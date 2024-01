Polizei stoppt Fahrzeugrennen auf der Kurfürstenanlage

Heidelberg (ots) – Um kurz vor 2 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte durch das Aufheulen von Motoren auf zwei Autos aufmerksam, welche auf der Kurfürstenanlage von der Altstadt in Richtung Hauptbahnhof fuhren. Ein VW Golf und ein BMW 330e lieferten sich augenscheinlich auf der vierspurigen Straße ein Rennen.

Beide Fahrzeuge fuhren nebeneinander, beschleunigten auf mehr als 100 Km/h, um dann an der nächsten roten Ampel wieder anzuhalten. Dieses Verhalten konnte die Streife sowohl auf der Strecke zum Römerkreis als auch bis zur Kreuzung zur Mittermaierstraße beobachten. Kurz vor dem Bahnhof gelang es der Polizei die beiden Fahrzeuge anzuhalten und die Fahrer zu kontrollieren.

Ein 22-Jähriger und 20-Jähriger müssen sich nun wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens verantworten. Alkohol oder Drogen waren hier nicht im Spiel. Die Fahrzeuge, mit denen die Männer unterwegs gewesen waren, wurden eingezogen und ihre Führerscheine einbehalten.

Körperverletzung und Sachbeschädigung vor Lokal in der Altstadt

Heidelberg (ots) – Am Sonntag kam es um kurz vor 3 Uhr zwischen zwei Personengruppen vor einem Lokal in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf soll einer von zwei Tatverdächtigen einen anderen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zudem sollen die beiden als aggressiv beschriebenen Männer die Scheibe einer Bar beschädigt haben.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, bedarf noch der Klärung. Die Tatverdächtigen konnten von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Allerdings hatte sich der Verletzte vor dem Eintreffen der Polizei bereits von der Örtlichkeit entfernt und meldete sich bislang auch nicht, weshalb das Polizeirevier Heidelberg-Mitte den Geschädigten der Körperverletzung bittet, sich unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

Unfall auf Brücke mit ungeahnten Folgen

Heidelberg (ots) – Am frühen Nachmittag des letzten Mittwochs, fuhr eine 41-Jährige mit einem VW auf der L 598 von Kirchheim in Richtung Sandhausen. Ungefähr zur selben Zeit war ein 62-Jähriger mit seinem BMW in der Gegenrichtung von Kirchheim kommend unterwegs. An der Ampelanlage zur Auffahrt zur B 535 kam es zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen.