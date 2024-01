Main-Taunus: Die Polizei-News

Ohne Beute wieder geflüchtet,

Hattersheim-Okriftel, Eschenstraße, Freitag, 19.01.2024 bis Montag, 22.01.2024, 12:00 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Okriftel ein, an Diebesgut gelangten sie allerdings nicht. Am Montag stellten die Bewohner des Reihenhauses in der Eschenstraße fest, dass in ihrer Abwesenheit am Wochenende eingebrochen worden war. Bei der Spurensicherung der verständigten Polizeibeamten wurde klar, dass die Täter an der Hausrückseite einen heruntergelassenen Rollladen hochgezogen, das dahinter befindliche Fenster aufgebrochen und die Räume betreten hatten. Aus dem Haus fehlten jedoch keine Wertgegenstände.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Frau randaliert und landet im Gewahrsam, Hochheim, Breslauer Ring, Dienstag, 23.01.2024, 00:00 Uhr bis 01:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag musste die Polizei in Hochheim eine Randaliererin zur Durchsetzung eines Platzverweises in Gewahrsam nehmen. Die 34-Jährige war bereits zuvor in einem Haus im Breslauer Ring aufgefallen, da sie dort einen Mann belästigt hatte. Trotz des ausgesprochenen Platzverweises verschaffte sich die Frau nach Mitternacht wieder Zugang zu dem Gebäude und gelangte wieder bis vor die Wohnungstür des zuvor schon belästigten Mannes. Dort randalierte sie lautstark und versuchte die Tür einzutreten. Dies gelang der Frau nicht, die Tür wurde jedoch beschädigt. Noch im Hausflur nahm die alarmierte Streife die 34-Jährige fest und mit zur Polizeistation Flörsheim, wo sie in einer Gewahrsamszelle untergebracht wurde. Sie wird sich nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs rechtfertigen müssen.

Mehrere Setzlinge am Main beschädigt, Hattersheim-Okriftel, Mainufer am Wäldchen, Mittwoch, 20.12.2023 bis Donnerstag, 18.01.2024

(fh)In den vergangenen Wochen sind im Hattersheimer Stadtteil Okrtiftel mehrere neu angepflanzte Bäume beschädigt worden. Die Polizei in Hofheim ermittelt nun wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Am Donnerstag wurde durch die Stadtverwaltung Hattersheim bei der Polizei angezeigt, dass die erst vor kurzem am Mainufer am Wäldchen angepflanzten Setzlinge mehrere Beschädigungen aufwiesen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. Wie und von wem ist derzeit unklar, weshalb die Polizeistation Hofheim Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegennimmt.

Alle vier Reifen zerstochen,

Hochheim am Main, Schillerstraße, Sonntag, 21.01.2024, 22:30 Uhr bis Montag, 22.01.2024, 04:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben Unbekannte alle Reifen eines in Hochheim geparkten Pkw zerstochen. Die Hintergründe der Tat sind aktuell unklar. Am frühen Montagmorgen fand der Besitzer des weißen Fiat Ducato sein Kfz in der Schillerstraße beschädigt vor. In allen vier Reifen konnten Einstichlöcher festgestellt werden. Die nicht mehr nutzbaren Räder hatten einen Wert von etwa 1.000 Euro.

Die Polizeistation Flörsheim nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.