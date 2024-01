Vor Blumengeschäft gezündelt,

Limburg, Werner-Senger-Straße, Freitag, 19.01.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte an einem Blumengeschäft ein Feuer entzündet, dieses griff aber nicht auf das Gebäude über. Die Betreiberin des Geschäfts entdeckte am Samstagmorgen einen Haufen Holzbretter und-balken, die zu einer Art Lagerfeuer vor dem Eingangsbereich des Gebäudes in der Werner-Senger-Straße aufgeschichtete worden waren. Das Holz war in der Nacht offensichtlich auch entzündet worden, hatte aber anscheinend nicht richtig gebrannt, da die Bretter lediglich angekokelt und nun bereits erkaltet waren. Ein richtiges Lagerfeuer an dieser Stelle hätte höchstwahrscheinlich die Verkaufsbude mit Verkaufsstand in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Mülltonnen brennen,

Dornburg-Frickhofen, Friedenstraße, Samstag, 20.01.2024, 00:00 Uhr

(wie) In Frickhofen sind in der Nacht von Freitag auf Samstag Mülltonnen an einer Garage in Brand geraten. Ein Anwohner der Grabenstraße bemerkte gegen Mitternacht eine starke Rauchentwicklung in der Nähe seiner Wohnung und machte sich auf die Suche nach der Ursache. An einer Garage in der Friedenstraße entdeckte er dann die brennenden Mülltonnen und rief die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen versuchte er den Brand mit Schnee zu bekämpfen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Garage verhindern und den Brand löschen. Somit entstand lediglich ein Sachschaden an den Mülltonnen in Höhe von circa 500 EUR. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

Zwei Verletzte nach Unfall auf B 8,

Brechen, Bundesstraße 8, Samstag, 20.01.2024, 12:40 Uhr

(wie) Am Samstagmittag ist es auf der B 8 bei Brechen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden und ein Auto auf dem Dach gelandet ist. Eine 55-Jährige befuhr mit einem Hyundai die B 8 von Niederbrechen kommend in Richtung Lindenholzhausen. An der Kreuzung mit der L 3022 in Richtung Werschau, wollte sie nach links auf die Landesstraße abbiegen. Hierbei missachtete die Fahrerin den Vorrang eines entgegenkommenden Audi, der von einem 19-Jährigen gefahren wurde. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge in Kreuzungsbereich, wobei sich der Audi überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die beiden Insassen des Audi wurden verletzt, weshalb der Rettungsdienst sie zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Da die stark beschädigten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, musste sie abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 26.500 EUR.

Meldungen vom Wochenende

Verfolgungsfahrt

Tatort: 65549 Limburg Dietkirchen

Tatzeit: Samstag, 20.01.2024, 22:01 Uhr

Verfolgungsfahrt mit diversen verwirklichten Straftaten – 28-jähriger Fahrzeugführer aus Limburg festgenommen.

Am 20.01.2024, 22:02 Uhr sollte ein PKW, VW Passat, in Limburg Dietkirchen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete sofort mit hoher Geschwindigkeit. Hierbei fiel der Fahrer durch äußerst rücksichtsloses Fahrverhalten auf. Nur aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens zu diesem Zeitpunkt, kam es zu keiner Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer.

Die Fahrt führte durch das Industriegebiet Limburg Offheim sowie über Ahlbacher Feldwege und endete, als der Flüchtende von einem schneebedeckten Feldweg abkam und stecken blieb.

Das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen stammte aus einem Diebstahl. Darüber hinaus stand der Fahrzeugführer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, befand sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und führte einen verbotenen Gegenstand mit sich.

Die Person wurde festgenommen und nach Durchführung einer Blutentnahme in eine psychiatrische Klinik verbracht. Es wurden keine Personen verletzt.

Entsprechende Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung, Kennzeichendiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz wurden gefertigt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Unfallort: 65549 Limburg, B 49 Fahrtrichtung Limburg

Unfallzeit: Samstag, 20.01.2024, 18:34 Uhr

Drei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt. Am Samstag, 20.01.2024, 18:34 Uhr kam es an einer Ampelanlage stadteinwärts Limburg, von der B49 kommend, zu einem Auffahrunfall. Dabei wurden ein Fahrzeuginsasse des auffahrenden Fahrzeugs, sowie zwei Insassen des vorausfahrenden Fahrzeugs leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Spindaufbruch

Tatort: 65549 Limburg, Wichernweg

Tatzeit: Samstag, 20.01.2024, 14:00 Uhr – 19:00 Uhr

Am Samstag, 20.01.2024 wurde im Zeitraum von 14:00 Uhr – 19:00 Uhr der Spind einer Mitarbeiterin in einem Altenwohnheim aufgebrochen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten. Täterhinweise sowie die Höhe des Sachschadens sind aktuell nicht bekannt.

Spindaufbrüche

Tatort: 35781 Weilburg, Oberlahnbad

Tatzeit: Freitag, 19.01.2024, 14:00 Uhr – 14:45 Uhr

Am Freitagmittag wurden im Oberlahnbad in einer Männersammelumkleidekabine insgesamt sechs Spinde aufgehebelt.

Während der Öffnungszeiten des Hallenbads in Weilburg wurden von einem unbekannten Täter die verschlossenen Spinde geöffnet und ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Weiteres Stehlgut gab es nicht, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die geschädigten Badegäste stammen aus Weilmünster, Braunfels und der Gemeinde Selters. Ein geöffneter Spind war nicht befüllt. Es wird vermutet, dass der Täter ordnungsgemäß Eintritt bezahlte, die Umkleidekabine betrat und einen unbeobachteten Moment abwartete, um die Schränke aufzubrechen.

Hinweise auf den Täter gibt es derzeit nicht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

Freund mit Messer verletzt und dann Polizei und Rettungskräfte angegriffen

Friedrich-Brinkmann-Straße 8, 35781 Weilburg

Freitag, 19.01.2024, 17:37 Uhr

Eine 22-jährige aus Weilburg meldete über den Notruf, dass sie ihren Freund „abgestochen“ habe. Die ersten vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten trafen auf die Mitteilerin, welche die Beamten unentwegt angriff und einem Beamten ins Gesicht schlug. Im Zuge der Festnahme schlug und trat sie mehrfach nach den Beamten. Als der Freund der 22-jährigen, ein 25-jähriger aus Weilburg von weiteren Beamten zur Sache befragt werden sollte, griff auch dieser die Beamten an. Auch er schlug und trat mehrfach nach den Beamten. Zudem bespuckte und beleidigte er diese, da er offenbar mit der Festnahme seiner Freundin nicht einverstanden war. Die Rettungskräfte, welche die Stichverletzung am Bein des 25-jährigen versorgen wollten, wurden ebenfalls von beiden Beschuldigten geschlagen und getreten.

Im Zuge der Einlieferung in das Polizeigewahrsam griff die 22-jährige eine weitere Beamtin an. Die beiden waren erheblich alkoholisiert. Die Blutentnahmen wurden auf der Dienststelle durchgeführt.

Bei dem Einsatz wurden die beiden Rettungssanitäter und insgesamt fünf Polizeibeamte leicht verletzt. Zwei Beamte konnten ihren Dienst verletzungsbedingt nicht mehr fortsetzen.

Die beiden werden sich nun wegen der zahlreichen Angriffe strafrechtlich verantworten müssen.

Sachbeschädigung an Pkw

65611 Brechen , Jahnstraße 3

Freitag, 19.01.2024, 19:20 bis 20:15 Uhr

Am Fr., 19.01.2024, zwischen 19:20 Uhr und 20:15 Uhr, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter die Heckscheibe eines weißen Ford Tourneo beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 250,- EUR geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Diebe stehlen Motorrad

65520 Bad Camberg-Schwickershausen, Weilstraße 8

Freitag, 19.01.2024, 21:15 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 10:15 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte, in der Zeit von 21:15 Uhr bis 10:15 Uhr, ein schwarzes Motorrad der Marke BMW in Bad Camberg aus einem Carport. Die Täter flüchteten mit dem gestohlenen Zweirad in unbekannte Richtung. Das Motorrad wurde mit dem angebrachten Kennzeichen „LM-UO 4“ entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Diebstahl des Motorrades unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0 entgegen.