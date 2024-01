Betrunkener Autofahrer kollidiert auf der B36 mit Leiplanke – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer kam in der Nacht auf Sonntag auf der B36 offenbar alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 34-jährige VW-Fahrer gegen 23:15 Uhr auf der B36 in südliche Richtung. Kurz nach der Abfahrt nach Eggenstein kam er offenbar alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke.

Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen, schleuderte in der Folge über beide Fahrstreifen und prallte letztlich gegen die Mitteilleitplanke. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und halfen dem unverletzten 34-Jährigen aus seinem Fahrzeug.

Da die Polizeibeamten bei der anschließenden Unfallaufnahme bei dem 34-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von rund 1,0 Promille. Der Autofahrer musste die Polizeistreife schließlich zur Blutentnahme zum Revier begleiten. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Entzug seines Führerscheins rechnen. Am VW des 34-Jährigen sowie an den Leitplanken entstand ein Sachschaden von rund 33.000 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 0721 96718-0 zu melden. Insbesondere ist die Polizei auf der Suche nach zwei Verkehrsteilnehmern, die dem Unfallfahrer aus dem Wagen halfen.

Jugendliche werfen Schneebälle auf der Südtangente gegen Pkw

Karlsruhe (ots) – Mehrere Meldungen gingen am Sonntagabend gegen 20 Uhr bei der Polizei ein, wonach zunächst Unbekannte auf der Südtangente in Höhe Knielingen vom Fahrbahnrand und von einer Brücke Schneebälle auf vorbeifahrende Autos werfen würden.

Zeugen hatten zuvor mehrere Jugendliche im Bereich der vielbefahrenen Straße beobachtet, die sich wohl auffällig verhalten haben sollen. Aufgrund eines weiteren Hinweisgebers, konnten wenige Minuten später zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren in der Eggensteiner Straße in Knielingen von der alarmierten Polizei angetroffen werden.

Anhand der Schuhprofile der Jugendlichen konnte nachgewiesen werden, dass sie sich in jenem Bereich der Südtangente aufgehalten hatten, wo die Schneebälle geworfen wurden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen den Eltern überstellt.

Obwohl bislang keine Erkenntnisse über Beschädigungen vorliegen, wird geprüft, ob die Jugendlichen sich wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten müssen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden deshalb gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Einbrüche am Wochenende im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende verzeichnete die Polizei im Stadtkreis Karlsruhe mehrere Einbrüche. Sowohl nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Südweststadt als auch nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Stadtteil Grötzingen nahm die Polizei Verdächtige fest. Im Zeitraum von Freitag 20:00 Uhr bis Samstag 07:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Hinterhaus in Amalienstraße.

Zunächst drangen die Einbrecher offenbar im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses in ein Massagestudio ein und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend brachen die Unbekannten im darüber liegenden Stockwerk einen Schönheitssalon ein. In beiden Fällen brachen die Diebe eine Kasse auf und entwendeten einen niedrigen 3-stelligen Bargeldbetrag, bevor sie das Anwesen wohl über ein angrenzendes Grundstück verließen. Ob weitere Wertgegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3311 beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zu melden. Am frühen Montagmorgen drangen Einbrecher in eine Tankstelle in der Ebertstraße ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum mehrere Flaschen Alkoholika. Eine Zeugin bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Bei der Überprüfung des Gebäudes sowie der näheren Umgebung wurden Polizeibeamte einen 25-jährigen Mann aufmerksam, der in Richtung Hirschstraße davonlief.

Die Beamten stellten den Verdächtigen und nahmen in vorläufig fest. Eine weitere Polizeistreife bemerkte einen 35-Jährigen Mann, der sich dort offenbar hinter der Tankstelle versteckte und erklärte diesem ebenfalls die vorläufige Festnahme. Beide Männer wurden nach Abschluss der ersten strafprozessualen Maßnahmen beim Polizeirevier Südweststadt auf freien Fuß entlassen.

Von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Unterer Lichtenbergweg in Karlsruhe-Grötzingen ein. Die Diebe verschafften sich offenbar über eine Balkontür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen. Der entstandene Diebstahl-und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ebenfalls in Karlsruhe-Grötzingen bemerkte eine Anwohnerin am Sonntagabend gegen 19:50 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an einem Nachbarhaus in der Straße Am Grafenacker und wählte den Notruf. Ein 50-jähriger Tatverdächtige steht insoweit im Verdacht, sich zusammen mit einem weiteren Tatgenossen gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft und sodann Schmuck und Münzen entwendet zu haben.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahm eine Polizeistreife wenig später den 50-Jährigen am Bahnhof Grötzingen vorläufig fest. Der mutmaßliche Tatgenosse ergriff beim erkennen der Beamten die Flucht. Der 50-jährige Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe im Laufe des Montags dem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Die Höhe des entstandenen Sach-und Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zu dem mutmaßlichen Mittäter des Festgenommenen, dauern an. Zudem prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit dem Einbruch in der Straße Unterer Lichtenbergweg. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Mehrere Polizeibeamte bei Streitigkeiten verletzt

Philippsburg (ots) – Polizeibeamte des Polizeireviers Philippsburg wurden am Sonntag gegen 21:15 Uhr zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Angehörigen zweier Familien in die Hans-Thoma-Straße in Philippsburg gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die Mitglieder der Familien aus bislang unbekannten Gründen in Streit.

Im Rahmen dieser Streitigkeiten soll es zu Körperverletzungen gekommen sein, die sich auch auf die Straße verlagerten. Mehrere Streifenwagen mussten zur Bewältigung der aufgeheizten Stimmung eingesetzt werden, da sich zeitweise etwa 30 Personen der Streitparteien vor Ort befanden.

Als während der polizeilichen Maßnahmen ein 49-Jähriger dessen 47-jährigen Angehörigen ins Gesicht schlug, schritten die Beamten gegen den Mann ein, um weitere Gewalthandlungen abzuwenden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen und den anschließenden Transport wehrte sich der 49-Jährige vehement durch Schläge und Tritte, wodurch er 3Polizeibeamte leicht verletzte. Im Streifenwagen randalierte er weiterhin und beschädigte das Fahrzeug derart, dass es zunächst nicht mehr einsatzbereit war. Infolge der polizeilichen Zwangsmaßnahmen erlitt auch der Tatverdächtige leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Mehrere Personen müssen nun mit Strafanzeigen unter anderem wegen tätlichem Angriff gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Bedrohung rechnen.

Autofahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer – Polizei sucht Zeugen

Pfinztal (ots) – In der Nacht auf Montag fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Honda gegen 04:30 Uhr auf der Bocktalstraße von Kleinsteinbach kommend in Richtung Mutschelbach. Ein Zeuge, welcher hinter dem Mann fuhr, beobachtete wie der Honda-Fahrer offenbar in Schlangenlinien fuhr und hierdurch immer wieder entgegen kommende Verkehrsteilnehmer gefährdete.

An einem Parkplatz stoppte der 59-Jährige zunächst seine Fahrt und wurde von dem Zeugen angesprochen. Dieser bemerkte, dass der 59-jährige Autofahrer keinen fahrtauglichen Zustand aufwies und verständigte die Polizei. Währenddessen setzte der Honda-Fahrer unvermittelt seine Fahrt fort um anschließend erneut anzuhalten. Hierbei gelang es dem Zeugen den fahruntauglichen Mann bis zum Eintreffen der Polizei am Weiterfahren zu hindern.

Polizeibeamte stellten bei der Kontrolle des 59-Jährigen fest, dass dieser sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befand. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 0,8 Promille. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Zeugen oder Geschädigte, die möglicherweise selbst durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Zwei Einbrüche am Wochenende

Östringen-Tiefenbach (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, zwischen 09:40 Uhr und 21:50 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Hambergstraße. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe im Untergeschoss ein, um in das Innere zu gelangen. Dort durchwühlten die Eindringlinge sämtliche Zimmer sowie Schränke und erbeuteten Schmuck in bislang unbekannter Höhe.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich ebenfalls am Samstag in der Straße „Im Zerren“. Dort drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 17-22.00 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür in das Wohnhaus ein. Auf Ihrem Beutezug entwendeten die Diebe einen Bargeldbetrag im geschätzten 4-stelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Schönborn unter Telefon: 07253 80260 zu melden.