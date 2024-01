Linden: Wohnhausbrand

Vier leicht verletzte Personen und ein nicht mehr bewohnbares Wohnhaus sind die Bilanz eines Brandes in Leihgestern. Am Sonntag (21.01.2024) gegen 18.30 Uhr informierte die Feuerwehr die Polizei über einen gemeldeten Brand im Finkenweg. Bei Eintreffen hatten sich alle vier Personen bereits eigenständig aus dem Haus begeben. Vorsorglich behandelte sie der Rettungsdienst vor Ort, da sie Rauch eingeatmet hatten. Es musste jedoch niemand ins Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge brannte ein Weihnachtsbaum im Inneren des Hauses.

Das Haus ist vorübergehend unbewohnbar. Der entstandene Schaden muss noch beziffert werden. Was genau den Brand auslöste, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Laubach: Versuchter Einbruch

Im Ahornweg machte sich am Samstag (20.01.2024) ein Einbrecher an einem Einfamilienhaus zu schaffen. Zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr hebelte er an der Haustür. Diese hielt jedoch stand, der Unbekannte brach sein Vorhaben ab und flüchtete.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Versuchter Einbruch in Möbelhaus

In die Geschäftsräume eines Möbelhauses in der Frankfurter Straße 12 d versuchte ein Unbekannter zwischen Samstag (20.01.2024), 18 Uhr und Montag, 07.15 Uhr zu gelangen.

Dazu versuchte er, eine Zugangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Einbrecher flüchtete nach seinem Versuch, ohne bemerkt zu werden.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Kirchengemeinde eingebrochen

Zwischen Donnerstag (18.01.2024), 13 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr brach ein Unbekannter in die Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde am Lutherberg ein. Dazu hebelte er eine Tür zum Gemeindesaal auf. Dort nahm er zwei silberne Kerzenständer im Wert von mehreren Hundert Euro an sich und flüchtete im Anschluss unerkannt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: An Haustür gehebelt

Mehrere Hebelmarken stellte ein Zeuge an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße fest. Ein Unbekannter versuchte demnach zwischen 09.01.2024 und 10.01.2024 in das Haus zu gelangen. Dazu hebelte er mehrfach an der Tür. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand, der Einbrecher flüchtete unerkannt. Der verursachte Schaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen/B429: Blitzer beschädigt

Das fest installierte Radarmessgerät auf der Brücke der Bundesstraße 429 war Ziel eines Unbekannten. Am Sonntag (21.01.2024) fiel auf, dass der Blitzer mit Farbe besprüht und so beschädigt wurde. Wann genau die Sachbeschädigung stattfand, ist bislang nicht geklärt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wem ist etwas Verdächtiges vor dem 21.01.2024 aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Lich: Gartenhütte aufgebrochen und gezündelt

In der Hattenröder Straße stieg ein Unbekannter in eine Gartenhütte ein. Dazu schlug er zwischen Freitag (19.01.2024), 15 Uhr und Samstag, 11 Uhr eine Scheibe der Hütte ein. Nachdem er im Inneren Schränke durchsuchte, steckte er Stuhlauflagen in der Hütte in Brand. Das Feuer erlosch jedoch von selbst. Trotzdem entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen: Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401-91430.

Unfallfluchten:

Hungen: Auf einem Parkplatz im Dammweg parkte am Sonntag (21.01.2024) ein Audi-Fahrer gegen 01.30 Uhr. Als der Fahrer gegen 15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er Schäden an der Fahrerseite des schwarzen Audi A5 feststellen.

Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Grünberg bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06401-91430.

Grünberg: Am Freitag (19.01.2024) parkte ein Opel-Fahrer seinen Corsa gegen 5 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Hegweg. Als er gegen 12 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, musste er einen Schaden am linken Außenspiegel in Höhe von mehreren Hundert Euro feststellen.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Grünberg bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06401-91430.

Grünberg/L3127: Ein Renault-Fahrer fuhr am Freitag (19.01.2024) aus Stangenrod in Richtung Beltershain. Gegen 04.30 Uhr kam ihm auf der Landstraße 3127 ein unbekanntes Fahrzeug entgegen und fuhr gegen den Außenspiegel des Renaults. Statt als Unfallbeteiligter anzuhalten, fuhr der mutmaßliche Verursacher einfach weiter.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Grünberg bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06401-91430.

Gießen:

Einen schwarzen Golf 6 beschädigte ein Unbekannter in Klein-Linden. Das Auto parkte im Zeitraum von 13.01.2024 bis 18.01.2024 in der Brüder-Grimm-Straße. Der Verursacher kümmerte sich nach dem Unfall nicht um den Schaden von mehreren Hundert Euro und flüchtete vom Unfallort.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Lollar: Gegen den Außenspiegel eines im Sandweg geparkten, roten Fords fuhr ein Unbekannter am Samstag (20.01.2024). Der Ford parkte von 11.30 Uhr bis 11.50 Uhr am Fahrbahnrand. Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Laubach: 2.000 Euro Schaden entstanden durch eine Unfallflucht am Samstag (20.01.2024) in Wetterfeld. Etwa von 00.20 Uhr bis 16.15 Uhr parkte ein Mercedes-Fahrer am Fahrbahnrand der Straße „Am Beerbaum“. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der schwarze GLA am Heck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Grünberg bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06401-91430.