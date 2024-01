Annweiler (ots) – Am Montag 22.01.2024 um 11:16 Uhr, wurde die Polizei Annweiler darüber informiert, dass eine Frau in die Queich gestürzt sei. Aufgrund der Meldung und der Tatsache, dass die Queich derzeit überdurchschnittlich Wasser führt, wurde die Örtlichkeit umgehend aufgesucht. An der Einsatzörtlichkeit angekommen konnte festgestellt werden, dass eine 46-jährige Fußgängerin auf einem parallel zur Queich verlaufenden, unbefestigten Weg bei Winterglätte ausgerutscht und in den Fluss gestürzt war.

Sie zog sich hierbei Rippenverletzungen zu und verlor auch kurzzeitig das Bewusstsein. Aufgrund der Verletzungen und der daraus resultierenden Schmerzen konnte die Frau nicht aus dem Fluss gezogen werden, weshalb ein Annweilerer Polizist zu der Frau in den Fluss sprang.

Unter Mithilfe der FFw Annweiler und deren Gerät konnte die Frau aus der Queich gerettet und stark unterkühlt an den Rettungsdienst übergeben werden.