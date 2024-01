Unfälle an Anschlussstelle Worms

A61/Worms (ots) – Gleich zu zwei Unfällen kam es am 19.1.2024 an der Anschlussstelle Worms zur A 61 in Fahrtrichtung Koblenz. In beiden Fällen blieb es bei Sachschäden. Zunächst befuhr gegen 14:30 Uhr ein 55-Jähriger mit einem Transporter den Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Worms-Zentrum. Beim Einordnen auf den rechten Fahrstreifen kam es zur seitlichen Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten PKW, der von einem 56-Jährigen geführt wurde. Am Transporter des 55-Jährigen entstand Sachschaden im Höhe von ca. 1.000 Euro. Am PKW des 56-Jährigen schätzt die Polizei den Schaden auf 3.000 Euro.

Gegen 17:20 Uhr kam es zu einem gleichartigen Unfall zwischen einem 47-jährigen Fahrer eines PKW und einem 50-Jährigen, der einen LKW fuhr. Auch hier kam es zur seitlichen Kollision, bei der es am Ende lediglich bei Sachschäden in einer Gesamthöhe von ca.3.000 Euro blieb.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Worms (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West an der A 61 stellte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 21.1.2024 gegen 21 Uhr beim 25-jährigen Fahrer eines PKW Anzeichen auf Drogeneinfluss fest.

Ein Vortest verlief positiv und erhärtete den Verdacht. Der 25-Jährige musste zur Blutprobe mit zur Dienststelle. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihm drohen nun mindestens ein Bußgeld mit Fahrverbot sowie ein Strafverfahren.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Containerbrand

Worms (ots) – Am Sonntag 21.01.2024 kam es gegen 15:15 Uhr, auf einem Firmengelände Am Rhein zum Brand eines Containers mit darin befindlichen technischen Anlagen. Das Feuer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall aufgrund von Glätte – zwei Verletzte

Wörrstadt (ots) – Die Fahrerin eines Pkw befährt mit seinem Beifahrer die L 401 aus Saulheim kommend. An der Einmündung zur B 420 in Richtung Wörrstadt fährt sie aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und der witterungsbedingten Glätte geradeaus über die Einmündung hinweg und kommt im Graben zum Stehen. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl – Zeugen gesucht

Partenheim (ots) – Am Freitag, den 19.01.2024 gegen 20:45 Uhr kam es in der Raiffeisenstraße 12 in Partenheim zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Während sich die Bewohnerin des Anwesens im Obergeschoss aufhielt, wurde sie durch mehrere Schlaggeräusche aufmerksam.

Beim Versuch diese zu lokalisieren, stellte sie im Erdgeschoss fest, dass unbekannte Täter versucht hatten die Terrassentür aufzuhebeln. Die Terrassentür wurde hierdurch beschädigt, ein Einstieg der unbekannten Täter misslang.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann oder Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich unter Tel: 06731 911 0 bei der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht am Bahnhof – Zeugen gesucht

Alzey (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag 18.01.2024 gegen 18 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Alzey. Ein Pkw bog dort aus der Straße „Bahnberg“ kommend nach links in die Bahnhofstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 18-jährigen Pkw-Fahrerin. Es kam zur Kollision der Fahrzeug.

Der unfallverursachende Pkw-Fahrer setzte anschließend seine fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Entsprechende Spuren konnten auch Fahrzeug der Geschädigten festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich mit der Polizei Alzey in Verbindung zu setzen.