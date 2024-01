Friedelsheim: Versuchter Raub – Zeugen gesucht

Friedelsheim (ots) – Am Freitag, 18.01.2024, gegen 11:20 Uhr kam es in Friedelsheim in der Hauptstraße zu einem versuchten Raubdelikt.

Ein dunkel gekleideter Mann, mit Sturmhaube, Mütze und Handschuhen vermummt, klingelte an einer Haustür. Da er mit einem Paket vor der Tür stand, ging der erwachsene Sohn der Familie von einem Zusteller aus und öffnete die Tür. Der Mann forderte jedoch die Herausgabe von Wertsachen und verschaffte sich unbefugten Zutritt ins Haus. Entwendet wurde nichts. Verletzt wurde niemand. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 30 und 40 Jahre alt ca.1,80 m groß, von normaler Statur, blaue Augen, osteuropäischer Akzent.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Neustadt, 06321-854-0, oder der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, 06322-963-0, in Verbindung zu setzen.