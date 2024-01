Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Unbekannte zerstachen Reifen: Zeugen gesucht! – Hanau

(fg) Unbekannte waren am Wochenende in der Mainstraße sowie der Straße „Am Pedro-Jung-Park“ unterwegs und zerstachen die Reifen von dort geparkten Fahrzeugen. Die Polizei wurde am Sonntagmorgen, gegen 7.30 Uhr, vom Besitzer eines in der Mainstraße geparkten Audi A6 informiert. Offenbar waren die Unbekannten auch auf der anderen Mainseite in der Uferstraße zugange, da dort ebenfalls die Reifen mehrerer Autos zerstochen wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 10012-0 zu melden.

Duo überfiel Bar: Kripo sucht Zeugen – Hanau

(fg) Die Kriminalpolizei in Hanau sucht Zeugen, nachdem ein Duo am Sonntagmorgen eine Bar in der Steinheimer Straße überfallen hat. Gegen 2.20 Uhr begaben sich die Männer in die Bar und forderte den dortigen Mitarbeiter, er hielt sich zu diesem Zeitpunkt alleine in den Räumlichkeiten auf, zur Herausgabe von Geld auf. Die beiden Täter sollen Macheten mitgeführt haben.

Der Kriminalpolizei liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1: etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dünne Statur, markante dunkle Augenbrauen, schwarze Sturmhaube, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose mit weißem Detail am linken Oberschenkel, schwarz-weiße Schuhe

Täter 2: etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, dünne Statur, schwarze Jacke mit grauer Kapuze, schwarze Hose, schwarz-weiße Schuhe, graue Handschuhe

Nach der Übergabe des geforderten Geldes machten sich die Räuber davon. Zeugen melden sich bitte unter der 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau.

Zeugensuche nach Raub auf Spielhalle – Erlensee / Rückingen

(fg) Drei maskierte Unbekannte haben am Samstagmorgen eine Spielhalle in der John-F.-Kennedy-Straße überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Die Täter betraten gegen 3.25 Uhr die Räumlichkeiten der Spielhalle und teilten sich zunächst auf. Zwei der Männer forderten einen an einem Spielautomaten sitzenden Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie eines mitgeführten Schwertes dazu auf, sein Bargeld zu übergeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Schwert um ein Deko-Schwert. Der Komplize ging gezielt zum Tresen und forderte die Mitarbeiterin dazu auf, die Kasse zu öffnen. Letztlich entnahm der Räuber selbstständig das Geld aus der geöffneten Kasse. Im Rahmen der Geldforderung an den 50-Jährigen, der am Automaten spielte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den beiden Räubern, die daraufhin die Flucht ergriffen. Der Hanauer eilte auch noch der Mitarbeiterin zur Hilfe und ging wohl den dritten Räuber an, weshalb dieser ebenfalls floh. Der 50-Jährige folgte im weiteren Verlauf dem fliehenden Trio über die Feldstraße entlang bis zum Kreisel an der Bahnhofstraße. Dort warf einer der Männer die zuvor entwendete Geldbörse des Geschädigten weg; aus dieser fehlte ein Geldschein. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Außenspiegel abgefahren und abgehauen – Ronneburg

(fg) Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3193 zwischen Hüttengesäß und Langenselbold eine Verkehrsunfallflucht, wobei der Außenspiegel eines Mazda abgefahren wurde. Der Unfallverursacher, der in einem schwarzen Auto unterwegs war, machte sich einfach davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 29-Jährige in ihrem Mazda auf der Landesstraße 3193 unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Birkenhof sei dann das unbekannte Auto auf ihre Fahrspur geraten. Ein Ausweichen sei nicht mehr möglich gewesen, weshalb es zur Kollision kam. Der am Mazda entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden: Wer hat etwas gesehen? – Offenbach

(fg) Auf rund 12.500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein Ford-Fahrer am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, im Bereich der Mainstraße/Kaiserstraße verursacht hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren der Ford- sowie ein Alpina-Fahrer auf der Kaiserstraße in Richtung Mainstraße unterwegs. Hierzu bogen die nebeneinander befindlichen Autofahrer von der Kaiserstraße auf die Mainstraße nach links ab. Im Zuge des Abbiegevorgangs touchierte der Fiesta-Lenker den Wagen des 48 Jahre alten Alpina-Fahrers im Heckbereich, verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und überfuhr das auf einer dortigen Verkehrsinsel angebrachte Schild. Der Mann am Steuer des Ford Fiesta fuhr im weiteren Verlauf wieder in den fließenden Verkehr ein und touchierte erneut das Heck des blauen Alpina B5. Hiernach entfernte sich die Unbekannte von der Unfallstelle über die Arthur-Zitscher-Straße, ehe er sein Auto auf der Mühlheimer Straße abparkte und davonlief. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Mann bei Hausbrand tot aufgefunden / 500.000 Euro Schaden – Neu-Isenburg

(lei) Noch völlig unklar ist die Ursache eines Wohnhausbrandes am Sonntagabend in der Wilhelm-Leuschner-Straße, bei dem für einen älteren Mann jede Hilfe zu spät kam. Er konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Wieso es zu dem folgenreichen Feuer kam, müssen nun die Brandermittler klären.

Deren bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein Anwohner gegen 21.50 Uhr zunächst eine starke Rauchentwicklung aus dem dreigeschossigen Fachwerkhaus bemerkt und anschließend den Notruf gewählt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wenige Minuten später schlugen bereits Flammen aus dem 1. Stock des Gebäudes, die sich in der Folge rasch auf das Dachgeschoss ausbreiteten. Da der Anwohner zuvor auf lautes Rufen von außen noch eine Stimme aus dem Haus gehört hatte, jedoch niemand öffnete, versuchten die eingesetzten Polizeistreifen umgehend gewaltsam sowohl über die Haus- als auch über die Terrassentür ins Gebäude zu gelangen. Ein Betreten des Hauses war jedoch nicht möglich, da diese Bereiche und weitere Teile des Hauses mit diversen Möbeln, Unrat und anderen Gegenständen blockiert waren und augenblicklich später auch bereits Trümmerteile herabstürzten. Aufgrund dessen gestalteten sich auch die parallel erfolgten Löschmaßnahmen der Feuerwehr, die sich bis in die frühen Morgenstunden hinzogen, mitunter schwierig, da immer wieder neue Brandherde aufloderten. Im Zuge der weiteren Brandbekämpfung konnte im ersten Stockwerk schließlich ein männlicher Leichnam vorgefunden werden, bei dem es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um den 75-jährigen alleinigen Bewohner des Hauses handelt. Die genauen Todesumstände bedürfen nun weiterer Ermittlungen.

An dem Fachwerkhaus, das durch die Brandzehrung und den Löschschaum vorerst unbewohnbar ist, entstand nach vorläufigen Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 500.000 Euro.

Gleichwohl ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert werden konnte, wurden diese vorübergehend vorsorglich geräumt.

Mit der Brandursachenerforschung wurde im Laufe des Montags bereits begonnen. Die erste Begehung des Brandobjekts ergab, dass das Feuer im ersten Stock ausgebrochen sein dürfte. Zur Brandursache konnten zunächst keine weiteren Erkenntnisse gewonnen werden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit jedenfalls nicht vor.

Tankstellen-Überfall: 14-Jähriger ermittelt / Suche nach unbekanntem Mittäter – Dreieich

(lei) Nach einem Überfall auf eine Tankstelle am Freitagabend in der Eisenbahnstraße (200er-Hausnummer) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei in Offenbach nun gegen einen erst 14 Jahre alten Tatverdächtigen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung.

Der Jugendliche, so die bisherigen Erkenntnisse, soll die Tankstelle gegen 21.15 Uhr gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen betreten und dann offensichtlich als „Schmieresteher“ fungiert haben. Der Mittäter hatte die Kassiererin in der Zwischenzeit unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert und sich die ausgehändigte Barschaft in eine mitgebrachte grün-weiße Plastiktüte packen lassen. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung der Oisterwijker Straße.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten den 14-Jährigen aufgrund der Videoüberwachung vor Ort jedoch rasch identifizieren und ihn noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde auch die durch ihn offensichtlich getragene Tatbekleidung aufgefunden und sichergestellt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Wache wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nach seinem Komplizen fahnden die Ermittler weiter. Er soll mit geschätzten 15 bis 18 Jahren nur unwesentlich älter als der 14-Jährige gewesen sein. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke der Marke „Nike“, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle (an den Seiten sind die Buchstaben „A“ und „Y“ zu erkennen) sowie einer Wollmütze. Zudem hatte er einen schwarzen Schal ins Gesicht gezogen. Weitere Hinweise zu ihm sowie zum Tatgeschehen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei Fahrzeuge überschlagen sich – Autobahn 45

Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es in Höhe der Anschlussstelle Langenselbold-West zu einem Verkehrsunfall. Nach Zeugenangaben fuhr ein Mercedes mit Fuldaer Kennzeichen aus noch ungeklärter Ursache einem anderen Mercedes aus Butzbach auf. Der Butzbacher geriet daraufhin ins Schleudern und stieß hierbei mit einem Opel zusammen. Beide Fahrzeuge überschlugen sich in der Folge, wobei der Opel auf dem Dach zum Liegen kam. Die drei Fahrzeugführer sowie zwei Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Die Autobahn 45 war für mehr als fünf Stunden voll gesperrt.

Sauna in einer Gartenhütte abgebrannt – Offenbach

Am Freitagabend wurde gegen 21.30 Uhr in der Kleingartenanlage nahe der Erlenbruchstraße eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Durch Feuerwehr und Polizei konnte vor Ort schließlich eine Gartenhütte in Vollbrand festgestellt und gelöscht werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Bei der Ursachenermittlung konnte der hinzugeeilte Eigentümer helfen. In der Hütte befand sich zuvor eine Sauna, welche nach dem Betrieb vermeintlich überhitzte.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Geisterfahrt verhindert – Langenselbold

Ein schnelles Eingreifen einer Streife der Polizeiautobahnstation Langenselbold verhinderte vermutlich eine „Geisterfahrt“ auf der A 45 bei Langenselbold. Am frühen Samstagmorgen konnte die Streifenbesatzung gegen 07.05 Uhr im Bereich der Autobahnauffahrt Langenselbold-West einen schwarzen Golf beobachten, der von Neuberg kommend, links abbog. Die 55-jährige Fahrerin wollte wohl auf die A 45 in Richtung Hanau auffahren. Allerdings befolgte sie nicht die Richtungsvorgaben und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung an den Verbotsschildern vorbei. Die Streife reagierte zügig und konnte mit Blaulicht und Martinshorn den Golf erreichen und die Falschfahrt nach etwa 50 Metern noch vor der Auffahrt zur Autobahn im Ansatz beenden. Das Verkehrsaufkommen war in diesem Moment gering und so wurde niemand konkret gefährdet. Die Fahrerin aus Weiterstadt räumte ein, dass sie ihren Irrtum wohl zu spät bemerkt habe. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.