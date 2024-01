Exhibitionist in Forsterstraße gesehen

Mainz-Neustadt (ots) – Eine Begegnung der anderen Art hatte Gestern gegen 17 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin. Auf der Suche nach einem Parkplatz fuhr die Mainzerin durch die Neustadt und bemerkte dabei zwischen 2 geparkten Fahrzeugen einen Mann, der onanierte. Dieser blickte sie ungeniert an und masturbierte dabei weiter.

Die Autofahrerin fuhr weiter und kam wenig später an gleicher Stelle vorbei, wobei sie den Mann über die Josefstraße in Richtung Hindenburgstraße flüchten sah. Bei der anschließenden polizeilichen Fahndung konnte der Exhibitionist nicht mehr gesichtet werden.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

45-50 Jahre alt, ungepflegtes Aussehen, schmächtig/klein, trug eine helle Steppjacke mit Kapuze, eine dunkle Jogginghose, offene Schuhe, ähnlich Birkenstock.

Wer den beschriebenen Mann gegen 17:00 Uhr in der Mainzer Neustadt gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Versammlungen in Mainz am Donnerstag

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Donnerstag kommt es zu 2 Versammlungen in der Innenstadt bzw. an der Rheingoldhalle. Ab ca. 14:30 Uhr bis in die Abendstunden werden etwa 150 Traktoren erwartet welche von Hechtsheim startend die Rheinhessen Straße, Pariser Straße, Aliceplatz, Kaiserstraße, befahren und im Bereich Adenauer-Ufer parken werden. Mit einer deutlich geringeren Fahrzeuganzahl wird der Aufzug über die Bauhofstraße – Flachsmarktstraße – Schusterstraße – Quintinstraße – Rheinstraße fortgesetzt.

Die Landwirte werden dort auf der Busspur parken und eine Kundgebung an der Rheinpromenade abhalten. Es ist daher im o.g. Stadtbereich mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Landwirte werden am Ende der Versammlung individuell oder in kleinen Gruppen abreisen. Zwischen 16-20 Uhr ist zudem eine Kundgebung durch einen weiteren Anmelder auf dem Jockel-Fuchs-Platz vor der Rheingoldhalle geplant.

Kreis Mainz-Bingen

32-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Nieder-Olm (ots) – In Nieder-Olm kam es am Montag 22.01.2024 gegen 19:50 Uhr, zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 32-jähriger Mann aus Nieder-Olm verletzt wurde. Der 32-Jährige und eine 27-jährige Bekannte gerieten demnach in einer Wohnung in der Pariser Straße in Streit. Im weiteren Verlauf verletzte die 27-Jährige den Nieder-Olmer vermutlich mit einem Messer am Arm.

Anschließend flüchtete die nunmehr Beschuldigte aus dem Anwesen und konnte durch die Polizeistreifen, auch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen, nicht mehr angetroffen werden. Der 32-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Aufenthaltsort der Frau ist derzeit noch unbekannt, die Hintergründe zur Tat sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Bei dem Einsatz am Montagabend waren insgesamt 8 Einsatzfahrzeuge der Mainzer Polizei im Einsatz.