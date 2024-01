Schwer verletzte 17-Jährige

Karlsruhe-Neureut (ots) – Nachdem eine 17-Jährige Gestern im Bereich der Welschneureuter Straße schwer verletzt aufgefunden worden war, liegen der Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe inzwischen weitere Erkenntnisse vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen zwei zunächst unbekannte weibliche Personen jüngeren Alters gegen 16 Uhr an der Wohnungstür eines dortigen Mehrfamilienhauses geklingelt haben.

Als der Wohnungsinhaber die Tür öffnete, soll mindestens eine der zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich vermummten Frauen dem Mann mit einem Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben. Der Wohnungsinhaber soll daraufhin ein Messer ergriffen und hiermit in Richtung der Frauen gestochen haben. Hierbei wurde die 17-Jährige durch mehrere Messerstiche verletzt.

Anschließend flüchteten die beiden Frauen aus dem Gebäude, wo die 17-Jährige kurz darauf auf der Straße zusammenbrach. Die unbekannte zweite junge Frau flüchtete unerkannt. Die Identität dieser zweiten Frau ist ebenso Gegenstand der andauernden Ermittlungen wie mögliche Hintergründe des Geschehens.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wohnungsinhaber in Notwehr gehandelt hat. Er wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die 17-Jährige befindet sich derzeit nicht mehr in Lebensgefahr.

Wohnungseinbruch – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Walstadt (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am Montag 22.01.2024 in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Waldstadt ein. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich Einbrecher zwischen 08:30-15:15 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Schneidemühler Straße. Anschließend durchsuchten die Diebe die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Kleidungsstücke.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Autofahrer kollidiert mit Fußgänger

Karlsruhe (ots) – Am Montag 22.01.2024 ereignete sich in Grünwettersbach ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwere Verletzungen erlitt. Gegen 16:50 Uhr fuhr ein 59-jähriger Autofahrer auf der L 623 in Fahrtrichtung Wolfartsweier. Im weiteren Fahrtverlauf bog der Pkw-Fahrer von der Straße am Wetterbach in eine Anliegerstraße ab und übersah hierbei offenbar einen Spaziergänger.

Bei der anschließenden Kollision erlitt der 60-jährige Fußgänger wohl schwere Verletzungen an den Beinen. Er wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Kreis Karlsruhe

Verfolgungsfahrt auf der B 35 – Polizei sucht Zeugen

Bretten (ots) – Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker flüchtete am Dienstagmorgen auf der B35 im Bereich Bretten vor einer Polizeistreife. Der Raser gefährdete durch seine riskante Fahrweise mutmaßlich mehrere Verkehrsteilnehmer, weshalb nun mögliche Geschädigte aber auch Zeugen des Vorfalls gesucht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollten Beamte der Verkehrspolizei gegen 09:55 Uhr einen dunklen Audi Kombi auf der B 35, Höhe Diedelsheim, einer Kontrolle unterziehen.

Die Anhaltesignale der Beamten missachtete der Fahrzeuglenker des Audi mit Darmstädter Zulassung (DA-) jedoch und fuhr stattdessen mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Maulbronn davon. Auf seiner Flucht missachtete er offenbar unter anderem eine rote Ampel an einer Kreuzung der B 35 in Höhe Gölshausen.

Außerdem überholte er diverse Verkehrsteilnehmer trotz Gegenverkehr in teils rücksichtsloser Art und Weise. Auf Höhe Knittlingen verloren die verfolgenden Beamten den Flüchtigen aus den Augen. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat Ermittlungen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter 0721/944840 zu melden.

Vollsperrung der B293 bei Wössingen nach Unfall mit 2 Verletzten

Walzbachtal (ots) – Nach einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzte wurden, war die Bundesstraße 293 bei Walzbachtal-Wössingen am Dienstagmorgen 23.01.2024 voll gesperrt. Ersten Feststellungen bei der Unfallaufnahme zufolge fuhr ein Pkw-Fahrer gegen 07:05 Uhr auf der B293 von Dürrenbüchig kommend in Richtung Jöhlingen. Zwischen den Abzweigen zur Landesstraße 571a und 571 überholte er in einer Kurve offenbar mehrere vorausfahrende Fahrzeuge und kollidierte dann mit einem entgegen kommenden Pkw.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt und nach einer ersten Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 12.000 Euro. An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Totalschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergungs-und Reinigungsarbeiten war die B293 zweitweise voll gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde örtlich umgeleitet.