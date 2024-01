Landau: Die Polizei-News

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Landau (ots) – In den frühen Nachmittagsstunden des 20.01.2024 fiel einer Streife der PI Landau ein PKW im Bereich des alten Messplatzes auf. Bei der Überprüfung ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein präventiv sichergestellt.

PKW sichergestellt

Herxheim (ots) – Am 22.01.2024 wurde gegen 13 Uhr in Herxheim in der Industriestraße ein 26-jähriger Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.

Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Da der 26-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, wurde sein PKW zudem sichergestellt. Auf ihn wird nun ein weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zukommen.