine Stunde später, gegen 02:oo Uhr, geriet in der Gegenrichtung, zwischen dem Hattenbacher- und Kirchheimer Dreieck, unmittelbar vor der dortigen Baustelle, ein Sattelzug aufgrund eines medizinischen Notfalls des 61-jährigen Fahrzeugführers aus Kiebrich nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Betongleitschutzwand des Mittelstreifens. Hierbei wurde das Führerhaus komplett vom Fahrgestell abgerissen und kippte linksseitig auf die Fahrbahn. Der Fahrer konnte sehr schnell aus dem Führerhaus durch andere Verkehrsteilnehmer befreit werden und befindet sich aktuell im Klinikum Bad Hersfeld zur weiteren Untersuchung. Bei dem Unfall traten Betriebsstoffe aus, die sich über alle dortigen drei Fahrstreifen verteilten. Durch die Feuerwehr Niederaula wurden die ersten Maßnahmen zur Aufnahme der ausgelaufenen Betriebsstoffe in die Wege geleitet. Die Richtungsfahrbahn Nord ist aktuell voll gesperrt. Die Bergung des Sattelzuges kann sich noch bis in die frühen Morgenstunden hinziehen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.ooo Euro.

Von daher ist in beide Fahrtrichtungen mit Rückstau zu rechnen.