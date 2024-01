Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

18-Jähriger klettert auf S-Bahn und erleidet Stromschlag

Bad Homburg (Hochtaunuskreis) (ots) – Ein tragischer Unglücksfall ereignete sich

in der vergangenen Nacht (21.1.), gegen 0.50 Uhr, im Bahnhof Bad Homburg. Aus

bisher ungeklärten Gründen kletterte ein 18-Jähriger aus Frankfurt am Main auf

eine abstellte S-Bahn im Bad Homburger Bahnhof.

Stromschlag durch Spannung Überschlag

Der junge Mann, der in einer Gruppe von Gleichaltrigen unterwegs war, kam dabei

offensichtlich zu nah an die Oberleitung und bekam einen Stromschlag durch die

15.000 Volt starke Stromleitung.

Der Heranwachsende erlitt dadurch großflächige Verbrennungen und kam nach der

Erstversorgung durch einen Notarzt in eine Klinik nach Offenbach.

Der Bahnhof Bad Homburg war während der Rettungsarbeiten für knapp zwei Stunden

gesperrt. Für den nachfolgenden Bahnverkehr gab es erhebliche Verspätungen.

Eingesetzt wegen des Unfalls waren die Polizei Bad Homburg und die

Bundespolizeiinspektion Frankfurt. Zu den Rettungskräften gehörten die Feuerwehr

Bad Homburg, ein Notarzt sowie auch der Notfallmanager der Deutschen Bahn Bahn

AG.

Für Rettungsarbeiten wurde die Bahnstromleitungen abgeschaltet.

Verletzter Mann liegt auf Motorhaube von fahrendem Pkw – Zeugen gesucht! Steinbach, Bahnstraße, Bushaltestelle „Freier Platz“, Sonntag, 21.01.2024, 21:50 Uhr

(he)Am Sonntagabend kam es in Steinbach in der Bahnstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einer Körperverletzung zum Nachteil es 33-jährigen Mannes. Im Nachgang der Tat wollte der Geschädigte einen Täter an der Flucht hindern, indem er sich auf die Motorhaube des Pkw des Flüchtigen legte. Dieser fuhr jedoch los. Gegen 21:50 Uhr wurde die Polizei durch den Rettungsdienst in das Umfeld der Bushaltestelle „Freier Platz“ in Steinbach gerufen, da man dort gerade einen Verletzten behandeln würde, die Hintergründe jedoch unklar seien. Den Angaben des stark alkoholisierten Verletzten zufolge, sei er zuvor in einer Wohnung in der Bahnstraße von zwei Männern geschlagen und getreten worden. Einer der Angreifer sei dann mit seinem Pkw geflüchtet. Dies habe der Geschädigte verhindern wollen, indem er sich auf die Motorhaube des Kfz gelegt habe. Unbeeindruckt davon sei der Fahrzeugführer jedoch recht zügig davongefahren, bis er an der Haltestelle „Freier Platz“ stoppte und der 33-Jährige von der Motorhaube gerollt sei. Die Personalien eines mutmaßlichen Täters konnten ermittelt werden. Die zweite Person, welche mit dem Pkw flüchtete, ist bis dato unbekannt. Beschreibung: 35 – 40 Jahre, ca. 175 cm groß, graue, kurze Haare, dickliche Statur, dunkle Kleidung. Zu dem Pkw liegen bis dato keine Erkenntnisse vor. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um Hinweise. Insbesondere werden Zeugen der Pkw-Fahrt mit einer Person auf der Motorhaube gesucht.

Gegenstände aus Pkw von Zeitungsausträger gestohlen – Festnahme! Bad Homburg, Adolf-Rüdiger-Straße, Montag, 22.01.2024, 03:05 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in der Adolf-Rüdiger-Straße in Bad Homburg zu einem Diebstahl aus dem Pkw eines Zeitungsausträgers. Eine alarmierte Streife konnte eine dringend tatverdächtige Frau in unmittelbarer Nähe zum Tatort festnehmen. Um kurz nach 03:00 Uhr stellte der Geschädigte seinen Pkw in der Adolf-Rüdiger-Straße ab, um nur kurz eine Hausecke entfernt Zeitungen auszuliefern. Währenddessen blieb der Pkw unverschlossen an der Straße stehen. Während seiner weniger als zwei Minuten dauernden Abwesenheit verschwanden aus dem Pkw verschiedene Gegenstände, unter anderem die Geldbörse des Mannes. Als die Streife nach der Sachverhaltsaufnahme das nähere Umfeld absuchte, bemerkte sie eine Frau, welche aus einer Grundstückseinfahrt, bzw. einem Gebüsch herauskam und sich entfernen wollte. Bei der Nachschau vor Ort entdeckte die Streife Gegenstände aus dem Pkw und stoppte die Frau. Die 47-jährige Bad Homburgerin wurde nun durchsucht, wobei weitere Gegenstände, welche der Pkw-Besitzer eindeutig als seine erkannte, aufgefunden wurden. Nun wurde die Frau mit auf die Dienststelle genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Einbruch in Geschäftsräume,

Bad Homburg, Kirdorf, Kirdorfer Straße, Sonntag, 21.01.2024, 12:30 Uhr bis 19:05 Uhr

(he)Gestern kam es in Kirdorf zu einem Einbruch in Geschäftsräume, bei dem der oder die Täter den ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendeten, jedoch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursachten. Zwischen 12:30 Uhr und 19:05 Uhr betraten die Täter ein in der Kirdorfer Straße gelegenes Mehrfamilienhaus und öffneten gewaltsam die Zugangstür von im Erdgeschoss gelegenen Geschäftsräumen. Diese wurden augenscheinlich auch durchsucht, nach aktuellem Kenntnisstand fanden die Einbrecher jedoch kein für sie lohnendes Diebesgut. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Pkw zerkratzt – circa 4.000 Euro Sachschaden, Bad Homburg, Thomasstraße, Sonntag, 21.01.2024, 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr

(he)Gestern Nachmittag wurde ein in der Thomasstraße in Bad Homburg abgestellter Pkw zerkratzt und dadurch ein Sachschaden von mindestens 4.000 Euro verursacht. Der rote Audi A6 Avant wurde gegen 14:30 gegenüber der Hausnummer 12 abgestellt. Als der Fahrzeugverantwortliche eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkam, war die Beifahrerseite über die nahezu gesamte Länge zerkratzt. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Hauswand beschmiert,

Bad Homburg, Gonzenheim, Frankfurter Landstraße, Freitag, 19.01.2024, 12:00 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 18:00 Uhr

(he)Zwischen Freitagmittag und Samstagabend des vergangenen Wochenendes kam es in Gonzenheim zu einer Farbschmiererei an einer Hauswand, bei der ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Die Hauswand eines in der Frankfurter Landstraße gelegenen Mehrfamilienhaues wurde im Tatzeitraum mit weißer Farbe besprüht. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Fußgängerin an roter Ampel von Pkw erfasst, Oberursel, Frankfurter Landstraße, Kurmainzer Straße, Freitag, 19.01.2024, 14:30 Uhr

(he)Am vergangenen Freitag kam es in Oberursel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 13-Jährige von einem Pkw erfasst und dadurch verletzt wurde. Mit glücklicherweise leichten Verletzungen wurde das Kind zur Kontrolluntersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den ersten Erkenntnissen sowie Zeugenaussagen zufolge, befuhr ein 82-jähriger VW-Fahrer gegen 14:30 Uhr die Frankfurter Landstraße, als in Höhe der Einmündung zur Kurmainzer Straße die 13-Jährige bei für sie rot zeigender Ampel die Straße überqueren wollte. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Touran und das Mädchen fiel zu Boden. Der sofort alarmierte Rettungsdienst behandelte die Fußgängerin zunächst vor Ort, bevor dann der Transport in ein Krankenhaus erfolgte.

Fahrerflucht auf Waldparkplatz,

Glashütten, L 3025, Wanderparkplatz Weilberg, Sonntag, 21.01.2024, 13:00 Uhr bis 14:50 Uhr

(he)Gestern kam es auf dem Wanderparkplatz „Weilberg“ an der L 3025 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand. Gegen 13:00 Uhr wurde dort ein grauer Audi A3 abgestellt. Knappe zwei Stunden später stellte der Fahrzeugverantwortliche bei seiner Rückkehr an der hinteren, linken Fahrzeugecke Dellen und Kratzer fest. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen sowie versuchte gefährliche Körperverletzung Tatort: Bad Homburg, Rathausplatz Tatzeit: Freitag, 19.01.2024, 16:07 Uhr

Zur Tatzeit befand sich ein 50-jähriger Wohnsitzloser auf dem Rathausplatz in Bad Homburg. Als er, da er sich zuvor übergeben hatte, von einem 36-jährigen Mitarbeiter der Stadtpolizei Bad Homburg auf sein Wohlbefinden hin angesprochen wurde, zückte der Täter ein kleines Taschenmesser und stach in Richtung des Stadtpolizisten. Nachdem der alkoholisierte 50-Jährige das Messer dann auch kurzzeitig an seinen eigenen Hals hielt, konnte er von dem Mitarbeiter der Stadtpolizei überwältigt, zu Boden gebracht und fixiert werden. Hierbei wurde glücklicherweise keine der beiden Personen verletzt. Der Beschuldigte wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Polizeistation Bad Homburg gebracht.

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Tatort: Bad Homburg, Höllsteinstraße Tatzeit: Freitag, 19.01.2024, zwischen 12:00 Uhr und 22:30 Uhr

Im genannten Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich Zutritt zu einem Grundstück in der Höllsteinstraße. Nachdem vermutlich mit einem Werkzeug ein Fenster aufgehebelt wurde, betraten die Täter das Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Letztendlich wurden Bargeld und diverser Schmuck entwendet. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172/1200 zu melden.

Tankbetrug

Tatort: Neu-Anspach, Zeppelinstraße, Tatzeit: Samstag, 20.01.2024, 16:15 Uhr

Am Samstagnachmittag tankte ein unbekannter Täter sein Fahrzeug, einen weißen VW Touran, an dem sich keine Kennzeichen befanden, bei der Shell Tankstelle in Neu-Anspach und entfernte sich vom Gelände, ohne die entstandenen Kosten in Höhe von 50 Euro zu begleichen. Bei dem Täter und gleichzeitigen Fahrer handelte es sich um eine männliche Person, bekleidet mit einer weiß-schwarzen Daunenjacke mit weißer Kapuze, schwarzer Hose, weißen Schuhen und einem schwarzen Kapuzenpullover. Im Fahrzeug befand sich eine weibliche Beifahrerin, hier auffällig war eine weiß-rosa Jacke. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081/92080 entgegen.

Exhibitionistische Handlungen

Tatort: Oberursel, An den drei Hasen, Lebensmittelmarkt Tatzeit: Freitag, 19.01.2024, 14:50 Uhr

Ein 34-jähriger Mann verfolgte eine 27-jährige Oberurselerin zunächst durch die Gänge des Aldi-Marktes. Im Bereich der Kasse präsentierte er dann sein Geschlechtsteil und schaute dabei explizit die Geschädigte an. Diese rief im Anschluss die Polizei und meldete den Vorfall an der Kasse. Durch beherztes Einschreiten der Mitarbeiter und weiterer Kunden konnte der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der Mann wird als etwa 180 cm groß, korpulent und mit einer schwarzen Hose und einer dunkelblauen Jacke bekleidet, beschrieben.

Zeugen der eigentlichen Straftat melden sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/1200.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: Friedrichsdorf, Guldenpfad Tatzeit: Freitag, 19.01.2024, zwischen 06:30 Uhr und 14:00 Uhr Ein unbekannter Täter zerstach an einem geparkten schwarzen VW Golf dessen vorderen linken Reifen. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172/1200 zu melden.

Illegale Müllablagerung

Tatort: Gemarkung Bad Homburg, Römerkastell Saalburg Tatzeit: Donnerstag, 18.01.2024, 22:30 Uhr Ein unbekannter Täter fuhr am Donnerstagabend mit seinem Lkw (3,5 Tonner) zum Parkplatz am Römerkastell Saalburg. Im Anschluss lud der Täter nahezu 100 Altreifen sowie diversen Fahrzeugschrott ab und ließ den Unrat an der Örtlichkeit zurück. Im Anschluss konnte gesehen werden, wie das Fahrzeug sich wieder in Richtung der B 456 entfernte. Wer zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 zu melden.

