Brand eines Carports (Foto)

Kindsbach (ots) – In einem Carport im Stockwoog ist am Samstag 20.01.2024 ein Brand ausgebrochen. Das Feuer zerstörte den Unterstand komplett. Das angrenzende Gebäude blieb aber zum Glück verschont, lediglich die Fassade und Decke der Garage wurden in Mitleidenschaft gezogen. Derzeit wird von einem Schaden im fünfstelligen Bereich ausgegangen.

Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an. |pilan

Drogen im Straßenverkehr

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am Freitag 19.01.2024 überprüft eine Funkstreife im Industriezentrum Westrich die Fahrtüchtigkeit eines 36-jährigen Audi-Fahrers. Hierbei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Ein Urintest reagiert positiv auf die Stoffgruppe Cannabis.

Dem Mann aus dem benachbarten Saarland wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. |pilan

Schlangenlinienfahrer aus dem Verkehr gezogen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Die Polizei hat am Freitag 19.01.2024, einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der durch seine Fahrweise aufgefallen war. Zeugen hatten ein Fahrzeug auf der Bundesautobahn 6 gemeldet, welches deutliche Schlangenlinien fuhr. Dabei soll der Pkw alle 3 Fahrspuren gebraucht und den Standstreifen überfahren haben.

Durch die Polizeibeamten konnte der Toyota schließlich auf einem Feldweg an der B 48 in Fahrtrichtung Enkenbach-Alsenborn kontrolliert werden. Am Steuer saß ein 38-jähriger Mann, bei dem nach einem Atemtest 0,6 Promille in der Atemluft festgestellt werden konnten. Der Autofahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und es kommt ein Strafverfahren auf ihn zu.|pvd

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Autofahrer unter Drogeneinfluss festgestellt. Der 18-jährige Fahrer wurde durch die Beamten in der Hermann-Hesse-Straße angehalten.

Weil er typische Anzeichen von Drogenkonsum zeigte, wurde der junge Mann darauf getestet. Das Ergebnis fiel positiv aus. Daraufhin musste der 18-Jährige für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn kommen nun entsprechende Anzeigen zu.|pvd

Kaiserslautern

Bei Personenkontrolle Drogen aufgefunden

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Personenkontrolle hat die Polizei am späten Freitag 19.01.2024 Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Den Beamten fiel eine 3-köpfige Personengruppe im Treppenhaus eines Parkhauses am Willy-Brandt-Platz auf. Von den drei jungen Männern im Alter zwischen 19 und 25 Jahren ging ein deutlicher Geruch nach Marihuana aus. Bei Herantreten an die Personengruppe warf einer der Männer einen Joint auf den Boden.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten mehrere Plastikbeutel mit Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.|pvd

Heizlüfter löst Wohnungsbrand aus

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 19.01.2024 rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Hilgardring aus. Die Bewohner hatten das Anwesen bereits verlassen und die Brandbekämpfer konnten das Feuer in einem Badezimmer im 3. OG schnell löschen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein im Badezimmer betriebener Heizlüfter für den Brand verantwortlich sein. Die Wohnungsinhaber wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde jedoch niemand. Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bekannt.|pvd