Auseinandersetzung vor Disco endet mit Stichwunde – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bei einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen vor einer Diskothek im Quadrat N5 wurde am Sonntagmorgen gegen 05:20 Uhr ein 26-jähriger Mann verletzt. Ein noch unbekannter Täter attackierte den 26-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand und fügte diesem im Bereich des Oberschenkels eine Stichverletzung zu. Er musste in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt werden.

Details zu den Umständen des Angriffs sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Streitgeschehen selbst geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

Jugendliche begehen Diebstahl mit Waffen

Mannheim (ots) – Sonntag 21.01.2024 haben 3 Jugendliche in einem Selbstbedienungsgeschäft am Mannheimer Hauptbahnhof Lebensmittel entwendet ohne diese zu bezahlen. Einer der Täter führte ein Taschenmesser bei sich. Gegen 18:45 Uhr beobachteten 2 Ladendetektive die 14-, 15- und 17-jährigen aus Deutschland stammenden Täter beim Einscannen ihrer zuvor entwendeten Lebensmittel. Anschließend verließen die Jugendlichen das Geschäft ohne die Waren bezahlt zu haben.

Alarmierte Beamte der Bundespolizei fanden bei der Durchsuchung der Täter in der Jacke des 17-Jährigen ein Taschenmesser auf. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls mit Waffen gegen die 3 Personen aufgenommen.

Unter Drogen stehender Mann rast mit Auto durch die Stadt

Mannheim (ots) – Am Sonntag fiel um kurz vor 23 Uhr einer zivilen Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ein hochmotorisierter Mercedes auf, welcher scheinbar wahllos immer wieder die Spur auf der Neckarauer Straße wechselte. Kurze Zeit später beschleunigte das Fahrzeug und überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich. Im Bereich des Luisenrings fuhr der Mercedes mit 100 km/h, obwohl nur 50 km/h erlaubt waren.

In der Riedfeldstraße gelang es dann der Streife den Raser anzuhalten und zu kontrollieren. Ein Urintest zeigte, dass der 32-jährige Fahrer mutmaßlich unter der Einwirkung von Amphetamin stand. In der Folge musste der Mann eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er hat sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Fahrzeugrennens sowie des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses zu verantworten.

Betrunken und ohne Führerschein Unfall gebaut und geflüchtet

Mannheim (ots) – Am Sonntag 21.01.2024 gegen 19:42 Uhr, befuhr ein 28-jähriger VW-Fahrer ein Tankstellengelände in der Oberen Riedstraße und streifte einen ebenfalls auf dem Tankstellengelände befindlichen Hyundai. Der Besitzer des Hyundais beabsichtigte die Polizei zu rufen. Währenddessen flüchtete der VW-Fahrer, konnte jedoch durch den Hyundai-Besitzer verfolgt und ca. 500 m später festgehalten werden. Der Schaden am Hyundai beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss gefahren und den Unfall verursacht hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Im Weiteren stellten die Beamten auch noch fest, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige entlassen. Den 28-Jährigen muss sich nun u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahererlaubnis verantworten.

BMW-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel übersehen

Mannheim (ots) – Am Sonntag um 15:40 Uhr kam es in der Heinrich-von-Stephan-Straße auf der Höhe der Reichskanzler-Müller-Straße zu einer Kollision zweier Autos. Ein 19-jähriger VW-Fahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel von der rechten auf die linke Spur einen 45-jährigen BMW-Fahrer, welcher links neben diesem fuhr. In der Folge kam es zu einer Kollision. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 25.000 Euro. Das Auto des 19-jährigen Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde daraufhin abgeschleppt. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der beiden Unfallbeteiligten.

Unfall entlarvt Trunkenheitsfahrt mit knapp 2,5 Promille

Mannheim (ots) – Am Samstag 20.01.2024 machte sich ein 29-jähriger Renault-Fahrer gegen 22.40 Uhr auf den Heimweg. Er startete in Mannheim-Schönau und fuhr vermutlich über die B44 in Richtung Waldstraße und bog dann auf die Straße „Auf dem Sand“ ab. Hier fiel die Fahrweise des 29-Jährigen einem anderen Verkehrsteilnehmer auf, da er diesem immer wieder dicht auffuhr. Außerdem stellte er an der Fahrzeugfront des Dränglers mehrere Beschädigungen fest. Aufgrund der Gesamtumstände alarmierte der aufmerksame Zeuge die Polizei. Es wurde umgehend eine Fahndung nach dem Renault eingeleitet, die vorerst negativ verlief.

Kurze Zeit später gegen 23 Uhr, meldete sich ein 26-jähriger VW-Fahrer wegen eines Verkehrsunfalls in der Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Waldhofstraße. Der 26-Jährige bremste sein Fahrzeug an der Kreuzung der Max-Joseph-Straße verkehrsbedingt ab, als ihm der 29-Jährige ungebremst auffuhr. Vor Ort stellten die Beamten den 29-Jährigen Fahrer fest, nach dem sie zuvor gefahndet hatten.

Schnell zeigte sich, dass der 29-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab knapp 2,5 Promille. Umgehend wurde der 29-Jährige, der sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zuzog, zur Versorgung in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht und bekam hier Blut abgenommen. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm vorläufig entzogen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Das Fahrzeug des 29-Jährigen wies außer den Unfallschäden noch weitere Schäden auf, deren Entstehungszeitpunkt noch nicht geklärt werden konnte.

Ob der 29-Jährige auf seiner Fahrtstrecke noch weitere Fahrzeuge oder andere Gegenstände beschädigt hat, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die den 29-Jährigen während der Fahrt gesehen haben oder weitere Geschädigte, die frische Unfallspuren an ihrem Fahrzeug im Verlauf der Fahrtstrecke feststellen konnte, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden, unter: 0621-718490.

