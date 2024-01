Erpressungsversuch nach Onlinechat

Mainz (ots) – So hatte sich das ein Mainzer sicherlich nicht vorgestellt, als er sich auf einer Website zum Chatten anmeldete. Auf der kostenlosen Website lernte er eine vermeintliche Frau kennen, welche Interesse an ihm vortäuschte. Nachdem man sich näher gekommen war, bot die Frau dem Mainzer ein angeblich 12-jähriges Mädchen zum Sex an.

Obwohl dieser das Angebot ablehnte, wurde er aufgefordert Online-Zahlkarten an die Frau zu übersenden, da diese sonst auf Social Media verbreiten würde, dass er das Angebot angenommen hätte.

Wir empfehlen, grundsätzlich keinen Forderungen nachzukommen, da die Täter versuchen werden immer mehr Beute zu machen und immer weitere Forderungen stellen. Sichern sie die Chats und erstatten sie Anzeige bei der Polizei.

Sachbeschädigung an Geldausgabeautomat

Mainz-Laubenheim (ots) – Entgegen der bisherigen medialen Berichterstattung handelt es sich im vorliegenden Fall weder um eine Geldautomatensprengung noch um einen Versuch. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen haben sich 2 Personen um 03:42 Uhr in den Vorraum begeben, während einer vor dem Gebäude wartete. Daraufhin wurden die Kameras mit Sprayfarbe beschmiert und größere Bohrungen an dem Automaten vorgenommen, welche jedoch nicht zum Erfolg für die Täter führten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit dem gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen oder per E-Mail: pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

PKW gegen Hauswand, Verursacher flüchtet

Mainz-Mombach (ots) – Am Sonntag 21.01.2024 gegen 06:35 Uhr kam es in der Pestalozzistraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer verliert im Kurvenbereich auf der geschlossenen Schneedecke die Kontrolle über seinen PKW und kollidiert mit einem Holzzaun und der Hausfassade. Es entsteht erheblicher Sachschaden.

Der Unfallverursacher setzt daraufhin sein Fahrzeug zurück und verlässt die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. An der Verkehrsunfallörtlichkeit können diverse Fahrzeugteile des Verursachers festgestellt werden. Demnach dürfte es sich um einen dunkelgrauen Audi (neueres Modell) handeln, welcher eine erhebliche Beschädigung im Frontbereich haben dürfte.

Zur Klärung der Identität des Unfallverursachers und zum Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen! Hinweise, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrzeugs, melden Sie bitte bei der Polizeiinspektion Mainz 2, Telefon 06131 /65-421

Trunkenheitsfahrt – Unfallstellen gesucht

Mainz-Hechtsheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 20.01.2024 gegen 23:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass ihm ein anderes Fahrzeug im Weisenauer Weg entgegen gekommen sei und ihn touchiert habe. Der Anrufer habe schon von weitem erkannt, dass der PKW deutliche Schlangenlinien fuhr und immer wieder auf die Gegenspur kam.

Obwohl der Anrufer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste, ganz rechts am Straßenrand hielt und sowohl Lichthupe wie auch Hupe betätigte, wurde er dennoch von dem anderen Auto touchiert. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte jedoch aufgrund eines aufmerksamen Zeugen, nahe seiner Wohnanschrift kontrolliert werden. Da das Auto diverse frische Unfallschäden hatte, werden nun potentielle Unfallgeschädigte gesucht.

Der Grund für die Schlangenlinien war schnell gefunden. Die Atemalkoholkonzentration betrug 1,6 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er hat nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Brand eines Einfamilienhauses

Zornheim (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 09:30 Uhr kam es in der Schubertstraße in Zornheim zum Brand eines Einfamilienhauses. Die Eigentümer hatten im 1.Obergeschoss Rauch wahrgenommen und die Feuerwehr gerufen. Im Anschluss verließen sie das Gebäude. Insgesamt waren ca 90 Einsatzkräfte vor Ort von der Feuerwehr Zornheim, Nieder-Olm sowie Budenheim und zusätzlich Helfer vom Roten Kreuz, dem Technischen Hilfswerk und dem Katastrophenschutz.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte zeitnah gelöscht werden. Durch das THW wurde das beschädigte Dach im Anschluss aufwendig abgesichert. Menschen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Das Gebäude war zwar nicht einsturzgefährdet, allerdings aufgrund der starken Rauchentwicklung und Brandfolgen nicht mehr bewohnbar. Die weiteren Ermittlungen zu Brandursache und einer derzeit noch nicht zu beziffernden Schadenshöhe werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Mehrere Einbrüche im Bereich Mainz und Nieder-Olm

Mainz-Nieder-Olm (ots) – Freitag, 19.01.2024

Vermutlich im Zeitraum zwischen 17:00 – 19:30 Uhr brechen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Nieder-Olm ein. Über die Terrassentür des Hauses in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße gelangen der oder die Täter in das Innere des Hauses. Hier werden mehrere Räume und Inventar auf der Suche nach Geld und Wertgegenständen durchsucht.

Samstag 20.01.2024 bis Sonntag 21.02.2024

In Mainz-Bretzenheim kam es vermutlich im Zeitraum von Samstag 13 Uhr bis Sonntag 15 Uhr zum Einbruch in Geschäftsräume. Die Eingangstür zu dem Laden in der Anzengasse wurde hier durch bislang unbekannte Täter aufgehebelt. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchwühlt sowie mehrere verschlossene Schränke aufgebrochen und durchsucht. Die Tatzeit in diesem Fall liegt von 20.01.2024 ab 13 Uhr bis 21.01.2024 um 15 Uhr,

Sonntag, 21.01.2024

Ebenfalls eingebrochen wurde in ein Einfamilienhaus in Mainz-Bretzenheim. Am Sonntag den 21.01.2024 stellten die Bewohner des Hauses im Wespenweg den Einbruch fest. In deren Abwesenheit verschafften sich der oder die unbekannte Täter Zugang über ein Fenster des Anwesens. Durch Aufhebeln gelangten sie ins Innere des Hauses und durchsuchten diverse Räume und Inventar nach Geld und Wertgegenständen. In diesem genannten Fall lässt sich der Tatzeitraum noch nicht näher eingrenzen.

In allen genannten Fällen wurde durch die Mainzer Kriminalpolizei eine Spurensuche vor Ort durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Diebesgutes in allen drei Fällen ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben kann oder Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Zu schnell und zu wenig Abstand

A 61/Rheinhessen (ots) – Deutlich zu schnell war der Fahrer eines Sportwagens am 20.01.2024 gegen 15:07 Uhr auf der A 61 bei Eppelsheim unterwegs. Dort fiel der Wagen einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dort zulässigen 130 km/h mit einer Geschwindigkeit von annähernd 180 km/h auf.

Der 34-jährige Fahrer des Wagens, der zuvor noch einen vorausfahrenden PKW keinen ausreichenden Abstand eingehalten hatte, konnte in Alzey von der Autobahn gezogen werden und gab bei der Kontrolle auf Vorhalt der Geschwindigkeits- und Abstandsverstöße lapidar an, dass er nun mal ein schnelles Auto habe. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen und mehreren hundert Euro Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim