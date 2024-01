Explodierter Akku verwüstet Keller

Edesheim (ots) – Ursache für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Sonntag 21.01.2024, 19 Uhr in der Provisstraße, dürfte nach ersten Ermittlungen ein explodierter Akku einer Bohrmaschine gewesen sein. Der Hauseigentümer konnte einen lauten Knall wahrnehmen, eilte in das Untergeschoss und konnte den brennenden Akku vorfinden.

Den Akku riss er aus der Ladestation und warf ihn ins Freie. Hierdurch erlitt der Mann Brandwunden und musste in ein Krankenhaus. Während ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden konnte, wurde das Mobiliar im Kellerbereich massiv in Mitleidenschaft gezogen.

Unfallflucht vor dem Hohenstaufensaal

Annweiler (ots) – Am Samstag 20.01.2024 parkte ein 25-jähriger BMW-Fahrer seinen PKW vor dem Hohenstaufensaal in Annweiler. Am 21.01.2024 musste er einen Schaden im Frontbereich des PKW BMW feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich augenscheinlich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten anthrazitfarbene Lacksplitter vom unfallverursachenden PKW aufgefunden und sichergestellt werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Dieseldiebstahl

Weingarten (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 21.01.2024, öffneten bislang unbekannte Täter an einem in der Straße „Am Gartenweg“ in Weingarten abgestellten LKW gewaltsam den Tankdeckel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer: 07274/9580 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.