Brand in Mehrfamilienhaus

Ladenburg (ots) – Am Sonntag 21.01.2024 gegen 05 Uhr, wurde über Notruf eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in Ladenburg, am Marktplatz gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die beschriebene Rauchentwicklung auch sogleich wahrgenommen werden. Durch alarmierte Feuerwehr konnten letztlich auch die Brandwohnung im 1.Obergeschoss lokalisiert und die Brandbekämpfung vorgenommen werden.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Der Brand an sich konnte jedoch erfolgreich durch die Feuerwehr bekämpft werden, allerdings ist die betroffene Wohnung derzeit nicht mehr Bewohnbar. Der durch das Brandgeschehen entstandene Gebäudeschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 100.000 EUR. Personenschäden wurden nicht davongetragen. Im Hinblick auf die Brandursache werden nun durch das Polizeirevier Ladenburg die weiteren Ermittlungen geführt.

Vorfahrt missachtet – 3 verletzte Personen durch Zusammenstoß

Eppelheim (ots) – Am Samstag 20.01.2024 gegen 16:10 Uhr, ereignete sich zwischen Plankstadt und Eppelheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 76-jähriger Opel-Fahrer befuhr zu dieser Zeit den Eppelheimer Weg/die Grenzhöfer Straße, aus Richtung Eppelheim kommend. Am Kreuzungsbereich zur K9702 missachtet dieser die Vorfahrt einer von Plankstadt, auf der K9702 kommenden, 53-jährigen Fiat-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeuge in das angrenzende Ackergelände geschleudert. Der Unfallverursacher, dessen 73-jährige Beifahrerin und die 53-jährige Fiat-Fahrerin wurden durch den Zusammenprall allesamt nicht unerheblich verletzt, durch alarmierte Rettungskräfte aus ihren Fahrzeugen befreit und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Die beiden stark unfallbeschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wurde auf ca. 16.000EUR geschätzt. Bedingt durch die Einsatzmaßnahmen vor Ort musste die K9702 bis 17:19 Uhr voll gesperrt werden.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Eberbach (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag 18.01.2024 bis Freitag 19.01.2024 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen VW Geländewagen, welcher in der Straße Am Linkbrunnen in Eberbach geparkt war und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Rufnummer 06271/92100 zu melden.

Zug kollidiert mit Pkw

Eberbach (ots) – Am Samstag 20.01.2024 gegen 10:40 Uhr, ereignete sich am Bahnübergang der Friedrichsdorfer Landstraße in Eberbach ein Verkehrsfall. Eine S-Bahn der Odenwaldbahn kolliedierte aus bislnag unbekannten Gründen mit einem Pkw.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gibt bei dem Verkehrsunfall keine verletzten Fahrgäste des Zuges zu beklagen. Der involvierte Pkw-Führer wird jedoch zur weiteren medizinischen Abklärung vorsorglich in eine umliegende Klinik gebracht.