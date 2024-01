Schnelle Reaktion verhindert Frontalcrash

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag gegen 19:45 Uhr kam es auf der K12 zwischen Kaiserslautern und Otterbach zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 29-Jähriger aus Kaiserslautern überholte mit seinem Opel einen vor ihm fahrenden 62-jährigen Mercedes Fahrer. Aufgrund des Überholmanövers musste ein entgegenkommender Pkw stark abbremsen. Ein Frontalcrash wurde somit verhindert.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und den unbekannten entgegenkommenden Autofahrer. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Tel. 0631 369-2150 entgegen. |pet

Einbruch in Rohbau

Kaiserslautern (ots) – Am Montagmorgen wurde die Polizei zu einem Einbruch in die Albert-Schweitzer-Straße gerufen. Dort hatten unbekannte Täter sich Zutritt auf eine Baustelle verschafft. In dem momentanen Rohbau entwendeten sie zahlreiche Werkzeuge und Baumaschinen. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter 0631 369-2250 entgegen. |pet

Spiegel gestreift

Kaiserslautern (ots) – Am Montagvormittag befuhr ein Lastkraftwagen mit weißer Plane die Schneiderstraße in Richtung Eisenbahnstraße. Dort streifte er beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Ford Transit. Der Spiegel wurde hierdurch beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 500 Euro.

Anschließend fuhr der LKW weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht laufen. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |pet

Einbrüche in Geschäfte und Büros

Kaiserslautern (ots) – Über das vergangene Wochenende kam es im Innenstadtbereich zu Einbrüchen in verschiedene Ladengeschäfte und Büros. In der Markstraße gelang es unbekannten Tätern ein Fenster aufzuhebeln. Schließlich konnten sie in den Verkaufsraum eines Geschäftes einsteigen und Bargeld und Gutscheine stehlen.

Ohne Diebesbeute endete ein Einbruch in ein Geschäft in der Fackelstraße. Dort konnten die Täter in das Gebäude gelangen und hebelten die Tür zum Geschäft auf. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Auch im Benzinoring versuchten die Diebe ihr „Glück“. Dort wurden aus einem Büro Briefmarken, eine EC-Karte und eine Geldkassette entwendet. Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Eisenbahnstraße. Dort hebelten die unbekannten Täter erst eine Haustür auf und machten sich anschließend an der Zugangstür der Büros zu schaffen. Dort scheiterten sie jedoch und flüchteten. Zu einem Sachschaden an einer Tür kam es ebenfalls in der Markstraße. Dort wurde auch versucht die Zugangstür zu einem Geschäft aufzubrechen, was misslang.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern nimmt Hinweise unter der Tel. 0631 369-2620 entgegen. |pet

Kreis Kaiserslautern

Carport steht in Brand

Katzweiler (ots) – Aus bislang ungeklärten Gründen stand am frühen Montagmorgen in der Straße Langer Boden ein Carport in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen, konnten jedoch durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Durch die Nachbarschaft konnten die 2 Anwohner im Alter von 30 und 43 Jahren gewarnt werden. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden im mindestens fünfstelligen Bereich. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei Kaiserslautern untersucht. |pet