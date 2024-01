Alheim. Am Freitag (19.01.) kam es in einer Wohnung in der Heinebacher Straße in Niederellenbach zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 84-jährigen Frau, wir berichteten.

Der im Anschluss an die Tat in der Wohnung festgenommene 59-jährige Tatverdächtige wurde am Samstag (20.01.) einer Haftrichterin am Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt, welche Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Er wurde im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Obduktion des Leichnams findet am morgigen Dienstagnachmittag (23.01.) statt. Über das entsprechende Ergebnis wird am Mittwoch (24.01.) nachberichtet.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu den genauen Hintergründen und Umständen dauern auch weiterhin an.

Auto beschädigt

Petersberg. Am Samstag (20.01.), gegen 0.25 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger die Breitunger Straße in Höhe einer Tankstelle mit einem Pkw des Herstellers Aixam. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde er und sein Beifahrer plötzlich von einer vierköpfigen Personengruppe angeschrien, an der er langsam vorbeifuhr. Außerdem schlugen und traten die Täter gegen das Auto und verursachten dabei rund 400 Euro Sachschaden. Bei den Tätern soll es sich um vier junge Männer gehandelt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuhof. Unbekannte brachen am Freitag (19.01.), gegen 19.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Spessartstraße ein. Die Täter hebelten dazu ein Kellerfenster und mehrere Innentüren auf. Als ein Bewohner auf die ungebetenen Gäste aufmerksam wurde, flohen diese in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die beiden Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter: trug ein schwarzes Kapuzenoberteil, eine schwarze Hose mit weißem Aufdruck, schwarze Schuhe, einen schwarzroten Mundschutz und schwarze Handschuhe

Täter: trug ein schwarzes Kapuzenoberteil, eine schwarze Hose, weiße Schuhe und schwarze Handschuhe.



Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jugendhaus

Bad Salzschlirf. Unbekannte brachen zwischen Montag (15.01.) und Freitag (19.01.) in ein Jugendhaus in der Brückenstraße ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf, durchsuchten die Innenräume und stahlen unter anderem eine Playstation. Es entstand rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Pkw-Diebstahl

Petersberg. In der Nacht zu Sonntag (21.01.) versuchte ein Unbekannter ohne Erfolg einen vor einem Einfamilienhaus in der Mambachstraße abgestellten schwarzen Volvo XC 90 aufzubrechen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weiterode. Am Samstag (20.01.) geriet im Bebraer Ortsteil Weiterode ein Wohnhaus in Brand.

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld führt die entsprechenden Brandermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen steht die Brandursache im Zusammenhang mit dem Betreiben eines elektrischen Heizkörpers. Die Ermittlungen dauern an.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Bebra. Am Samstag (20.01.), gegen 22 Uhr, parkte ein Renault-Fahrer aus Bebra sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Robert-Bunsen-Straße. Quer hinter dem Renault parkte ein Opel Astra aus Bad Hersfeld. Beim rückwärts Ausparken stieß der Renault-Fahrer gegen den Opel. Der Schaden beträgt rund 2.100 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugen wurde der Vorfall beobachtet. Der Unfallverursacher konnte anschließend durch die Polizei ermittelt werden.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

In Leitplanke geschlittert

Ludwigsau. Am Donnerstag (18.01.), gegen 13.50 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula die Kreisstraße 1 von Mecklar kommend in Fahrtrichtung Meckbach. Hierbei verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Pkw und schlitterte auf winterlicher Fahrbahn in die linke Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ausweichmanöver

Bad Hersfeld. Am Freitag (19.01.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Sprinterfahrer aus Erfurt die B324 aus Heenes kommend in Richtung Bad Hersfeld. Im Kurvenbereich kurz vor der Ortslage Bad Hersfeld kam dem 66-Jährigen derzeitigen Erkenntnissen nach in einer Linkskurve ein unbekannter Fahrzeugführer auf seinem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der Sprinterfahrer nach rechts ausweichen und kam mit seinem Fahrzeug auf die Bankette. Auf winterlicher Fahrbahn rutschte er in Folge des Ausweichens mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Leitplanke. Der unbekannte Fahrzeugfahrer verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es soll sich dabei ebenfalls um einen Sprinter gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Außenspiegel beschädigt

Heringen. Am Sonntag (21.01.), gegen 00.40 Uhr, parkte eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen mit ihrem Fahrzeug, einem schwarzen Opel Astra, in der Pestalozzistraße am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug ebenfalls diese Straße und touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Zusammenstoß

Lauterbach. Am Freitag (19.01.), gegen 14.45 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A4 die Bleichstraße und wollte die Lindenstraße in Richtung „Hohe Bergstraße“ überqueren. Dabei übersah er einen 88-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Mercedes die Lindenstraße in Richtung Vogelsbergstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich der 87-jährige Fahrer leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro.

Pkw beschädigt

Lauterbach. Am Donnerstag (18.01.), zwischen 18.35 Uhr und 19.50 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter mittels spitzem Gegenstand den Lack eines schwarzen VW Golf. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt im Allmenröder Weg in Lauterbach. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Banner entwendet

Homberg (Ohm). Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (13.01.) und Dienstag (16.01.) die 30er-Zonen-Banner in der Bahnhofstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Lauterbach. Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag (20.01.), zwischen 4.30 Uhr und 14 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Neu-Maarer-Straße in Maar. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütte

Rotenburg. Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 4. und 18. Januar gewaltsam die Tür einer Gartenhütte in der Martin-Luther-Straße aufzuhebeln. Da dies vermutlich nicht gelang, zerstörten sie ein Fenster und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Präventionstelefonaktion der Polizei Osthessen – Einladung an Medienvertreter

Wie verhalte ich mich bei winterlichen Straßenverhältnissen richtig? Wie kann ich besonders in der dunklen Jahreszeit Einbrüchen vorbeugen? Und wie schütze ich meine Kinder im Internet richtig? All diese Fragen können Interessierte am Freitag (26.01.) am Telefon klären. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr stellen sich Beamte der Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Osthessen unter der Rufnummer 0661/105-1234 allen Fragen von Bürgern – und dabei lassen sie sich gerne richtig löchern:

Wie erkenne ich Betrüger und kann ich vielleicht sogar

Angehörige vor so einer Straftat schützen?

Wie verhalte ich mich, wenn mich ein Fremder, vielleicht ein Schwindler, anspricht oder anruft?

Schwindler, anspricht oder anruft?

Sie oder eine ihnen nahestehende Person sind Opfer einer Straftat geworden. Wie sollen Sie jetzt mit der Situation umgehen?

Straftat geworden. Wie sollen Sie jetzt mit der Situation

umgehen?

Jeder Mensch hat Fragen rund um die eigene Sicherheit, die die osthessische Polizei gerne bestmöglich beantwortet. Also am kommenden Freitag ran an die Telefone und das eigene Sicherheitsgefühl verbessern. Sieben Experten der osthessischen Polizei – für sämtliche Präventionsbereiche sowie Opferschutz und Migration – beraten zu allen offenen Fragen und vereinbaren in diesem Zusammenhang auch Termine für kostenlose Beratungen zuhause.

Einladung an interessierte Medienvertreter

Die Polizei in Osthessen lädt alle interessierten Medienvertreter zu dem Termin in das Polizeipräsidium ein, um die Aktion begleiten und darüber berichten zu können. Für eine bessere Planbarkeit, wird um Voranmeldung per E-Mail unter pressestelle.ppoh@polizei.hessen.de oder am Telefon unter 0661 / 105 – 1099 gebeten.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Zeugenaufruf

Am Freitag, den 19.01.2024, um 13:03 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass er in seinem PKW fahrend auf der Petersberger Straße in 36043 Fulda (Fahrtrichtung Osten), im Bereich der Unterführung beim Emaillierwerk, mit einem brennenden Feuerwerkskörper beworfen worden wäre. Ein bislang Unbekannter soll über der dortigen Unterführung gestanden, und ihn in seinem Firmenfahrzeug gezielt beworfen haben. Strafrechtlich wird dies als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bewertet.

Der Zeuge konnte bei der Anzeigenaufnahme keine Täterbeschreibung abgeben, da der Vorfall plötzlich und unerwartet geschah. An dem Fahrzeug wurden schwarze Brandflecken im rechten Bereich der Windschutzscheibe festgestellt.

Zeugenaufruf: Welcher Bürger hat gegebenenfalls am letzten Freitag im benannten Bereich oder dem näheren Umfeld ähnliche Feststellungen gemacht beziehungsweise wurde ebenfalls mit brennenden Feuerwerkskörpern beworfen? Im Falle von Feststellungen wird gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Rufnummer: 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Sperrungen: Parkplätze auf der Wasserkuppe und dem Hoherodskopf erschöpft!

Nach den Schneefällen der vergangenen Werktage zeigt sich das Wetter nun am Wochenende von seiner reizvollen Seite: Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt scheint in den hessischen Mittelgebirgen Rhön und Vogelsberg die Sonne von nahezu wolkenlosem Himmel.

Entsprechend groß ist der Zulauf von Wanderern und Wintersportlern; da die Kapazitäten der Parkplätze auf den Gipfeln inzwischen erschöpft sind, wurden die Parkplätze für den weiteren Verkehr gesperrt.

Es wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise zu nutzen und den genannten Bereich nicht mehr mit dem eigenen Fahrzeug anzufahren.

Wohnhausbrand in Bebra-Weiterode

20.01., 04:58 Uhr

Hersfeld-Rotenburg Weiterode – Am Samstag (20.01.) geriet im Bebraer Ortsteil Weiterode ein Wohnhaus in Brand. Die Mitteilung ging gegen 03.45 Uhr durch einen Zeugen ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr vor Ort dauern derzeit noch an. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Eisenacher Straße gesperrt. Angaben zu verletzten Personen und zur Brandursache können derzeit noch gemacht werden. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird nachberichtet.

Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Osthessen die Ermittlungen aufgenommen, die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in der letzten Nacht in dem Einfamilienhaus zu einem Brandausbruch, in dessen Folge das Haus unbewohnbar wurde. Die dort polizeilich gemeldeten 9 Personen (zwei Eltern mit 7 Kindern)konnten alle gerettet werden, wobei sich eine Person beim Sprung aus einem Fenster im 1. OG eine Verletzung zuzog. Alle Personen wurden vorsorglich wegen Rauchintoxikation in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 EUR. Die alarmierten Rettungskräfte waren nach hier vorliegenden Erkenntnissen mit ca. 85 Personen im Einsatz. Der Brand wurde zwischenzeitlich gelöscht, durch die Feuerwehr wurde eine Brandwache eingerichtet. Der Bürgermeister der Stadt Bebra wurde informiert und wird sich um die alternative Unterbringung der Personen kümmern. Zur genauen Brandursache kann derzeit keine Angaben gemacht werden, die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Petersberg

Petersberg – Am Freitag (19.01) ereignete sich gegen 19.00 Uhr im Kreuzungsbereich Rhönbergstraße/Landwehr/Propsteistraße in Petersberg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 70-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai wollte die Rhönbergstraße von der Landwehr kommend geradeaus überqueren und in die Propsteistraße einfahren. Dabei missachtete der Fahrer das dortige Stopp-Schild und die Vorfahrt eines die Rhönbergstraße in Richtung Stöckels fahrenden Pkw VW Passat. Der 36-jährige Fahrer des VW Passat konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit der Fahrzeugfront in die linke Fahrzeugseite des Hyundai. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld – Zeugenaufruf

Hohenroda – Am Dienstag (09.01) befuhr eine 57-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit ihrem PKW gegen 07.50 Uhr die Kreisstraße 6 – aus Hohenroda-Oberbreitzbach kommend – in Richtung Hohenroda-Glaam. In diesem Bereich kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Es kam zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel beider Fahrzeuge. Der oder die unbekannte Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerin fuhr jedoch weiter, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Gegebenenfalls könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen PKW gehandelt haben, bei welchem die Verkleidung des linken Außenspiegels nach dem Unfall beschädigt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Fulda

Großenlüder – Am Freitag (19.01.) ereignete sich gegen 08,40 Uhr im Einmündungsbereich der St.-Georg-Straße / Auf- und Abfahrt zur Bundesstraße 254 in Großenlüder ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 63-jähriger Fahrer eines PKW VW befuhr die Abfahrt der Bundesstraße von Fulda kommend in Fahrtrichtung Großenlüder. Ein 51.-jähriger Fahrer eines Pkw Audi befuhr die St.-Georg-Straße aus Großenlüder kommend in Fahrtrichtung Bimbach. Im Einmündungsbereich wollte der VW-Fahrer nach links in Richtung Bimbach abbiegen und übersah hierbei den von rechts kommenden Audi. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Verkehr auf osthessischen Autobahnen rollt wieder

Der Wintereinbruch hat am Mittwoch (17.01.) und Donnerstag (18.01.) dafür gesorgt, dass sich auf den osthessischen Autobahnen teilweise kein Rad mehr gedreht hat. Am Freitag (19.01.) konnte die Eisschicht auch von der letzten Fahrbahn auf der A 5 – zwischen dem Hattenbacher Dreieck und Homberg (Ohm) – entfernt werden, sodass nach vielen Stunden auch hier der Verkehr wieder ins Rollen kam.

Der Schneefall und die vereisten Fahrbahnen haben über 43 Stunden die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Bereits gegen circa 17 Uhr am Mittwochabend haben sich erste Verkehrsteilnehmer auf den Autobahnen festgefahren. Betroffen waren alle osthessischen Autobahnabschnitte (A7, A5, A4, A66). Schwerpunkte waren insbesondere Steigungs- und Gefällstrecken wie beispielsweise auf der A 5 zwischen Alsfeld/Ost und dem Hattenbacher Dreieck sowie Baustellen – zum Beispiel auf der A 4 zwischen Wommen und Gerstungen in Richtung Kirchheim. Zu Spitzenzeiten hat es sich auf der A 5 in Richtung Norden bis zu 40 Kilometern und auf der A 7 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Landesgrenze Bayern bis zu 55 Kilometern gestaut.

Verhalten der Lkw-Fahrer erschwert die Räum- und Streuarbeiten

Die osthessische Polizei hat in all der Zeit eng mit den Gefahrenabwehrzentren der Landkreise zusammengearbeitet. Unter anderem waren zahlreiche Kräfte von THW, Feuerwehr, DRK und Malteser sowie die Autobahnmeistereien über unzählige Stunden im Einsatz. Neben den Räum- und Streufahrzeugen waren mehrere Betreuungszüge unterwegs, um die teils bis zu 20 Stunden im Stau Stehenden mit heißen Getränken, Lunchpaketen und Decken bestmöglich zu versorgen.

Das Verhalten zahlreicher Lkw-Fahrer hat dies jedoch besonders erschwert, da durch diese teilweise alle Fahrbahnen zugestellt waren. Außerdem wurden durch die Verkehrsteilnehmer oftmals keine Rettungsgassen gebildet, weshalb ein Durchkommen für die Einsatzkräfte nicht möglich war. Das hat unter anderem dazu geführt, dass Räum- und Streufahrzeuge nicht an die entsprechenden Einsatzorte gelangten und es zu erheblichen Verzögerungen kam. Auch mehrere Verkehrsteilnehmer mit Sommerreifen haben sich immer wieder festgefahren und die Arbeit der engagierten Kräfte erschwert. Aufgrund der Dauer der Sperrung mussten zudem Not-Betankungen – fußläufig durch Einsatzkräfte – vorgenommen werden.

Auf Parkplätzen wurden Versorgungspunkte eingerichtet, da die fehlenden Rettungsgassen eine Versorgung durch Fahrzeuge an vielen Stellen unmöglich machten. So haben die Helferinnen und Helfer ebenfalls zu Fuß versucht, möglichst viele Verkehrsteilnehmer zu erreichen. Die Umstände haben es jedoch schlichtweg nicht ermöglicht, alle Autobahnabschnitte zu versorgen.

Während die A 7 in Richtung Süden bereits ab Donnerstagabend 21 Uhr und in Richtung Norden ab 23.45 Uhr wieder befahrbar war, hielten die Maßnahmen auf der A 5 bis Freitagmittag an. Nachdem auf einer Länge von rund 30 Kilometern zahlreiche schlafende Lkw-Fahrer durch die Einsatzkräfte einzeln geweckt worden waren, kam der Verkehr gegen Mittag – langsam und stockend – wieder ins Rollen und damit konnten auch die letzten Verkehrsteilnehmer nach langem Warten ihre Reise fortsetzen und die Autobahn verlassen.