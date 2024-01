KVD beendet Feier und schließt Gaststätte

Ludwigshafen – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Sonntagnachmittag, 21. Januar 2024, in Nord/Hemshof die Störung der Sonntagsruhe durch feiernde Personen in einer Gaststätte unterbunden. Ein Anwohner hatte sich kurz nach 17 Uhr beim KVD über Musiklärm aus einem Lokal beschwert. Die Einsatzkräfte suchten danach die Gaststätte auf, in der rund 60 Menschen privat feierten.

Im Gespräch mit dem KVD sicherte der 69-jährige Verantwortliche zu, die Laustärke der Musik auf Zimmerlautstärke zu reduzieren. Die Einsatzkräfte machten ihm klar, dass eine erneute Beschwerde zur Schließung der Gasträume führen würde. Etwa 1 Stunde später erreichte wieder eine Beschwerde über Musiklärm aus demselben Lokal den KVD, der daraufhin die Örtlichkeit aufsuchte und den Betreiber anwies, die Gaststätte zu schließen.

Dieser erhielt eine Stunde Zeit, um die feiernden Gäste darüber zu informieren und diese abzukassieren. Den Anordnungen kam der Betreiber nach, so dass die Ruhe hergestellt war.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Fußgänger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag 21.01.2024 gegen 15:15 Uhr, war ein 28-Jähriger zu Fuß in der Hemshofstraße unterwegs und wollte diese an einem Fußgängerüberweg an der Einmündung zur Kurzen Straße queren. Ein 61-jähriger Autofahrer war auf der Hemshofstraße in Richtung Rheinuferstraße unterwegs und übersah den querenden Fußgänger.

Er konnte dem Fußgänger zwar noch ausweichen, kollidierte hierbei jedoch mit einem Verkehrsschild, welches dem 28-Jährigen auf dem Kopf fiel. Der 28-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag (21.01.2024) kontrollierten Polizeikräfte in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße den 28-jährigen Fahrer eines Mofas. Bei der Kontrolle konnten Hinweise darauf erlangt werden, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Der 28-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Versuchter Raub und Bedrohung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 19.01.2024 gegen 22:50 Uhr, war eine 28-Jährige zu Fuß in der Knollstraße unterwegs, als ihr ein Mann entgegenkam, der sie zunächst anschrie und dann aufforderte, ihm all ihr Geld zu übergeben. Die 28-Jährige flüchtete von der Örtlichkeit und auch der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung.

Am folgenden Samstag 20.01.2024 war die Frau in Begleitung eines 29-Jährigen erneut im Bereich der Knollstraße unterwegs, als sie wieder auf den Unbekannten trafen. Der 29-Jährige wollte den Mann auf sein Verhalten vom Vortag ansprechen, als dieser plötzlich ein großes Küchenmesser aus seiner Jackentasche hervorholte und den 29-Jährigen androhte, ihn damit umzubringen. Die 28-Jährige und ihr Begleiter ergriffen erneut die Flucht und auch der Unbekannte entfernte sich.

Er wurde als circa 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug einen Dreitagebart, hatte dunkle Haare und eine auffällige großflächige Verletzung im Gesicht.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Hinweise bitte an die PI Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Samstag 20.01.2024 auf Sonntag 21.01.2024, versuchten Unbekannte vergeblich in ein Wohnhaus in der Wollstraße im Stadtteil Gartenstadt einzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich Wollstraße / Heuweg verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 21.01.2024 zw. 16-20:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Kornackerstraße im Stadtteil Rheingönheim ein und entwendeten Schmuck im Wert von circa 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich Kornackerstraße / Sommerfeldweg verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Untersuchungshaft nach gefährlicher Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Am Abend 19.01.2024 gegen 22:30 Uhr, kam es im Bereich des Berliner Platzes in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Vorausgegangen waren verbale Streitigkeiten in deren Verlauf ein 26-Jähriger von einem 36-Jährigen geschlagen und getreten wurde. Ein 32-jähriger Bekannter des Angreifers kam hinzu und stach dem 26-Jährigen, welcher sich bereits etwas entfernt hatte, mehrfach mit einem Messer in den Rücken. Er wurde schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr. Beide Angreifer flüchteten. Polizeikräfte konnten den 36-Jährigen in der Nähe kontrollieren. Der 32-Jährige wurde durch Beamte kurze Zeit nach der Tat in einer Wohnung vorläufig festgenommen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizeikräfte diese Wohnung und stellten die mutmaßliche Tatwaffe, weitere Messer sowie eine Schreckschusswaffe und rund 40 Gramm Marihuana sicher.

Der 32-jährige Wohnsitzlose wurde am Samstag 20.01.2024, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Als Haftgründe wurde Flucht- und Wiederholungsgefahr angenommen. Gegen den 36-Jährigen wird ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu den konkreten Hintergründen und Motiven der Tat dauern an.