Auseinandersetzung führt zur Evakuierung eines Hauses

Speyer (ots) – Am Sonntag 21.01.2024 gegen 06:30 Uhr, wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Sophie-de-la-Roche-Straße aufgrund vermeintlichen Gasgeruchs aus dem Keller vorsorglich evakuiert. Nach erfolgter Überprüfung durch die Feuerwehr wurde austretendes Gas als Verursacher ausgeschlossen. Der Hausflur und der Keller wurden von der Feuerwehr mit einem entsprechenden Gebläse gelüftet.

Als Verursacher des Geruchs entpuppte sich eine mittels Schreckschusswaffe gezündete Reizstoffpatrone. Die entsprechende Hülse und die Schreckschusswaffe wurden im Keller gefunden und sichergestellt. Sie wurde zuvor durch einen 15-jährigen Jugendlichen im Keller eingesetzt.

Unmittelbar vor der Evakuierung des Hauses kam es zwischen dem Jugendlichen, einem 17-jährigen Jugendlichen und einem 41-jährigen Mann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen der Auseinandersetzung bedrohte der 15-Jährige den 41-Jährigen mit der Schreckschusspistole, ging dann mit dieser in den Keller des Mehrfamilienhauses und feuerte dort einen Schuss ab.

Bei der Auseinandersetzung wurde der 15-Jährige an der Oberlippe leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Es wurden keine weiteren Personen verletzt. Für die Bewohner des Hauses bestand keine Gefahr. Die Hintergründe und Abläufe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Brand eines Kleinkraftrades

Speyer (ots) – Am Sonntag 21.01.2024 kurz nach 18:30 Uhr, brannte ein Roller im Kapuzinerpark, neben dem Parkplatz der St. Joseph Kirche, bis auf den Metallrahmen komplett ab. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig und kümmert sich um den Abtransport. Bei dem Brand wurden keine Personen oder andere Sachen gefährdet. Der Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige, 4-stellige Summe. Die Hintergründe für den Brand sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer zur genannten Zeit in der Nähe des Kapuzinerparks oder der St. Joseph Kirche verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de