Bergstrasse

Biblis: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Biblis (ots) – In der Verdistraße brachen am Samstag (20.01.), in der Zeit

zwischen 9.30 und 18.30 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die

ungebetenen Besucher verschafften sich über die Terrassentür Zugang in die

Räumlichkeiten. Sie erbeuteten anschließend Schmuck, Geld und Besteck.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung

gebeten. Der Fall wird beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim bearbeitet.

Hinweise können über Rufnummer 06252/7060 mitgeteilt werden.

Bürstadt-Bobstadt: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Bürstadt (ots) – Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro wurde in der Nacht

zum Montag (22.01.) aus dem Innenraum eines in der St.-Josef-Straße geparkten

Transporters gestohlen. Wegen des Diebstahls hat die Kriminalpolizei (K 21/22)

die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte in Heppenheim unter der

Rufnummer 06252/7060.

Lorsch: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Lorsch (ots) – Zwei Fahrzeugaufbrüche beschäftigen aktuell die Polizei.

Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag (20.01.) in einen weißen Transporter

in der Biengartenstraße sowie am Sonntagmittag (21.01.), gegen 12.00 Uhr, in

einen Hyundai, der in einer Waldschneise an der Kreisstraße 31 abgestellt war,

ein. Die Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam zu den geparkten Autos. Aus

den Fahrzeugen wurden im Fall des Transporters Werkzeuge im Wert von mehreren

tausend Euro gestohlen und beim zweiten Fall eine Handtasche samt Inhalt.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim hat die Ermittlungen

aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06252/7060 mitgeteilt werden.

Darmstadt

Darmstadt: Verdächtiger Brief löst Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus

Darmstadt (ots) – Ein verdächtiger Brief hat am Montag (22.01.) Feuerwehr,

Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen und einen Einsatz nach sich

gezogen.

Gegen 9.50 Uhr wurde wegen eines Briefes mit einer unbekannten, weißen Substanz

in einem Gerichtsgebäude in den Räumen des Oberlandesgerichts am Mathildenplatz

der Notruf gewählt. Ein Richter hatte das Couvert geöffnet und klagte

anschließend über Atembeschwerden, benötigte aber keine weitere medizinische

Versorgung. Das betroffene Obergeschoss wurde daraufhin geräumt und der

Gefahrenbereich sicherheitshalber weiträumig abgesperrt. Eine erste Begutachtung

durch einen hinzugezogenen Spezialisten ergab am späten Nachmittag, dass der

Stoff gesundheitlich unbedenklich ist. Worum es sich bei der Substanz genau

handelt, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand einer

weiteren Analyse im Rahmen der folgenden polizeilichen Ermittlungen.

Darmstadt-Eberstadt: Polizei rettet Bürger von Bundesstraße 3 und findet verlorengeglaubtes Mobiltelefon

Darmstadt (ots) – Am Sonntagvormittag (21.01.) gegen 10.15 Uhr sorgte ein

kurioser Vorfall für einen Polizeieinsatz. Zwei Männer begaben sich bei der

Suche nach einem verlorengeglaubten Mobiltelefon in große Gefahr, indem sie den

Bereich der Bundesstraße 3 fußläufig zwischen Darmstadt und Darmstadt-Eberstadt

absuchten. Am vorherigen Abend hatte einer der beiden das Mobiltelefon vor

Fahrtbeginn auf dem Autodach vergessen und während der Fahrt verloren.

Nach Alarmierung konnte ein Streifenteam der Polizeistation Pfungstadt die

Männer rechtzeitig in Sicherheit bringen. Anschließend konnten die Polizisten

sogar das Handy im Mittelstreifen sichten und an den glücklichen Eigentümer

nahezu unbeschädigt übergeben.

Darmstadt: Fensterscheibe eingeschlagen / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Darmstadt (ots) – Um in einen Lagerraum eindringen zu können, schlugen

Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (18.01.) und Freitagmittag

(19.01.) ein Fenster eines Restaurants in der Frankfurter Straße ein. Sie

verursachten so einen Schaden über mehrere hundert Euro und flüchteten

anschließend unbemerkt. Was die bislang unbekannten Täter erbeuteten, ist noch

nicht abschließend geklärt. Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte

Kriminalkommissariat 43 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der

Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Darmstadt: Polizei zieht Bilanz nach Hessenderby

Darmstadt (ots) – Nach Ende des Hessenderbys am Samstagmittag (20.01.) zwischen

dem SV Darmstadt 98 und der SG Eintracht Frankfurt zieht die Polizei insgesamt

eine positive Bilanz. Gäste und Heimfans haben sich bis auf vereinzelte

Ausnahmen vor, während und nach dem Spiel friedlich verhalten. Es kam lediglich

zu vereinzelten fußballtypischen Provokationen zwischen den Fanlagern, die

jedoch kein weiteres Einschreiten der Polizei erforderten. Während und nach dem

Spiel wurde von beiden Fanlagern vereinzelt Pyrotechnik entzündet.

Die Gästefans begaben sich im Rahmen eines Fanmarschs zum Stadion, der von der

Polizei begleitet wurde. Hier kam es im Bereich der Rüdesheimer Straße,

Heidelberger Straße, Landskronstraße und der Klappacher Straße zu kurzzeitigen

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Während des Spiels und insbesondere in der Nachspielphase wurden vereinzelt

pyrotechnische Gegenstände gezündet. Gegen 18 Uhr rief ein Brand in einer

Toilette im Gästebereich des Stadions die Einsatzkräfte auf den Plan. Die

Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten

verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge wurde Papier in Brand gesetzt, wodurch

es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Verletzt wurde nach jetzigem Stand glücklicherweise niemand.

Auch die Abreise sämtlicher Fans nach Spielende verlief ohne Zwischenfälle.

Kurzzeitig waren für die Fanmärsche zum Südbahnhof und in Richtung Innenstadt

erneut Straßensperrungen erforderlich.

Bereits in der Nacht zum Spieltag konnte die Polizei zwei junge Männer im Alter

von 23 und 28 Jahren vorläufig festnehmen. Sie sollen nach derzeitigem

Ermittlungsstand eine Wand im Stadion mit Farbe beschmiert haben. Die Beamten

trafen sie noch in Stadionnähe an. In ihrem Auto fanden sie entsprechendes

Beweismaterial, das den Tatverdacht erhärtete. Die Männer müssen sich nun wegen

des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs in einem

Ermittlungsverfahren verantworten. Die Farbschmierereien konnten zeitnah

entfernt werden.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim: Eindringlinge entwenden Wertsachen während Bewohner schlafen

Reinheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des Montags (22.01.), zwischen 4

Uhr und 4.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem

Einfamilienhaus im Westring. Die Einbrecher hebelten die Hauseingangstür auf und

durchsuchten den Eingangsbereich sowie das Wohnzimmer, wobei sie Schmuck und

diverse Wertgegenstände entwendeten. Während des Vorfalls schliefen die

Bewohner. Durch ein lautes Geräusch und das Bellen des Hundes wurden sie jedoch

aufgeweckt, was zugleich die Täter in die Flucht schlug. Es kam zu keinem

direkten Aufeinandertreffen zwischen den Hausbewohnern und den Eindringlingen.

Grundsätzlich ist es ratsam, in solchen Situationen Lärm zu erzeugen, um

Aufmerksamkeit zu erregen und unverzüglich den Notruf 110 zu wählen. Eine

direkte Konfrontation mit Einbrechern sollte nicht gesucht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, sich beim Fachkommissariat 21/22 der

Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Griesheim: Wohnhäuser im Visier von Kriminellen / Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Im Tannenweg ereigneten sich am Samstag (20.01.) ein Einbruch

in ein Einfamilienhaus und ein Einbruchsversuch in ein weiteres Haus.

Zwischen 10.30 Uhr und 20.30 Uhr gelang es unbekannten Tätern, durch Aufhebeln

eines Fensters im Erdgeschoss in das eine Haus einzudringen. Die Einbrecher

durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Sie flüchteten

anschließend unerkannt.

Im gleichen Zeitraum und in derselben Straße versuchten Kriminelle, in ein

weiteres Einfamilienhaus einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug setzten sie an

einem Fenster im Erdgeschoss an, scheiterten jedoch bei dem Versuch, das Fenster

zu öffnen. Die Täter entfernten sich unerkannt, jedoch ohne Beute vom Tatort.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Fachkommissariats 21/22 der Darmstädter

Kriminalpolizei haben die Ermittlung aufgenommen und prüfen einen

Tatzusammenhang. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder

Fahrzeuge im Bereich des Tannenwegs beobachtet haben oder andere sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0

zu melden.

Griesheim: Einbruch in Museum / Tresor und Bargeld entwendet

Griesheim (ots) – In der Nacht von Freitag (19.01.) auf Samstag (20.01.) kam es

zu einem Einbruchdiebstahl in einem Museum an der Groß-Gerauer Straße.

Unbekannte Täter verschafften sich unbemerkt Zutritt zum Museumsgelände und

hebelten die Eingangstür sowie weitere Zugangstüren im Erdgeschoss und im

Obergeschoss auf.

Die Täter erbeuteten mehrere Geldkassetten und entwendeten einen kleinen

Würfeltresor, in dem sich Bargeld befand. Anschließend flüchteten sie unerkannt

in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen

auf mehrere tausend Euro.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben

könnten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Stromgenerators und anschließender Verkehrsunfallflucht

Münster (ots) – Am Freitag (19.01.), gegen 21:15 Uhr, kam es im Bereich der

Frankfurter Straße 50 zu einem versuchten Diebstahl eines Stromgenerators mit

anschließender Verkehrsunfallflucht. Bisher unbekannte Täter versuchten zunächst

erfolglos, einen in der Frankfurter Straße abgestellten Stromgenerator mittels

eines Lkw mit Kranaufbau zu stehlen. Nach dem mißglückten Diebstahlsversuch

flüchteten der oder die Täter mit dem Lkw vom Tatort und beschädigten dabei

einen Bau- und einen Grundstückszaun sowie zwei geparkte Pkw.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten,

sich telefonisch mit der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0

in Verbindung zu setzen.

Gross-Gerau

Trebur-Astheim: Einbruch in Einfamilienhaus/Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (20.01.) und Sonntagnachmittag (21.01.) wurde ein Einfamilienhaus „Im Hollerbusch“ Ziel eines Einbruchs. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch eine Tür gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Den ungebetenen Besuchern fielen Schmuck und Geld in die Hände.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.