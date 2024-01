Verkehrsunfall: Geschädigter gesucht

Waldsee (ots) – Am Samstag ereignete sich gegen 10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Neuhofener Straße. Der Unfallverursacher touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Autos. Als der Verursacher anhielt und zum Unfallort zurückkehrte, befand sich das geparkte Auto nicht mehr vor Ort.

Es soll sich bei diesem um eine kupferfarbene Limousine handeln und dürfte einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel haben. Der Geschädigte wird gebeten sich telefonisch unter der 06235/4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Brand Altkleidercontainer

Neuhofen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 21.01.2024 kam es gegen 02:30 Uhr, in der Industriestraße zum Brand eines Altkleidercontainers. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden wird auf etwa 2000EUR geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise bitte telefonisch unter: 06235/4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 20.01.2024, wurden Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt auf einen 20-jährigen Mann aufmerksam. Dieser befuhr die Hans-Purrmann-Straße mit seinem E-Scooter. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf einen vorherigen Drogenkonsum erlangt werden. Dem 20-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Zudem führte er eine geringe Menge Cannabis mit sich. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Zeugen gesucht für Verkehrsunfallflucht

Maxdorf (ots) – Eine 50-jährige Maxdorferin befuhr am 20.01.2024 gegen 20:45 Uhr, mit ihrem roten Toyota die Hauptstraße in Maxdorf in Fahrtrichtung Birkenheide und hielt hierbei ordnungsgemäß auf der rechten Fahrbahnseite gegenüber der dortigen Sparkasse an. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer ebenfalls die Hauptstraße in gleicher Fahrtrichtung und touchiert beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel ihren linken Außenspiegel trifft.

Nach Angaben der Geschädigten dürfte es sich um einen dunkelgrünen PKW handeln. Der Sachschaden liegt bei rund 200 EUR. Gegen den bislang unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Geklärte Verkehrsunfallflucht

Beindersheim (ots) – Eine Verkehrsunfallflucht wurde am 20.01.2024 gegen 22:25 Uhr, in der Kirchenstraße in Beindersheim durch eine 28-jährige Zeugin beobachtet und das Kennzeichen abgelesen. Ihre Beobachtung teilte sie dem Halter des geparkten/geschädigten roten Fiat mit, welcher wiederum die Polizei verständigte. Nach der Unfallaufnahme wurde die Halteranschrift des unfallverursachen Fahrzeugs, ein weißer 1er BMW aufgesucht und der Fahrer, ein 73-jähriger aus Beindersheim ermittelt.

Gegen Ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen von Unfallort eingeleitet. Der Schaden an beiden Fahrzeugen liegt insgesamt bei rund 1.300 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.