Brandstiftung durch Unbekannte in Schule

Leimen (ots) – Durch bislang unbekannte Täter wurde am Montag gegen 10.45 Uhr, die Jungentoilette einer Schule in der Tinqueux-Allee in Brand gesetzt. Es folgte eine Alarmauslösung im gesamten Schulgebäude, woraufhin alle Klassen in 2 angrenzenden Sporthallen untergebracht wurden. Es waren mehrere Rettungskräfte der Polizei und der Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden und die Schüler durften gegen 12.15 Uhr wieder ihre Klassenzimmer betreten. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen 5-stelligen Betrags. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und durch den Polizeiposten Leimen geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Leimen zu melden unter: 06224-17490.

Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Samstag 20.01.2024 und Montag 22.01.2024, brach eine bislang unbekannte Täterschaft einen Zigarettenautomaten in der Scheffelstraße auf. Mutmaßlich mit einem Trennschleifer flexte die Täterschaft einen Teil des Automaten auf und entwendete eine bis dato unbekannte Menge an Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0.

Unfall mit zwei Verletzten

Mauer/B45 (ots) – Am Montag fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Opel aus Richtung Sinsheim kommend auf der B 45. Gegen 12:40 Uhr bog ein 79-Jähriger mit seinem Mercedes von der Bahnhofsstraße in Mauer auf die B 45 ab und missachtete nach ersten Erkenntnissen dabei die Vorfahrt des Opelfahrers. Dadurch kam es zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 79-Jährige sowie seine 68-jährige Beifahrerin kamen verletzt in ein Krankenhaus. Auch der 40-Jährige wurde durch die heftige Kollision in Mitleidenschaft gezogen, jedoch war eine Behandlung vor Ort nicht von Nöten. An beiden Autos lösten die Airbags aus.

Auf Grund ihrer erheblichen Beschädigungen mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die B 45 musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und der Bergung der Autos bis 14:40 Uhr voll gesperrt werden.

Der 79-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.