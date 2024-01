Verkehrsunfallflucht

Billigheim-Ingenheim (ots) – Am Freitag 19.01.2023 kam es gegen 16:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Marktstraße. Die Geschädigte parkte hierbei ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 20. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug konnte der komplett beschädigte linke Außenspiegel festgestellt werden.

Aufgrund der noch am Boden liegenden Spiegelabdeckung dürfte es sich beim verursachenden Fahrzeug um eine braune Mercedes A-Klasse handeln. Hinweise nimmt die Polizei Landau entgegen.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Annweiler (ots) – In der Nacht zum Samstag 20.01.2024, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Altenstraße. Ein Zeuge hatte hierbei den Unfallverursacher beobachtet als er nach dem Ausparken an einem anderen Fahrzeug entlang schrammte. Im Anschluss stieg dieser zusammen mit seiner Beifahrerin aus und begutachtete den Schaden am Fahrzeug des Geschädigten.

Ohne Weiteres stiegen dann beide wieder in ihr Fahrzeug und entfernten sich von der Unfallstelle. Durch die Hinweise der Unfallzeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Bei dessen Überprüfung konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein sichergestellt.