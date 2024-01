Wiesbaden: Die Polizei-News

Mit Messer bedroht,

Wiesbaden-Frauenstein, Untergasse, 21.01.2024, 16.20 Uhr,

(pl)Ein 42-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau wurden am Sonntagnachmittag

auf einem Feldweg in den Weinbergen im Bereich von Frauenstein von zwei

Unbekannten mit einem Messer bedroht. Das Pärchen lief gegen 16.20 Uhr mit ihren

zwei Hunden den Feldweg „Untergasse“ parallel der Herrnbergstraße entlang, als

sie auf einen Mann und ein jugendliches Mädchen trafen, welche sie aufforderten

ihre Hunde anzuleinen. Unmittelbar im Anschluss sollen die beiden Personen

jeweils ein Messer gezogen und vorgezeigt haben. Auch als die Hunde bereits

angeleint waren, habe das Duo die Messer zunächst nicht weggesteckt und sich

erst entfernt, als die Geschädigten ankündigten, die Polizei zu verständigen.

Der Mann wird als ca. 50 Jahre alt oder älter und mit einem graumelierten

Vollbart beschrieben. Getragen habe er eine grüne Hose, eine schwarze Jacke und

eine Pelzmütze, die an den Ohren hochgeklappt war. Die Jugendliche soll etwa 16

Jahre alt und mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke sowie einem grauen

Schal bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Einbrecher zugange -Festnahme nach versuchtem Einbruch, Wiesbaden, 19.01.2024

bis 21.01.2024,

(pl)In Wiesbaden waren im Verlauf des Wochenendes Einbrecher zugange. Am

Freitagabend wurden drei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. Die Täter

drangen durch ein aufgehebeltes Fenster oder aber Terrassentür in die

Räumlichkeiten ein und erbeuteten in allen Fällen Schmuckstücke. Der erste

Einbruch ereignete sich zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr in der

Hans-Bredow-Straße, der Zweite zwischen 16.45 Uhr und 18.40 Uhr in der

Behringstraße und der Letzte zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr in der Lanzstraße.

Im Verlauf des Samstags kam es im Bereich Hermannstraße, Oranienstraße und

Wolfram-von-Eschenbach-Straße zu sogleich drei gescheiterten Einbrüchen.

Unbekannte hatten erfolglos versucht, in ein Lebensmittelgeschäft, eine

Gaststätte sowie eine Wohnung einzubrechen und jeweils unverrichteter Dinge die

Flucht ergriffen.

In der Nacht zum Sonntag drangen zwei Einbrecher zwischen 02.10 Uhr und 02.15

Uhr in eine Wohnung in der Karl-Marx-Straße ein und ergriffen anschließend mit

bislang noch unbekanntem Diebesgut wieder die Flucht. Das Duo sei männlich sowie

etwa 15-20 Jahre alt und mit dunklen Sturmhauben sowie dunkler Oberkleidung

bekleidet gewesen.

Am Sonntagmorgen geriet zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr ein Handygeschäft auf

dem Rathenauplatz ins Visier eines Einbrechers. Der Täter schlug die

Schaufensterscheibe sowie die Türscheibe des Geschäftes ein und entwendete aus

dem Verkaufsraum unter anderem mehrere Handys sowie Bargeld. Eine Anwohnerin

wurde durch die entstandenen Geräusche auf den Einbruch aufmerksam und sah eine

Person mit vollgepackten Tüten in Richtung Breslauer Straße flüchten. Diese

Person wurde als ca. 1,75 Meter groß, mit einer schwarzen Kapuzenjacke sowie

einer hellen Hose bekleidet beschrieben.

In der Nacht zum Montag kam es nach einem versuchten Einbruch in der

August-Wolff-Straße zu einer Festnahme. Ein Zeuge hatte gegen 03.45 Uhr eine

Person dabei beobachtet, wie sich diese an dem Schaufenster eines Massagesalons

zu schaffen machte, die weitere Tat schließlich abbrach und flüchtete. Die

daraufhin verständigten Polizeikräfte konnten den 16 Jahre alten Tatverdächtigen

nach kurzer fußläufiger Flucht in Tatortnähe festnehmen. An dem Schaufenster

entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Gegen den Festgenommen wurde

ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei in allen Fällen unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Autodiebe gescheitert,

Wiesbaden-Sonnenberg, Kettlerstraße, 22.01.2024, 02.00 Uhr,

(pl)In der Kettlerstraße in Sonnenberg hatten es Autodiebe in der Nacht zum

Montag auf einen geparkten Range Rover abgesehen. Die Täter machten sich gegen

02.00 Uhr an dem Pkw zu schaffen, lösten hierbei jedoch den Alarm aus und

ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Der bei dem

Diebstahlsversuch entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Betrunkener schlägt Sanitäter,

Wiesbaden, Kastel, Am Königsfloß, Samstag, 20.01.2024, 17:47 Uhr

(cp)Eine Rettungswagenbesatzung fand am Samstagabend in Kastel einen

bewusstlosen Mann auf einem Bürgersteig. Als die Sanitäter dem Betrunkenen

helfen wollten, schlug dieser plötzlich wild um sich und urinierte gegen den

Rettungswagen.

Die Rettungswagenbesatzung war am Abend von besorgten Passanten alarmiert

worden. In der Straße Am Königsfloß würde ein Mann reglos auf dem Bürgersteig

liegen. Als ein Rettungssanitäter mit seiner Kollegin gegen 17:45 Uhr eintraf,

sprachen sie den scheinbar bewusstlosen Mann an. Nachdem es ihnen gelungen war

den 29 Jahre alten Mann aus Mainz wachzurütteln, brachten sie ihn in den

Rettungswagen. Hier soll der Mainzer dann plötzlich herumgeschrien und wild um

sich geschlagen haben. Die Helfer wichen zurück und der 29-Jährige stieg aus.

Anstatt nun aber von Dannen zu ziehen, stellte er sich hinter den Rettungswagen

und urinierte kurzerhand dagegen. Der Sanitäter sprach ihn aus Sorge trotzdem

nochmal an. Zum Dank erhielt er von dem 29-Jährigen einen Faustschlag in

Gesicht, woraufhin die Polizei zur Hilfe gerufen wurde, die den mutmaßlichen

Täter in unmittelbarer Nähe festnahm. Der Sanitäter erlitt glücklicherweise

keine ernsthaften Verletzungen. Der Täter kam nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen in eine Ausnüchterungszelle.

Einbrecher scheitern,

Wiesbaden, Wilhelm-Hauff-Straße und Liebigstraße, Samstag, 20.01.2024,

15:30-19:00 Uhr und 18:10 Uhr

(jul) Am frühen Samstagabend scheiterten unbekannte Einbrecher in der

Wilhelm-Hauff-Straße und der Liebigstraße beim Versuch, sich gewaltsam Zutritt

in Wohnhäuser zu verschaffen. In der Wilhelm-Hauff-Straße nutzten die Täter in

der Zeit zwischen 15:30 und 19:00 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner aus und

versuchten mit einem unbekannten Gegenstand die Balkontür aufzuhebeln. Um 18:10

Uhr konnte eine 42-jährige Hausbesitzerin aus der Liebigstraße in Wiesbaden

feststellen, dass sich ein Täter an einem Fenster im Erdgeschoss ihres

Wohnhauses zu schaffen machte. Der Mann wurde bei der Tat videografiert. Er war

ca. 30 Jahre und hatte einen Bart. Er war mit einer dunklen Jacke, einer dunklen

Jeanshose, einem schwarzen Schal, einer dunklen Mütze und Sportschuhen

bekleidet. In beiden Fällen hielt das Material stand, so dass die Einbrecher

ohne Beute flüchteten. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert

Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

falsche Telekom-Mitarbeiter in Biebrich, Wiesbaden, Biebrich, Birkenstraße,

Freitag, 19.01.2024, 13:30 Uhr

(Sc) Ein Mann und eine Frau versuchten am Freitagmittag einen 87-Jährigen

Rentner in Wiesbaden-Biebrich zu täuschen, indem sie sich als

Telekom-Mitarbeiter ausgaben. Der Mann und die Frau gaben vor, dass sie die

Steckdosen im Haus überprüfen müssten und konnten so in das Haus des Rentners

gelangen, wurden aber zu keinem Zeitpunkt vom Rentner alleine gelassen. Als der

Mann zunehmend misstrauisch wurde, verwies er den Mann und die Frau schließlich

des Hauses. Der Mann wurde beschrieben als ca. 35-40 Jahre alt, 160-165 cm groß,

braune kurze Haare, Oberlippenbart, Südländer. Die Frau wurde beschrieben als

ca. 18-20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, braune Haare mit Zopf, Südländerin. In

diesem Zusammenhang rät die Polizei: Bleiben Sie misstrauisch und lassen Sie von

Ihnen nicht bestellte Handwerker oder Dienstleister nicht in Ihre Wohnung.

Sachbeschädigung an einem Parkschein-Automaten mit Böllern, Wiesbaden, Mitte,

Rheinstraße, Samstag, 20.01.2024, 03:15 Uhr

(Sc) Ein 28-Jähriger Zeuge meldete über den Polizeinotruf, dass er einen lauten

Knall in der Rheinstraße gehört habe und nun vor einem zerstörten

Parkscheinautomaten stehe. Der Parkscheinautomat wurde durch unbekannte Täter

vermutlich mit einem sogenannten Polenböller gesprengt. Der Automat wird hierbei

zerstört und nur durch Zufall wurde nicht mehr beschädigt. Da die Geldkassette

nicht geklaut wurde, wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt in dieser Sache Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Am Sportfeld, Samstag, 20.01.2024, 08:50 Uhr (Feststellzeit)

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch unbekannte Täter ein

Zigarettenautomat in Wiesbaden-Medenbach aufgebrochen. Am Samstagmorgen gegen

08:50 Uhr stellte ein Anwohner fest, dass sich Unbekannte an einem

Zigarettenautomaten in der Straße „Am Sportfeld“ zu schaffen gemacht hatten. Der

Automat wurde offensichtlich gewaltsam mit einem unbekannten Gegenstand

aufgehebelt. Die Täter erbeuteten Zigaretten und Bargeld im Wert von mehreren

hundert Euro. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise

nimmt das 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440

telefonisch entgegen.

krankheitsbedingter Unfall mit Leichtverletzten, Wiesbaden, Schierstein, Alte

Schmelze, Freitag, 19.01.2024, 12:35 Uhr

(Sc) Ein 67-Jähriger Autofahrer aus Wiesbaden verunglückte am Freitagmittag mit

seinem Auto in Schierstein, als er in den Gegenverkehr kam und hier frontal

gegen ein anderes Fahrzeug fuhr. An beiden Autos entstand Sachschaden und die

beiden Insassen des anderen Unfallfahrzeuges, ein 48-jähriger Mann und seine 63

Jahre alte Begleiterin, wurden leicht verletzt. Bei der Befragung durch die

Polizei zeigten sich Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit, die durch die

eingesetzten Polizeibeamten zum Glück als Unterzuckerung aufgrund einer

Diabetes-Erkrankung festgestellt wurden. Die hinzugerufenen Rettungssanitäter

bestätigten den Verdacht der Polizisten. Zudem kann durch die Polizei und den

Rettungsdienst festgestellt werden, dass das Messgerät des 67-Jährigen falsche

Werte anzeigte und der Mann sich hierdurch fälschlich Insulin spritzte. Der Mann

wurde zur weiteren Abklärung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert.

Gemeinsame Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“, Wiesbaden, Freitag, 19.01.2024,

19:00 Uhr – Samstag, 20.01.2024, 01:15 Uhr und Samstag, 30.09.2023, 19:00 Uhr –

Sonntag, 01.10.2023, 01:00 Uhr

(jul) Am vergangenen Samstag führten die Stadtpolizei und die Landespolizei

wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption „Sicheres

Wiesbaden“ durch. Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der

Waffenverbotszone, dem Mauritiusplatzplatz, der Reisinger Anlage, dem Platz der

deutschen Einheit und der Rheinstraße. An den Örtlichkeiten waren die

Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die

Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Bei den durchgeführten

Personenkontrollen im Bereich der Waffenverbotszone konnten keine gefährlichen

Gegenstände aufgefunden werden. Bei einer Person konnten geringe Mengen

Betäubungsmittel aufgefunden werde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet

und die Substanzen sichergestellt.

Durch die Einsatzkräfte wurden mehrere Personengruppen mit insgesamt – 41 –

Personen kontrolliert. Weiterhin wurde der Regeldienst der Polizeireviere

unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig

in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mit Messer gedroht und zugeschlagen,

Idstein, Am Bahnhof, Bahngleis 1 / Wiesbadener Straße, Sonntag, 21.01.2024,

22:00 Uhr bis 22:10 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurde ein Mann aus Idstein zunächst in einer Regionalbahn

mit einem Messer bedroht und im Anschluss vom Täter geschlagen. Den Angaben des

Geschädigten zufolge, befand sich dieser gegen 22:00 Uhr in der Regionalbahn 22

in Fahrtrichtung Limburg. In der Bahn habe er mitbekommen, wie ein Unbekannter

einen älteren Herrn anpöbelte und sei ihm zur Hilfe geeilt. Daraufhin habe ihn

der aggressive Mann beleidigt, ein Taschenmesser gezückt und ihn bedroht. Kurz

darauf stiegen beide am Bahnhof in Idstein ausgestiegen und der Aggressor habe

ihm am Bahngleis 1 ins Gesicht geschlagen. Anschließend sei der Mann in Richtung

Wiesbadener Straße / „In der Ritzbach“ geflüchtet. Der Geschädigte trug leichte

Verletzung davon.

Bei dem Täter soll es sich um einen dunkelhäutigen, etwa 25 bis 30 Jahre alten

und etwa 170 cm großen Mann gehandelt haben. Er habe dunkle, kurze Haare gehabt

und sei mit einer gelben Jacke und einer dunklen Umhängetasche bekleidet

gewesen.

Hinweise zu dem Unbekannten sowie der gegen 22:10 Uhr stattgefundenen

Auseinandersetzung am Bahnhof, werden von der Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

Fahrerin zum Ausweichen gegen Baum gezwungen, anschließend geflüchtet,

Idstein, Wiesbadener Straße / In der Ritzbach, Samstag, 20.01.2024, 13:00 Uhr

(fh) Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Wiesbadener Straße in Idstein

eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine Verkehrsteilnehmerin einem Fahrzeug

ausweichen musste und mit einem Baum zusammenstieß. Den Angaben einer

86-jährigen Idsteinerin zufolge, bog sie gegen 13:00 Uhr mit ihrem Nissan

Qashqai von der Friedensstraße in die Wiesbadener Straße in Richtung „Am

Bahnhof“ ein. Plötzlich sei ein dunkles Fahrzeug aus Richtung der Straße „In der

Ritzbach“ ebenfalls in die Wiesbadener Straße eingebogen und haben sie so zum

Ausweichen gezwungen. Dabei stieß die Seniorin gegen einen rechtsseitigen Baum

und verletzte sich leicht. Sie habe daraufhin ihre Fahrt kurz fortgesetzt und

den Fahrer des dunklen Pkw, welcher einfach weitergefahren sei, im Bereich der

Wiesbadener Straße / Black-und-Decker-Straße zur Rede gestellt. Dieser sei

jedoch ohne seine Personalien anzugeben in Richtung der Black-und-Decker-Straße

davongefahren.

Es soll sich um einen etwa 70 Jahre alten Mann mit großer Nase gehandelt haben.

Dieser sei mit einer braunen Kappe bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, oder Personen die Angaben

zum Autofahrer machen können, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 oder

-18 zu melden.

In Engstelle gestreift – Zeugen gesucht, Eltville am Rhein, Hauptstraße,

Freitag, 19.01.2024, 16:50 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag ereignete sich an einer Engstelle im Eltviller Ortsteil

Martinsthal ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter seinen Pflichten nicht

nachkam. Gegen 16:50 Uhr touchierten sich in der Engstelle in Höhe der

Hauptstraße 33 die Spiegel eines VW Polo und einer Mercedes E-Klasse. Während

der Fahrer des Polos anhielt, um sich mit dem Unfallgegner auszutauschen, fuhr

die verantwortliche Person des Mercedes einfach in Richtung der Schiersteiner

Straße weiter und machte eine Schadensregulierung so unmöglich.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 bei der Polizeistation Eltville.

Motorradfahrerin bei Kollision verletzt, Idstein-Ehrenbach, Bundesstraße 417,

Freitag, 19.01.2024, 14:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag wurde eine Motorradfahrerin bei einem Vorfahrtsverstoß

in Höhe Idstein-Ehrenbach verletzt. Die 17 Jahre alte Zweiradfahrerin aus

Selters befuhr gegen 14:30 Uhr mit ihrem Motorrad der Marke Honda die

Bundesstraße 417 von Limburg in Richtung Wiesbaden. Zeitgleich beabsichtigte

eine 30-jährige Audi-Fahrerin von der Zugmantelstraße in Ehrenbach auf die

Bundesstraße in Richtung Wiesbaden aufzufahren. Dabei übersah sie jedoch die

vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 17-Jährige

wurde beim Aufprall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht und ihr Motorrad

abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Bundesstraße zeitweise

voll gesperrt. Der Gesamtschaden beträgt circa 10.000 Euro.

Meldungen vom Wochenende

+++ Verkehrsunfallflucht in Idstein +++

Idstein Kreuzungsbereich Wiesbadener Straße / In der Ritzbach, Samstag,

20.01.2024, 13:00 Uhr

Eine Fahrzeugführerin bog mit ihrem roten Nissan Qashqai von der Friedensstraße

kommend auf die Wiesbadener Straße in Richtung Bahnhof in Idstein ein. Ein

weiterer PKW bog aus der gegenüberliegenden Straße In der Ritzbach ebenfalls auf

die Wiesbadener Straße ein. Hierbei musste die Fahrzeugführerin dem anderen

Verkehrsteilnehmer ausweichen und kollidierte mit einem Baum. Die

Fahrzeugführerin wurde durch den Zusammenstoß mit dem Baum leicht verletzt. Der

Unfallverursacher entfernte sich mit einem dunklen Pkw vom Unfallort. Personen,

die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden

gebeten sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 93940 zu

melden.

+++ Verkehrsunfallflucht in Aarbergen +++

Aarbergen Kettenbach, Oberstraße, Samstag, 20.01.2024, 20:00 Uhr

Am Samstagabend wurde durch einen Anwohner ein lauter Knall wahrgenommen.

Anschließend stellte eine Aarbergener Bürgerin fest, dass ihr am Fahrbahnrand

geparkter PKW durch einen anderen PKW beschädigt wurde. Der Unfallverursacher

suchte jedoch das Weite, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei

der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/ 70780 zu melden.

+++ Sachbeschädigung an PKW +++

Heidenrod-Dickschied, Talblick, 19.01.2024 13:20 Uhr bis 20.01.2024 10:30 Uhr

Am 20.01.2024 um 10:30 Uhr stellte ein Anwohner fest, dass an dessen PKW der

hintere rechte Reifen zerstochen wurde. Täterhinweise liegen nicht vor.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei

der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/ 70780 zu melden.