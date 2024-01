Weilerbach (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei über eine Schlägerei bei einer Geburtstagsfeier in Weilerbach informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen war die Auseinandersetzung bereits beendet. Ermittlungen ergaben, dass ein 32-Jähriger von drei anderen Männern im Alter zwischen 27 und 34 Jahren geschlagen wurde.

Dabei wäre auch ein Bierglas benutzt worden. Der Geschädigte wurde mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die verantwortlichen Täter waren bei Ankunft der Polizei nicht mehr vor Ort, konnten jedoch ermittelt werden. Auf sie kommt ein Strafverfahren zu. |pvd

Raub eines Plakates

Kaiserslautern-Innenstadt (ots) – Einem 45-Jährigen wurde am Samstag 21.01.2024 in der ein Plakat geraubt. Der Geschädigte stand gegen 13:50 Uhr mit dem Pappschild in der Fußgängerzone in der Fackelstraße, auf dem er provokant seine politische Meinung äußerte. Dies veranlasste 4 bislang unbekannte Täter dazu ihn zunächst aufzufordern, das Schild herunterzunehmen. Als er dies nicht tat, wurde er von einer Person ins Gesicht geschlagen und das Plakat wurde durch die Täter entwendet.

Der 45-Jährige verfolgte die Personengruppe noch bis in die Mall „K in Lautern“, verlor sie aber am Ausgang in die Mühlstraße aus den Augen. Einer der Täter trug nach Angaben des Geschädigten eine blaue Hose, eine blaue Jacke und war etwa 25 Jahre alt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter: 0631 369 2620 und per Email an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. |pvd

Mit Alkohol am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Deutlich zu viel „Intus“ hatte ein Autofahrer, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag 21.01.2024 mit seinem Fahrzeug in der Pariser Straße unterwegs war. Der 42-Jährige wollte das Zufahrtstor zum Gelände der US-Streitkräfte passieren und wurde dort von der Militärpolizei kontrolliert.

Diese konnten bereits feststellen, dass der Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemtest durch die hinzugerufene Polizeistreife ergab schließlich einen Wert von 1,95 Promille. Der Mann musste daraufhin mit zur Polizeidienststelle kommen und eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. |pvd

Kreis Kaiserslautern

Mit Anhänger ohne erforderliche Führerscheinklasse unterwegs

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Missgeschick beim Lenken eines Pkw mit Anhänger ist einem 32-Jährigen am Samstag 20.01.2024 zum Verhängnis geworden. Der Autofahrer war mit seinem Gespann in der Diemersteiner Straße in Enkenbach-Alsenborn unterwegs und versuchte rückwärts in einer Einmündung zu wenden.

Dabei touchierte er mit dem Anhänger eine Hauswand. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife konnte den Vorfall beobachten und hielt den Autofahrer an. Bei einer Inaugenscheinnahme der Mauer und des Anhängers konnten keine Schäden festgestellt werden.

Allerdings kam bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis des 32-Jährigen heraus, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE für das Gespann war. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. |pvd