Frankfurt – Innenstadt: Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitag, den 19. Januar 2024 kam es am

Willy-Brandt-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein unbekannter

Täter ist flüchtig.

Gegen 17.20 Uhr trafen die Geschädigte und der unbekannte Mann im Bereich des

Willy-Brand-Platzes aufeinander. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug der

Unbekannte der 58-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Das folgende

Gerangel, in dessen Verlauf der Tatverdächtige die Geschädigte mehrfach auf

sexueller Grundlage beleidigte, wurde durch außenstehende Zeugen beendet. Der

Täter flüchtete im Anschluss mit einer ebenfalls unbekannten weiblichen

Begleitung in Richtung Bahnhofsviertel.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180 cm groß,

heller Teint, kurze, schwarze Haare, Dreitagebart; bekleidet mit einem schwarzen

Kapuzenpullover.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen

und / oder dem Tathergang machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 –

10100 beim 1. Revier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Samstag zwei Haftbefehle vollstreckt. Bei Kontrollen konnte ein

43-jähriger sowie ein 45-jähriger Mann festgestellt werden, die wegen

Beleidigungen und Sachbeschädigung von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main

mit einem Haftbefehl gesucht wurden. Beide wurden verhaftet und zur Wache der

Bundespolizei gebracht.

Randalierer im Hauptbahnhof Wiesbaden festgenommen

Wiesbaden (ots) – Beamte der Bundespolizei haben am Samstagmorgen einen

56-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen, der gegen 3.30 Uhr randalierend

durch den Hauptbahnhof Wiesbaden gezogen ist. Mit einem Stein hatte der Mann auf

die Bediendisplays von sechs Fahrscheinautomaten eingeschlagen und diese dabei

massiv beschädigt. Eine Streife der Bundespolizei konnte den Mann letztlich

stellen, festnehmen und zur Wache bringen. Dort wurde nach Feststellung seiner

Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der an

den Fahrscheinautomaten entstandene Schaden beläuft sich nach einer ersten

Schätzung auf etwa 11.000 Euro.

Frankfurt – Bundesautobahn 3: „Brotkrümelspur“ im Schnee führt zur Festnahme

Frankfurt (ots) – (lo) Die dreiköpfige Besatzung eines Kleintransporters geriet

gestern Abend (21. Januar 2024) gegen 17:00 Uhr auf der Bundesautobahn 3 vor der

Anschlussstelle Frankfurt-Süd in Fahrtrichtung Köln in den Fokus einer zivilen

Polizeistreife, als bei dieser ein Verstoß gegen die Gurtpflicht festgestellt

wurde.

Während der Kontrolle nutzte einer der Mitfahrer die Gunst der Stunde und

versuchte sich „unbemerkt“ der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht gelang

zumindest vorerst, als der 40-Jährige aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld in ein

angrenzendes Waldstück flüchtete. Um die beiden anderen Männer nicht

unbeobachtet zu lassen, wurden weitere Streifen angefordert.

Die Fahndung nach dem Ausreißer wurde umgehend eingeleitet, zumal die extremen

Minustemperaturen von bis zu -9,9 Grad schnelles Handeln erforderten, um die

Gefährdung des Flüchtigen zu minimieren.

Anhand einer Schneespur in Form von Schuhabdrücken folgte man den „Brotkrümeln“

im Schnee über mehrere Kilometer in Richtung Neu-Isenburg. Mit Hilfe des

Polizeihubschraubers und der Schneespuren fand die Polizei den Mann im Unterholz

versteckt und nahm ihn widerstandslos fest.

Warum die Flucht? Gegen ihn lag ein Haftbefehl mit einer Restfreiheitsstrafe von

8 Monaten der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) vor. Aus der kalten Freiheit

des Waldes ging es für den 40-Jährigen direkt in die warme Justizvollzugsanstalt

Preungesheim.

Der Fahrer des Kleintransporters und sein verbliebener Beifahrer setzten ihre

Fahrt fort.

Frankfurt – Nied: Handtaschenraub

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstag, den 20. Januar 2024 überfielen drei

unbekannte Täter gegen 23.45 Uhr eine 65-jährige Frau und raubten ihr die

Handtasche. Die Frau befand sich fußläufig im Bereich Am Bahndamm, als sich die

Täter ihr von hinten näherten, ihr in das Gesicht griffen und sie zu Boden

rissen. Dort entrissen sie der 65-Jährigen die Handtasche und flüchteten in

Richtung Mainzer Landstraße. Die Polizei ermittelt.

Frankfurt – Grießheim: Straßenraub

Frankfurt (ots) – (th) Am Samstag, den 20. Januar 2024 kam es in einer

Grünflächenanlage nahe der Espenstraße zu einem Raub zum Nachteil eines

33-jährigen Mannes. Dieser wurde dabei verletzt. Die Täter sind flüchtig.

Gegen 01.10 Uhr griffen zwei Unbekannte den 33-Jährigen unvermittelt von hinten

an und schlugen ihn nieder, so dass er zu Boden fiel. Auch hier schlugen und

traten die Täter weiter auf das Opfer ein. Unter Vorhalt eines Messers wurde der

Geschädigte von den beiden Unbekannten durchsucht, dabei zerrissen und

zerschnitten sie auch seine Jacke. Letztlich entwendeten die Täter das Handy,

einen Reisepass sowie das Portemonnaie des 33-Jährigen und flüchteten

anschließend in unbekannte Richtung. Der verletzte Geschädigte begab sich zu

einem nahe gelegenen Kiosk, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Umgehend

eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der 33-jährige Geschädigte

wurde nach der Erstversorgung durch einen hinzugerufenen Rettungswagen mit

Kopfverletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 170 cm groß; dunkel

gekleidet, trugen schwarze Kappen, mindestens einer der Täter führte ein Messer

mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen

und / oder dem Tathergang machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 –

51499 beim zuständigen Fachkommissariat oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Seckbach: Anscheinswaffe löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitag, den 19. Januar 2024 teilte ein Zeuge gegen

15.00 Uhr mit, dass soeben fünf männliche Jugendliche die U-Bahn der Linie U4 an

der Haltestelle „Gwinnerstraße“ betreten hätten, von denen zumindest einer eine

augenscheinlich echte Schusswaffe hinter dem Rücken halten würde. Die U-Bahn

wurde an der Haltestelle Seckbacher Landstraße gestoppt, und von Polizeibeamten

durchsucht. Dabei konnten fünf männliche Jugendliche angetroffen werden, auf die

die Beschreibung des Zeugen zutraf. Bei zwei 14-Jährigen aus dieser Gruppe wurde

jeweils eine erlaubnisfreie Softair-Pistole aufgefunden und sichergestellt. Die

beiden 14-Jährigen, sowie ihre drei Begleiter im Alter von 13 und 14 Jahren

wurden daraufhin zum 6. Polizeirevier verbracht, von wo aus sie nach Beendigung

der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten überstellt wurden. Die

beiden 14-Jährigen müssen sich nun wegen des unerlaubten Führens einer

Anscheinswaffe verantworten.