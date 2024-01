15 Betroffene nach Reizgas

Bad Kreuznach/Industriegebiet (PK) – Am Sonntag 21.01.2024 gegen 03 Uhr, wurde die DRK-Bereitschaft des Landkreises, zu einem größeren Einsatz in einer Bad Kreuznacher Diskothek gerufen. Aufgrund von versprühtem Reizgas im Gebäude wurden dort 15 Personen verletzt. Das Gebäude musste nicht evakuiert werden.

Nach erster Lageeinschätzung ging man von bis zu 100 Betroffenen im Gebäude aus und alarmierte daher großzügig den Rettungsdienst inklusive Sanitäts- und Betreuungseinheiten des Katastrophenschutzes. Seitens des DRK waren 30 Einsatzkräfte in den Einsatz eingebunden, welcher 1,5 Std. andauerte. Die Einsatzkräfte rückten mit Rettungswagen, Krankentransportwagen, Gerätewagen Sanitätsdienst und mehreren Mannschaftsfahrzeugen in Richtung Einsatzstelle aus.

Vor Ort wurden die Betroffenen bereits durch den Notarzt, den Rettungsdienst und den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst gesichtet. Für 3 Betroffene war eine Weiterbehandlung im Krankenhaus erforderlich.

Neben den Einsatzkräften des DRK als Teil der Schnelleinsatzgruppen des Landkreises, waren auch Helfer von Arbeiter-Samariter Bund, DLRG, Maltesern und der Feuerwehr im Einsatz.

„Für uns als DRK verlief der Einsatz reibungslos und in guter Zusammenarbeit mit den anderen Hilfsorganisationen und der Feuerwehr. Dass wir gleich 30 ehrenamtliche Einsatzkräfte in Bereitschaft hatten zeigt, das große Engagement der Rotkreuzler im Bevölkerungsschutz. Dafür sind wir sehr dankbar.“ erläutert DRK-Sprecher Philipp Köhler im Fazit zu diesem Einsatz. „Wir sind froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist und das Gebäude nicht evakuiert werden musste.“

Joint im Fußraum

A 61/Dorsheim (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 21-Jährigenn PKW-Fahrers am 21.1.2024 gegen 18:35 Uhr an der Anschlussstelle Dorsheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in dem Fahrzeug Cannabisgeruch fest. Der Grund war schnell ermittelt.

Im Fußraum lag ein angerauchter Joint und im Handschuhfach fanden die Beamten weitere Utensilien mit Drogenanhaftungen. Die Gegenstände wurden sichergestellt und den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Auf Pannenstreifen geparkt – Drogen gefunden

A 61/Armsheim (ots) – Im Rahmen der Streife stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auf der A 61 in Höhe Armsheim am 20.1.2023 gegen 01.50 Uhr einen parkenden PKW auf dem Seitenstreifen der Autobahn fest. Bei der Kontrolle konnten die Beamten den Geruch von Cannabis aus dem Fahrzeug feststellen. Auf Vorhalt gab der der 22-jährige Beifahrer an, dass er Drogen dabei habe.

Bei ihm konnte ein Tütchen mit pflanzlicher Substanz gefunden werden, bei der es sich augenscheinlich um Cannabis handelte. Das Tütchen wurde sichergestellt und die weitere Durchsuchung des Autos und der Personen verlief negativ. Der 22-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Nach Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des ebenfalls 22-jährigen Fahrers des PKW, die keine Auffälligkeiten ergab, wurde die beiden mit Verweis auf das Verbot des Parkens auf dem Seitenstreifen weitergeschickt.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn

Kirn (ots) – Am Montagvormittag wurden durch die Polizeiinspektion Kirn entlang der B 41 an verschiedenen Örtlichkeiten stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden, u. a. 5 x Handybenutzung am Steuer und 4 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht.

In einem weiteren Fall erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt wegen der fehlenden, laut Eintragung im Führerschein vorgeschriebenen Brille.

Verkehrsunfallflucht

Kirn, Schulstraße (ots) – Im Zeitraum vom 21.01.24 um 18.00 Uhr und dem 22.01.24 gegen 09 Uhr, kam es in der Schulstraße Höhe Hausnummer 1 zu einem Verkehrsunfall. Ein in der Schulstraße (Einbahnstraße) am linken Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug wurde am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf. Ersten Hinweisen zufolge könnte der Verkehrsunfall von einem LKW verursacht worden sein, welcher sich am Morgen des 22.01.24 in der Linken Hahnenbachstraße festgefahren hatte und möglicherweise zuvor auch durch die Schulstraße gefahren ist. Zeugen, welche Angaben zum möglichen Unfallverursacher, insbesondere zu dem verdächtigen LKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

K30-Nähe Berschweiler (ots) – Am Sonntag 21.01.2024, ereignete sich gegen 18.35 Uhr auf der K30 zwischen den Ortslagen Berschweiler bei Kirn und Fischbach ein Verkehrsunfall. Hierbei verlor der 31-Jährige Fahrer eines Kleinwagens am Ausgang einer Kurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen PKW.

Der PKW geriet von der Fahrbahn ab und geriet in die angrenzende Böschung. Der vermutlich lediglich leicht verletzte Fahrer wurde zur Abklärung seines Gesundheitszustandes in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde von einem örtlichen Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen Wert von ca. 2.000 EUR belaufen.

Die K30 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für 1 Stunde vollgesperrt.