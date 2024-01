Main-Taunus: Die Polizei-News

Im Saunabereich belästigt,

Hofheim, Niederhofheimer Straße, Sonntag, 21.01.2024, 15:55 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag ist ein Mädchen in einer Therme in Hofheim sexuell belästigt worden. Die 13-Jährige befand sich kurz vor 16:00 Uhr im Eingangsbereich zur Sauna und wollte gerade Gegenstände aus einem Fach an der Wand holen, als ihr ein fremder Mann plötzlich an den Hintern fasste. Die schockierte Jugendliche, sah den Täter noch kurz, als er sich in Richtung des Restaurants entfernte. Die 13-Jährige stand anschließend stark unter Schock und begab sich schließlich mit einer Freundin zu den Bademeistern, welche die Polizei riefen. Mehrere Streifen kontrollierten die Badegäste beim Verlassen des Gebäudes. Zudem wurde die Therme gemeinsam mit Mitarbeitern nach dem Täter abgesucht. Er konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die 13-Jährige wurde notärztlich behandelt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Den Täter konnte sie als circa 30 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß mit braunen Augen beschreiben. Er soll kurze braune und leicht gelockte Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Badehose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06196/2073-0 um Hinweise.

Volksverhetzende Aufkleber,

Eschborn, In den Oberwiesen / Dörnweg, Montag, 15.01.2024 bis Dienstag, 16.01.2024

(wie) Anfang der vergangenen Woche sind in Eschborn Aufkleber mit volksverhetzendem Inhalt auf Schilder und Wände aufgebracht worden. Die Aufkleber mit einem verfassungsfeindlichen Schriftzug fanden sich am Dienstag plötzlich an einem Schild am Abenteuerspielplatz „In den Oberwiesen“ und der Hauswand des Kinder- und Jugendhauses im Dörnweg. Dort hatten Unbekannte auch die Wand mit weiteren Schmierereien beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 300 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06196/2073-0 Hinweise entgegen.

Einbruch in Kita,

Liederbach am Taunus, Sulzbacher Straße, Freitag, 19.01.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 22.01.2024, 07:00 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Liederbach ein. Verantwortliche der Einrichtung in der Sulzbacher Straße stellten am Montagmorgen beim Betreten fest, dass in die Kita eingedrungen und diese durchsucht worden war und informierten daraufhin die Polizei. Diese geht derzeit davon aus, dass die Täter über den angrenzenden Garten in das Gebäude gelangt waren. Ob etwas gestohlen wurde konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Pkw aufgebrochen,

Eschborn-Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Freitag, 19.01.2024, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag hat ein Autoknacker einen in Eschborn-Niederhöchstadt geparkten Pkw geöffnet und mehrere Gegenstände mitgehen lassen. Ersten Ermittlungen zufolge, begab sich der Täter in der halben Stunde zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Steinbacher Straße zu einem dort abgestellten schwarzen Saab und schlug die vordere rechte Fensterscheibe ein. Anschließend nahm er aus dem Innenraum eine Handtasche, eine Brille, sowie einen Transponder an sich und flüchtete mit der Beute.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer (06196) 9695-0 an die Polizeistation Eschborn.

Mehrere Keller von Mehrfamilienhaus geöffnet, Bad Soden, Königsteiner Straße, Montag, 15.01.2024, 10:00 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 16:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche haben Diebe gleich mehrere Keller eines Bad Sodener Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Am Samstagnachmittag machten vier Bewohner des Mehrparteienhauses in der Königsteiner Straße die gleiche Entdeckung. So waren alle ihre Kellerabteile gewaltsam geöffnet und mehrere Gegenstände, darunter Koffer, Computer, Werkzeug und Spielzeug im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro daraus entwendet worden. Der Tatzeitraum bewegt sich ersten Befragungen zufolge zwischen Montag und Samstag. Wie die Täter in den Keller gelangten ist derzeit ungewiss.

Hinweise zu den Aufbrüchen werden von der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegengenommen.

Betrüger als Microsoft-Mitarbeiter getarnt machen Beute, Kelkheim, Freitag, 19.01.2024

(fh)Ein Betrüger hat sich am Freitag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und einen Mann aus Kelkheim hinters Licht geführt. Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter nahm mit dem Geschädigten Kontakt auf und berichtete von einem Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Mann aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter letztlich leider auch. Der Betrüger erlangte innerhalb des Gesprächs die Zugangsdaten zum Konto des Seniors, woraufhin er mehrere Geldabbuchungen vom Konto des Kelkheimers in Höhe von knapp 11.000 Euro tätigte.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Gespräche einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird sich unaufgefordert bei Ihnen melden und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie zuvor noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

Kleintransporterfahrer nach Autopanne festgenommen, Hofheim-Diedenbergen, Bundesautobahn 66, Sonntag, 21.01.2024, 18:30 Uhr

(wie) Am Sonntagabend hat die Autobahnpolizei bei Hofheim den Fahrer eines Pannen-Kleintransporters festgenommen, er stand unter Drogeneinfluss. Verkehrsteilnehmer hatten der Polizei über Notruf einen Kleintransporter gemeldet, der verkehrsbehindernd auf der A 66 zwischen der Anschlussstelle Diedenbergen und dem Wiesbadener Kreuz stehen sollte. Eine Streife fuhr daraufhin zu dem zwischen der Beschleunigungspur und der Hauptfahrbahn stehenden Kleintransporter und sicherte die Gefahrenstelle mit Warnfackeln ab. Bei der näheren Kontrolle des 34-jährigen Fahrers aus Spanien fiel den Beamten ein deutlicher Haschisch-Geruch auf. Ein Drogenvortest schlug auf den Wirkstoff THC an, weshalb die Polizei den Mann mit zur Dienststelle nahm, wo eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der defekte Kleintransporter musste abgeschleppt werden.

Meldungen vom Wochenende

Während Polizeieinsatz Polizisten angegriffen und beleidigt, 65719 Hofheim, Neugasse, Samstag, 20.01.2024, 10:45 Uhr

(th) Am Samstagmorgen wurden Polizeibeamte der Polizeistation Hofheim, während eines Einsatzes, angegriffen und beleidigt. Gegen 10:45 Uhr wurden die Polizisten wegen einer Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld in die Wohnung eines Mehrparteienhauses gerufen. Während die Beamten vor Ort den Sachverhalt aufklärten, griff der 34-Jährige Bewohner die Streifenbesatzung an und beleidigte diese. Als dieser vorläufig festgenommen werden sollte, versuchte seine 36-jährige Lebensgefährtin dies, ebenfalls gewaltsam, zu verhindern. Nach dem Eintreffen einer weiteren Streifenbesatzung konnten beide Personen vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen der Polizeistation zugeführt werden. Sie müssen sich nun jeweils in einem Strafverfahren verantworten.

Wohnungseinbruch über Terassentür, 65830 Kriftel, Raiffeisenstraße, Freitag, 19.01.2024, 00:00 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 21:50 Uhr,

(th) Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täter hebelten zwischen Freitagmorgen 00:00 Uhr und Samstagabend 21:50 Uhr die Terassentür einer Erdgeschosswohnung in der Raiffeisenstraße auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Hierbei entstand Sachschaden an der Terassentür. Die Ermittlungen zu dem Diebesgut und den Tätern dauern an. Zeuginnen und Zeugen die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach, unter der Telefonnummer (06196) 2073-0.

Trickdieb erbeutet Bargeld, 65812 Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Samstag, 20.01.2024, 12:30 Uhr,

(th) Am Samstagmittag gelang es einem Trickdieb Bargeld in Höhe von über 100EUR zu erbeuten. Gegen 12:30 Uhr sprach der Trickbetrüger die Geschädigte in der Königsteiner Straße, in Höhe einer Parkuhr an und bat sie darum Geld zu wechseln. Hierbei gelang es dem Täter unbemerkt Bargeld aus der Geldbörse der Geschädigten zu entnehmen, während diese gerade dabei war, das Geld zu wechseln. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Marktplatz. Den Trickdiebstahl bemerkte die Geschädigte jedoch erst im Nachgang. Der Trickdieb wurde als etwa 25-30 Jahre alt, ca. 1.80 Meter groß, mit einer normalen Statur und kurzen dunklen Haaren beschrieben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Frau tot im Feld aufgefunden,

Hochheim, Massenheimer Landstraße, 20.01.2024, 08.35 Uhr,

(pl)Am Samstagmorgen ist in einem Feld in Hochheim eine 41-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die 41-Jährige war am Abend zuvor auf einer Fastnachtssitzung in einer Turnhalle in der Massenheimer Landstraße und kehrte von der Veranstaltung nicht nach Hause zurück. Am Samstag wurde die Frau gegen 08.35 Uhr leblos im Feld nahe der Turnhalle entdeckt. Durch die verständigten Rettungskräfte wurde der Tod der Frau festgestellt. In der Folge nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf und der Fundort wurde weiträumig abgesperrt. Zudem kamen Spezialisten der Spurensicherung des Polizeipräsidiums Westhessen sowie des Hessischen Landeskriminalamtes und Seelsorger zum Einsatz. Noch am selben Tag wurde eine Obduktion durchgeführt. Hierbei konnten keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen festgestellt werden, so dass von einem Unglücksgeschehen ausgegangen wird.

Schwerer Raub in Hofheim, Hofheim am Taunus, Kellereiplatz, 19.01.2024, 22:11 Uhr

Die vier Beschuldigen sprachen den Geschädigten im Bereich des Kellereiplatzes an. Der Grund war eine in der Vergangenheit stattgefundene Auseinandersetzung. Der Geschädigte wurde durch einen Beschuldigten festgehalten und die weiteren drei Beschuldigten versuchten mit jeweils einem Messer bewaffnet, auf den Geschädigten einzustechen. Der Geschädigte konnte die Stiche abwehren und erlitt dadurch multiple Schnittverletzungen. Die Täter flüchteten zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde die Bauchtasche des Geschädigten, welche er um die Hüfte geschnallt hatte, entrissen. Der Geschädigte wurde zum Zweck der medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Er wurde nach einer medizinischen Versorgung wieder entlassen.

Hinweise werden durch die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 2073-0 entgegen genommen.

Beifahrerscheiben von Pkws eingeschlagen, Schwalbach am Taunus, Friedrich-Ebert-Straße, 19.01.2024, 19:00 Uhr – 20:05 Uhr

Der unbekannte Täter schlug auf unbekannte Art und Weise die Beifahrerscheibe des Pkw des Geschädigten ein. Aus einem Fach unterhalb des Radios in der Mittelkonsole wurde die Geldbörse des Geschädigten gestohlen.

Hinweise werden durch die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695-0 entgegen genommen.

Eschborn, Steinbacher Straße, 19.01.2024, 14:55 Uhr – 15:30 Uhr

Der unbekannte Täter schlug die rechte Fensterscheibe der Beifahrerseite des Pkw des Geschädigten ein und entnahm mehrere Gegenstände.

Hinweise werden durch die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695-0 entgegen genommen.

Bargeld aus unverschlossenem Pkw gestohlen, Eschborn, Langer Weg, 18.01.2024, 20:30 Uhr – 19.01.2024, 09:30 Uhr

Der unbekannte Täter entwendete Bargeld aus dem unverschlossenen Pkw des Geschädigten.

Hinweise werden durch die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695-0 entgegen genommen.

Tasche in der Rhein-Main Therme gestohlen, Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, 19.01.2024, 19:00 Uhr – 20:45 Uhr

Der unbekannte Täter stiehlt die Tasche der Geschädigten, welche sich in einem Aufbewahrungsfach im Saunabereich befand.

Hinweise werden durch die Polizeistation in Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 06192 2079-0 entgegen genommen.

mehrere Angelruten gestohlen Mainufer Flörsheim, Flörsheim am Main, Hafenstraße, 19.01.2024, 16:30 Uhr – 17:30 Uhr

Der unbekannte Täter entwendet insgesamt sechs Angelruten, welche am Mainufer aufgestellt waren.

Hinweise werden durch die Polizeistation in Flörsheim am Main unter der Telefonnummer 06145 5476-0 entgegen genommen.

Taschendiebstahl, Eschborn, Rathausplatz, 19.01.2024, 14:00 Uhr

Eine weibliche Täterin lenkt die Geschädigte ab, indem sie nach dem Weg fragt. Während die Geschädigte abgelenkt ist, stiehlt der männliche Täter die Geldbörse der Geschädigten, welche sich in ihrer Handtasche befand. Die beidem Täter können wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca. 35 Jahre, ca. 160cm groß, normale Statur, trug

eine weiß-graue Pudelmütze, osteuropäisches Aussehen männlich, schwarze Jacke.

Hinweise werden durch die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 2073-0 entgegen genommen.

mehrere Stühle vor Gaststätte gestohlen, Eschborn, Langer Weg, 29.12.2023, 23:00 Uhr – 30.12.2023, 19:30 Uhr

Aus dem Außenbereich der Gaststätte werden außerhalb der Öffnungszeiten mehrere Stühle gestohlen. Diese waren mittels Drahtseil und Vorhängeschloss gesichert. Im Nachgang konnten durch den Geschädigten zwei der fünf Stühle im Nahbereich aufgefunden werden.

Hinweise werden durch die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695-0 entgegen genommen.