Hettenleidelheim: Personenschaden durch Frontalzusammenstoß

Hettenleidelheim (ots) – Am 22.01.2024 gegen 17:06 Uhr kam es auf der B47 bei Hettenleidelheim zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW, wodurch Personen verletzt wurden.

Der 30-jährige Fahrer eines VW befuhr die B47 von Hettenleidelheim kommend in Richtung Eisenberg. Der Fahrzeugführer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr anschließend nach links über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke. Von dort schleuderte er auf die Fahrbahn und kollidierte frontal mit einer 71-jährigen Fahrerin eines Citroen, welche die B47 in entgegengesetzte Richtung befuhr.

Beide Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand jeweils Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. Die B47 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.