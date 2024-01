Einbruch in die Räumlichkeiten des Bürgerdienstes

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach im Zeitraum zw. Montag 18 Uhr, und Dienstag 06 Uhr, in das Gebäude des Bürgerdienstes und einer Jugendeinrichtung im Freiberger Ring im Stadtteil Vogelstang ein. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster, welches sie mittels eines bislang unbekannten Werkzeugs aufhebelten, Zutritt in den Souterrain-Bereich des Gebäudes.

Über weitere Räumlichkeiten der Jugendeinrichtung gelangten die Täter ins Treppenhaus und anschließend in die Räumlichkeiten des Bürgerdienstes. Sämtliche verschlossenen Türen wurden mittels Werkzeug aufgehebelt. Während in der Jugendeinrichtung nichts entwendet wurde, wurden die Räumlichkeiten des Bürgerbüros durchsucht und ein Tresor mittels eines Werkzeugs geöffnet. Hieraus entwendete die bislang unbekannte Täterschaft Bargeld in mittlerer 4-stelliger Höhe, mehrere Dokumente und Siegel.

Im Anschluss an die Tat wurde das Gebäude über den gleichen Weg verlassen, wie es betreten wurde. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten sich unter: 0621-174-4444 zu melden.

Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Mannheim (ots) – Ein aufmerksamer Anwohner meldete am Dienstag gegen 01.30 Uhr vier dunkel gekleidete Personen, die sich an einem Zigarettenautomaten in der Rottfeldstraße zu schaffen machten. Hierbei hebelten sie mit einem bislang unbekannten Werkzeug das EC-Karten-Terminal auf und beschädigten den Automaten erheblich. Ob sie aus dem Automateninneren Bargeld oder Zigaretten entwenden konnten, ist bislang noch unbekannt.

Sie flüchteten im Anschluss an die Tat in Richtung Almenhofschule. Eine Fahndung durch Polizeikräfte verlief negativ. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und werden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden unter: 0621-833970.

Schwerer Verkehrsunfall auf B 38

Mannheim/B 38 (ots) – Am Montagmorgen kurz vor 10 Uhr ereignete sich auf der B38 kurz nach der Anschlussstelle Mannheim-Vogelstang in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem Ford den linken Fahrstreifen der B 38 in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarstadt. Womöglich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam sie bei regennasser Fahrbahn ins Rutschen und schleuderte nach rechts über alle 3 Fahrstreifen. Danach durchbrach sie eine Baustellenabsperrung und geriet in einen Grünstreifen, wobei sie mit zwei Verkehrsschildern kollidierte.

Nachdem der Ford hierdurch weiter auf einen oberirdischen Schachtdeckel aufgebockt wurde, flog das Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls in Richtung des Zubringers der Gorxheimerstraße auf die B 38. Der Ford überschlug sich und kam letztlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen.

Die 24-Jährige konnte sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein nahe gelegenes Krankhaus gebracht. Bei dem Auto entstand ein Totalschaden und es wurde daraufhin abgeschleppt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme mussten die Fahrbahnen der B 38 am Viernheimer Kreuz in Richtung Mannheim zwischen dem Übergang von der A 659 und Mannheim-Wallstadt/ Vogelstang bis ca 12:30 Uhr gesperrt werden.

Möglicher Steinewerfer – Zeugen gesucht

Mannheim/BAB 6 (ots) – Ein bislang unbekannter Täter ließ Montagfrüh gegen 07:35 Uhr einen faustgroßen Gegenstand, der womöglich ein Stein gewesen sein könnte, auf die Fahrbahn fallen. Der Unbekannte stand dabei auf einer über die BAB 6 führende Brücke, die sich im Bereich zwischen Mannheim-Vogelstang und Mannheim-Wallstadt befindet.

Durch die Tat musste ein 38-jähriger Opel-Fahrer, der die BAB 6 in südliche Richtung im Bereich zwischen Mannheim-Vogelstang und Mannheim- Wallstadt befuhr, mit einer sofortigen Lenkbewegung dem Gegenstand ausweichen. Allerdings konnte er trotz der schnellen Reaktion eine Kollision mit dem Gegenstand nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde nur die Windschutzscheibe beschädigt und der Fahrer blieb unverletzt.

Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat nun die weiteren Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter Telefon: 0621/ 71849-0 zu melden.

Verkehrswidriges Wendemanöver führt zum Unfall

Mannheim (ots) – Ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 10.45 Uhr die Waldhofstraße von Mannheim-Luzenberg in Fahrtrichtung Alter Messplatz. An der Einmündung der Untermühlaustraße wendete er sein Fahrzeug verkehrswidrig und übersah dabei die in gleiche Fahrtrichtung herannahende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch die Gefahrenbremsung der Straßenbahn verletzte sich ein Fahrgast leicht, da dieser durch die Bremsung vom Sitz fiel. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden vorübergehend verkehrslenkende Maßnahmen getroffen.

Unachtsamkeit löst Brand in Wohnung aus

Mannheim (ots) – Am heutigen Morgen wurden gegen 4.30 Uhr Rettungskräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes zu einem Wohnungsbrand in der Bruchsaler Straße alarmiert. Vor Ort befasste sich die Feuerwehr umgehend mit den Löschmaßnahmen einer in Brand geratenen Couch in einer Kellerwohnung. Die Bewohner hatten bereits alle das Haus verlassen. Lediglich der 81-jährige Bewohner der Kellerwohnung musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

Es ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung. Alle Anwohner konnten nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Es entstand kein Sachschaden am Gebäude.

Lediglich die Habseligkeiten des 81-Jährigen nahmen geringen Schaden.

Zimmerbrand, 2 leicht verletzte Personen

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Montagabend gegem 22 Uhr, brach in einer Wohnung im 3.OG eines Wohnkomplexes in E 6 ein Brand aus. Die Berufsfeuerwehr Mannheim hatte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass sich dieser nicht weiter ausbreiten konnte. Aufgrund des Brandes kam es bei 3 Bewohnern bzw. Mitarbeitern zu einem Verdacht einer Rauchgasvergiftung, eine Mitarbeiterin erlitt einen Schock. Alle Personen wurden vorsorglich in nahegelegenen Krankenhäusern verbracht, wo sie weiter ärztlich versorgt wurden.

Derzeit können über die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe noch keine näheren Auskünfte erteilt werden. Dies ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bis auf die Brandwohnung, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiterführenden Brandermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.