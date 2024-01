Mit gefälschtem Führerschein unterwegs und aufgeflogen

Bingen (ots) – Am Samstag 20.01.2024 gegen 12 Uhr, kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Koblenzer Straße in Bingen den 27-jährigen Fahrer eines Transporters aufgrund eines durch ihn zuvor begangenen Rotlichtverstoßes. Im Rahmen der Kontrolle händigte der Fahrer der Streife einen polnischen Führerschein aus.

Bei genauerer Überprüfung des durchaus sehr gut replizierten Dokuments ergaben sich Anzeichen auf eine Fälschung. Eine zur genaueren Verifizierung durchgeführte Abfrage im europäischen Fahrerlaubnisregister führte nicht zum Nachweis der tatsächlichen Existenz einer polnischen Fahrerlaubnis. Die bestehenden Zweifel an der Echtheit des Dokuments wurden darüber hinaus durch ein spezielles Prüfgerät bestätigt.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Führerscheinfälschung als Beweismittel sichergestellt. Der Fahrer wird sich nun neben des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Rotlichtverstoßes auch wegen des Tatbestands der Urkundenfälschung strafrechtlich verantworten müssen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Oppenheim (ots) – Am Sonntag 21.01.2024 gegen 03:25 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall auf der B9 bei Oppenheim, bei dem ein 45-jähriger aus Geisenheim verletzt wird. Der bislang unbekannte Unfallverursacher aus Mainz befährt die B9 in Richtung Worms, gerät nach links in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem entgegenkommenden 45-jährigen.

Beide Personenkraftwagen werden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und werden vor Ort abgeschleppt. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle. Aufgrund des Unfallhergangs werden weitere Zeuginnen und Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich jederzeit bei der Polizei Oppenheim melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Grolsheim (ots) – Am Sonntag 21.01.2023 gegen 12:25 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Alzeyer Straße in Grolsheim den 24-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Bei der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmitteleinfluss des Fahrzeugführers.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bingen-Büdesheim (ots) – Am Freitag 19.01.2024 wurden Beamte der PI Bingen gegen 23:20 Uhr aufgrund eines Verkehrsunfalls in die Saarlandstraße. Bei der Verkehrsunfallaufnahme, wo es glücklicherweise nur zu Sach- und keinem Personenschaden gekommen ist konnte beim männlichen Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden.

Der Versuch, die Fahrereigenschaft daraufhin abzustreiten und einen seiner Mitinsassen zu beschuldigen misslang. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde vom Fahrer verweigert, sodass eine Blutentnahme zur Klärung des Alkoholspiegels angeordnet wurde.

Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt.

Mainz

Sachbeschädigung an Geldausgabeautomat

Mainz (ots) – Am Sonntag 21.01.2024 gegen 08 Uhr meldet eine aufmerksame Passantin, dass ein Geldausgabeautomat in einer SB-Stelle in der Oppenheimer Straße in Mainz-Laubenheim mittels mehrerer Bohrlöcher beschädigt worden sei. Die Berufsfeuerwehr Mainz war ebenfalls vor Ort , um Gasmessungen durchzuführen.

Diese verliefen negativ. Zum Tatablauf und etwaigen Tätern können derzeit keine näheren Auskünfte erteilt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.