Wiesbaden: Die Polizei-News

Durch Einsatz von Pfefferpistole verletzt, Wiesbaden,

Hollerbornstraße, 22.01.2024, 11.00 Uhr,

(pl)Aufgrund einer Körperverletzung mit einer Pfefferpistole kam es am

Montagvormittag im Umfeld eines Mehrfamilienhauses in der Hollerbornstraße zu

einem größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde um kurz nach 11.00 Uhr

gemeldet, dass im Eingangsbereich des Wohnhauses ein Hausbewohner von einem

Nachbarn durch Sprühstöße mit einer Pfefferpistole im Gesicht verletzt worden

sei. Aufgrund der Mitteilung wurden unmittelbar zahlreiche Polizeikräfte vor Ort

entsandt und die Hollerbornstraße zeitweise gesperrt. Der 67-jährige

Tatverdächtige konnte in seiner Wohnung nicht mehr angetroffen werden, er ist

bislang unbekanntem Aufenthaltes. Der durch die Sprühstöße mit der

Pfefferpistole verletzte 67-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht werden. Darüber hinaus erlitt eine 83-jährige Hausbewohnerin, welche

dem Verletzten erste Hilfe leistete, in Folge des freigesetzten Reizstoffes

Atemwegsreizungen. Sie wurde ambulant vor Ort behandelt. Es wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Betrunkener schlägt Sanitäter – Zeugenaufruf zur Pressemitteilung vom

21.01.2024, Mainz-Kastel, Am Königsfloß, 20.01.2024, 17.45 Uhr,

(pl)Nachdem am Samstagabend in Mainz-Kastel ein Sanitäter von einem betrunkenen

29-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht erhielt, sucht das 2. Polizeirevier

nach weiteren Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Wie bereits in der am 21.01.2024 veröffentlichten Pressemitteilung berichtet,

wollte eine Rettungswagenbesatzung am Samstag gegen 17.45 Uhr in der Straße „Am

Königsfloß“ einem Betrunkenen helfen. Im weiteren Verlauf soll dieser plötzlich

wild um sich geschlagen, gegen den Rettungswagen uriniert und einem der

Sanitäter einen Schlag ins Gesicht versetzt haben. Der mutmaßliche Täter, ein

29-jähriger Mann, konnte von den verständigten Polizeikräften in unmittelbarer

Nähe festgenommen werden und kam nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

in eine Ausnüchterungszelle. (Link zur Pressemitteilung vom 21.01.2024)

Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen sich mehrere Personen in der Nähe aufgehalten

haben, welche jedoch nicht mehr von der Polizei angetroffen werden konnten.

Diese bislang noch unbekannten Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden nun

gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240

in Verbindung zu setzen.

Imbiss von Einbrecher heimgesucht,

Wiesbaden-Biebrich, Friedrich-Bergius-Straße, 22.01.2024, 06.20 Uhr,

(pl)In der Friedrich-Bergius-Straße in Biebrich wurde am Montagmorgen auf dem

Parkplatz eines Baumarktes ein Imbiss von einem Einbrecher heimgesucht. Der

Täter brach gegen 06.20 Uhr die Eingangstür des Imbisses auf und entwendete das

in der Kasse befindliche Kleingeld. Bei dem Dieb soll es sich Zeugenangaben

zufolge um einen 35-45 Jahre alten, ca.1,75-1,80 Meter großen, schlanken und

dunkelgekleideten Mann gehandelt haben. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Baustellendiebe zugange,

Wiesbaden, Oranienstraße, 20.01.2024, 17.30 Uhr bis 22.01.2024, 07.00 Uhr,

(pl)Auf der Baustelle einer Schule in der Oranienstraße waren zwischen

Samstagnachmittag und Montagmorgen Diebe zugange. Die Täter verschafften sich

Zutritt zur Baustelle und erbeuteten mehrere Meter Kupferkabel. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden-Medenbach, Hockenbergstraße, 19.01.2024, 17.00 Uhr bis 22.01.2024,

19.20 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Montagabend einen

Zigarettenautomaten in der Hockenbergstraße in Medenbach aufgebrochen. Der

Automat wurde gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Zigarettenpackungen

sowie das Bargeld gestohlen. Die Täter konnten mit der Beute unerkannt

entkommen. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 entgegen.

Vandalismus in Friedhofstoilette,

Wiesbaden, Siegfriedring, 21.01.2024, 20.00 Uhr bis 22.01.2024, 06.20 Uhr,

(pl)In der Toilette des Friedhofs im Siegfriedring haben in der Nacht zum Montag

Vandalen gewütet. Die Täter rissen die Papierhalterungen ab und warfen

brennendes Toilettenpapier in die Toilettenschüsseln, wodurch diese beschädigt

wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise

nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher scheitert,

Idstein-Walsdorf, Idsteiner Straße, Montag, 22.01.2024, 19:00 Uhr bis Dienstag,

23.01.2024, 05:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag versuchten Einbrecher in ein Wohnhaus in

Idstein-Walsdorf einzusteigen. Der oder die Täter suchten im Schutze der

Dunkelheit das Einfamilienhaus in der Idsteiner Straße auf und begaben sich zur

Kellertür im rückwärtigen Bereich. Dort setzten sie mehrfach mit einem

Hebelwerkzeug an, scheiterten jedoch und brachen letztlich ihr Vorhaben ab. Die

anschließende Flucht gelang ihnen unbemerkt.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruchsversuch unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 entgegen.

Mülltonnen angezündet,

Idstein, Deningerstraße, Dienstag, 16.01.2024, 11:00 Uhr bis Montag, 22.01.2024,

12:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche haben Unbekannte in Idstein Mülltonnen angezündet

und beschädigt. Die Tat wurde der Polizei erst am Montag gemeldet. Der oder die

Täter hatten in der Deningerstraße eine Mülltonne angezündet, durch deren

Hitzeentwicklung eine weitere Mülltonne beschädigt wurde. Der Sachschaden

beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Die sachbearbeitende Dienststelle nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126)

9394-0 entgegen.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall,

Walluf, Bundesstraße 42 / Bundesstraße 260, Montag, 22.01.2024, 16:10 Uhr

(fh)Bei einem Auffahrunfall, der sich am Montagnachmittag bei Walluf ereignet

hat wurden insgesamt drei Personen verletzt. Um 16:10 Uhr fuhren ein VW Touran

und ein VW Caddy in dieser Reihenfolge von der B 42 ab und beabsichtigten auf

die B 260 in Richtung Bad Schwalbach zu gelangen. An der Einmündung, bei der die

Vorfahrt mittels Stoppschild geregelt ist, kam der Touran zum Stehen. Der

55-jährige Fahrer des Caddy bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Pkw

vor ihm auf. Durch den Aufprall wurden die 41-jährige Fahrerin des Touran sowie

ihre beiden Kinder verletzt und zwei von ihnen zur weiteren Abklärung in ein

Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird mit knapp 4.000 Euro beziffert.

Zeugensuche nach Unfallflucht,

Taunusstein-Bleidenstadt, Luisenstraße, Samstag, 20.01.2024, 22:30 Uhr bis

Sonntag, 21.01.2024, 16:30 Uhr

(fh)Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet bei der Suche nach einem

Unfallverursacher um Ihre Mithilfe. Am Samstagabend hatte eine Frau aus

Taunusstein-Bleidenstadt ihre schwarze Mercedes B-Klasse am rechten Fahrbahnrand

der Luisenstraße vor der Hausnummer 4 geparkt. Als sie am darauffolgenden

Nachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein

unbekanntes Fahrzeug gegen den Mercedes gestoßen war. Der Fahrer oder die

Fahrerin war allerdings nicht auf die Idee gekommen, den erforderlichen

Pflichten einer unfallverursachenden Person nachzukommen und einfach geflüchtet.

Das Auto der Geschädigten wurde an der vorderen linken Seite beschädigt.

Hinweise zum Zusammenstoß oder dem Verursacher bzw. der Verursacherin werden

unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.