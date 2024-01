Korbach: Die Polizei-News

Haina-Löhlbach – Scheibe von Auto eingeschlagen, Handtasche mit Bargeld gestohlen

Am Sonntag zwischen 13.00 und 13.40 Uhr entwendete ein Unbekannter eine Handtasche aus einem Auto auf einem Parkplatz an der Bundesstraße bei Löhlbach.

Der Täter schlug eine Scheibe des weißen BMW X3 ein, der kurzzeitig auf dem Parkplatz Löhlbacher Höhe abgestellt war. Aus dem Auto entwendete er eine Handtasche, die später mittels eines Trackers in Tatortnähe aufgefunden werden konnte. Aus der Handtasche hatte der Täter das Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Betrags gestohlen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Korbach – Auto auf Parkplatz am Friedhof aufgebrochen, Zeugen gesucht

Am Sonntag nutzte ein bisher unbekannter Täter die etwa 20-minütige Anwesenheit eine Autobesitzerin auf dem Friedhof aus, um ihr Auto auf dem Parkplatz aufzubrechen und eine Handtasche zu entwenden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Besitzerin stellte ihren weißen Audi A 1 gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz am Hauptfriedhof vor einem Spielplatz ab. Nach dem Besuch des Friedhofs kehrte sie gegen 12.40 Uhr zu ihrem Auto zurück. Diesen kurzen Zeitraum hatte der unbekannte Täter genutzt, um eine Scheibe des Autos einzuschlagen und eine Handtasche aus dem Innenraum zu stehlen. In der Tasche befanden sich Ausweispapiere, Einkaufsgutscheine, eine Brille und ein Mobiltelefon.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Allendorf/Eder – Auto während Trauerfeier aufgebrochen, Polizei bittet um Hinweise

Am Samstag entwendete ein bisher unbekannter Täter während einer Trauerfeier eine Geldbörse aus einem Auto in Allendorf/Eder.

Die Besitzerin hatte ihren weißen Dacio Sandero gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs von Allendorf/Eder abgestellt. Als sie nach einer Trauerfeier gegen 14.00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter eine Scheibe eingeschlagen hatte. Aus dem Innenraum entwendete der Täter eine Geldbörse mit Ausweispapieren und einer geringen Menge Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Bad Arolsen – Unbekannter versucht in Buchhandlung einzubrechen

Erfolglos blieb ein unbekannter Täter bei dem Versuch, in eine Buchhandlung in der Bahnhofstraße in Bad Arolsen einzubrechen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte er versucht, eine Tür zu dem Geschäft aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, musste er ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Korbach – Einbruch bei Discounter gescheitert, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter bei einem Discounter im Korbach Südring einzubrechen.

Die Täter hatten gegen 02.50 Uhr ein Stahlrollo hochgeschoben und die dahinter befindliche Scheibe eingeschlagen. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Sie gelangten nicht in das Geschäft und mussten daher ohne Beute flüchten. Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Erfolg.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.