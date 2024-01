Wetzlar: Einbruch in Bäckerei

Einen 2.500 Euro hohen Sachschaden hinterließen Unbekannte nach einem Einbruch in eine Bäckerei in der Wellergasse in Dutenhofen. Die Unbekannten hebelten zwischen 17.30 Uhr am Freitag (19.01.24) und 04.50 Uhr am Samstag (20.01.24) ein Gitter sowie ein Fenster ein. Anschließend machten sie sich an einem Tresor zu schaffen. Aus unbekannten Gründen ließen sie davon ab und flüchteten ohne Beute. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter 06441/918-0.

Wetzlar: Mülltonne brennt

Unbekannte steckten am Sonntag (21.01.24) in der Straße (Am Brauhaus) in Naunheim eine Mülltonne in Brand. Gegen 21.50 meldete eine Zeugin den Brand der Tonne auf dem Gehweg. Die Feuerwehr löschte den Brand. In diesem Zusammenhang fiel einem Anwohner zwei Männer bei den Mülltonnen auf, die nach einem verbalen Kontakt in einen PKW stiegen und davonfuhren. Wem sind zum fraglichen Zeitpunkt in der Straße „Am Brauhaus“ ebenfalls verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0.

Sinn: Einbrecher durchsuchen sämtliche Räume

Einbrecher durchsuchten in der Karlsbader Straße in Sinn die Räume eines Einfamilienhauses. Die Unbekannten hebelten am Freitag (19.01.24) zwischen 16.15 und 20.20 Uhr die Eingangstür auf. Aus dem Gebäude fehlt nun eine Goldmünze mit unbekanntem Wert. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Hohensolms: Einbruch in Einfamilienhaus

Auf Bargeld in dreistelliger Höhe hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus der Waldstraße in Hohensolms abgesehen. Die Einbrecher brachen eine Terrassentür auf und durchwühlten in dem Haus mehrere Räume. Zeugen, die zwischen 09.30 Uhr Am Samstag (20.01.24) und 12.50 Uhr am Sonntag (21.01.24) verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 aufzunehmen.

Hohenahr: Einbruch

Ohne Beute flüchtete ein Unbekannter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „In der Hohl“. Er hebelte am Samstag (20.01.24) zwischen 16.15 und 19.30 Uhr die Terassentür. Aus bislang unbekannten Gründen ließ der Täter offenbar von seinem Vorhaben ab, so dass aus dem Gebäude nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen wurde. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Dillenburg: Parkplatzrempler beim Lidl

Einen 5.000 Euro Schaden beklag der Besitzer eine BMW, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den schwarzen 1er auf dem Parkplatz es Lidl in der Herwigstraße offenbar bei einem Parkmanöver touchierte. Die Unfallflucht ereignete sich bereits am Samstag (13.01.24) zwischen 12.10 und 12.50 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Flucht in Merkenbach

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Talstraße vermutlich bei einem Ausparkmanöver einen geparkten VW Polo. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall am Sonntag (20.01.24) zwischen 18.30 und 20.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 zu melden.

Wetzlar: Weißer Renault Clio nach Unfallflucht

Einen weißen Renault Clio mit Weilburger Kennzeichen suchen die Ermittler der Polizei Wetzlar nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Ikea-Platz in der Hermannsteiner Straße. Die unbekannte Clio-Fahrerin touchierte am Samstag (20.01.24) gegen 19.15 Uhr einen geparkten grauen Opel Zafira und fuhr anschließend einfach davon. Ein Zeuge beobachtete die Unfallflucht und informierte die Mitarbeiter des Möbelkaufhauses, welche die Besitzerin wenig später in Kenntnis setzten. Der Schaden am hinteren Kotflügel wird voraussichtlich 2.000 Euro kosten.Wer kann Angaben zu dem weißen Clio mit Weilburger Kennzeichen machen? Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0