Unbekannter Mann schlägt Scheibe in Linienbus ein: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Mitte: Vermutlich aus Wut auf den Busfahrer hat ein bislang unbekannter Täter am gestrigen Sonntagabend in einem an der Haltestelle „Königsplatz/Mauerstraße“ stehenden Linienbus die Scheibe der Fahrerkabine eingeschlagen. Anschließend flüchtete der Unbekannte, der als 1,70 Meter großer Mann mit grauer Mütze, dunkelgrüner Jacke und hellbrauner/grauer Hose beschrieben wird, zu Fuß in Richtung Lutherstraße. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Ereignet hatte sich die Sachbeschädigung in der Mauerstraße gegen 21:45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Täter in den haltenden Bus eingestiegen und hatte dem Fahrer vorgeworfen, zuvor an der Haltestelle „Am Stern“ nicht lange genug gewartet zu haben. Während er den Busfahrer weiter verbal anging, kontaktierte dieser wegen des aggressiven Verhaltens des Fahrgasts die Einsatzzentrale. Als der Täter dies mitbekam, schlug er gewaltsam die Scheibe der Fahrerkabine ein, die dadurch zerstört wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wer den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Unfall bei Schauenburg-Hoof durch gefährliches Überholmanöver: Ermittler fahnden nach schwarzem BMW Gran Coupé

Schauenburg (Landkreis Kassel): Den Verursacher eines Unfalls durch ein gefährliches Überholmanöver auf der L 3215 bei Schauenburg-Hoof am Freitagabend suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es sich um einen schwarzen 1er oder 2er BMW Gran Coupé gehandelt haben, der in Richtung Breitenbach davonfuhr.

Der bislang unbekannte Verursacher war gegen 18:50 Uhr auf der Landesstraße von Kassel kommend in Richtung Schauenburg unterwegs. Kurz vor der Einfahrt nach Hoof überholte der BMW nach Angaben von Zeugen trotz Gegenverkehrs einen langsam fahrenden Traktor, der Teil eines Traktor-Konvois war. Ein entgegenkommender 19-jähriger Skoda-Fahrer aus Schauenburg musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Überholenden zu verhindern, woraufhin sein Pkw im Graben landete. Glücklicherweise blieb der junge Autofahrer unverletzt. Auch der Schaden an dem Skoda fiel mit mehreren Hundert Euro relativ gering aus. Trotz des vergleichsweise glimpflichen Ausgangs bittet die Polizei um Hinweise zu dem BMW, der nach Angaben mehrerer Zeugen bereits vorher auf der L 3215 aufgefallen war, da er waghalsig überholt hatte.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Einbruch in Kaufungen: Kripo sucht Zeugen; Verdächtiger nach Einbruchsversuch in Ahnatal festgenommen

Kaufungen / Ahnatal:

Am Wochenende kam es im Landkreis Kassel zu einem versuchten Einbruch und einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

In Kaufungen wurde am späten Freitagabend, dem 19.01.2024 zwischen 19:35 Uhr und 23:15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Oberen Käseweg eingebrochen. Hier sucht die Kriminalpolizei Kassel Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind unbekannte Täter am Freitagabend durch ein Kellerfenster eingestiegen. Hierzu brachen der oder die Täter ein außen angebrachtes Gitter aus der Verankerung, schlugen die Glasscheibe des Fensters ein und gelangten so in den Heizungsraum des Wohnhauses. Im Haus wurden dann mehrere Zimmer durchwühlt und Schmuckgegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.

Zeugen, die den Ermittlern des K21/22 der Kriminalpolizei Kassel Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Festnahme in Ahnatal

In Ahnatal konnte nach einem versuchten Einbruch und mutmaßlichen Vorbereitungshandlungen für eine weitere Tat am Sonntagnachmittag um 14:45 Uhr ein 25-jähriger Mann festgenommen werden.

Ein Zeuge hatte den Tatverdächtigen zuvor beobachtet, wie dieser ein Grundstück in der Straße Casselbreite in Ahnatal betrat und dort durch mehrere Fenster spähte.

Durch die der Polizei übermittelte Personenbeschreibung konnte nach Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich ein Tatverdächtiger festgestellt werden.

Zugleich meldete eine weitere Zeugin, dass es in der Obervellmarschen Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus gekommen sei. Hierbei wurde ein Rollladen aus der Verankerung gelöst. Die Zeugin beobachtete den Täter und es konnte festgestellt werden, dass es sich bei dieser Person mutmaßlich ebenfalls um den 25 Jahre alten tunesischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz handelt.

Der Mann wurde festgenommen und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Autos in Oberzwehren aufgebrochen: 22-jähriger Festgenommener zeigt Hitlergruß

Kassel-Oberzwehren: In einer Ausnüchterungszelle endete die Nacht zum Samstag für einen unter Alkoholeinfluss stehenden 22-Jährigen, der nach Auto-Aufbrüchen in Kassel-Oberzwehren festgenommen wurde und anschließend zweimal den Hitlergruß zeigte. Gerufen worden war die Polizei von Anwohnern der Oberzwehrener Straße in der Nacht gegen 23:15 Uhr wegen eines verdächtigen Mannes, der sich an geparkten Pkw zu schaffen machte. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen stellte sich heraus, dass der bereits geflüchtete Täter mindestens zwei geparkte Fahrzeuge, einen Hummer und einen VW, aufgebrochen und durchsucht hatte. Bei der anschließenden Fahndung dauerte es nicht lange, bis der Tatverdächtige dingfest gemacht werden konnte: In einer nahegelegenen Grundstückseinfahrt taumelte der deutlich alkoholisierte 22-Jährige einer Streife entgegen und fiel vor den Beamten zu Boden. Offenbar hatte er mit der bloßen Hand eine Autoscheibe eingeschlagen und sich dabei verletzt, weshalb alarmierte Rettungskräfte die blutende Hand ambulant behandelten. Darüber hinaus zeigte der in einer Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Waldeck-Frankenberg wohnende Festgenommene mit marokkanischer Staatsangehörigkeit vor den Polizisten zweimal den Hitlergruß, weshalb er sich neben den Auto-Aufbrüchen nun auch wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten muss. Da sich der 22-Jährige aggressiv verhielt und ein Atemalkoholtest 1,2 Promille ergab, brachten ihn die Beamten nach den polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.