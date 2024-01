Polizeieinsatz auf der Friedrich-Ebert-Brücke

Mannheim-Neckarstadt/B38 (ots) – Hinsichtlich der Meldung über das Auffinden eines verdächtigen Gegenstandes auf der Friedrich-Ebert-Brücke (B 38), kann von Seiten der Polizei nun Entwarnung gegeben werden. Unter Hinzuziehung der Feuerwehr und Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg wurde der Gegenstand begutachtet, abgebaut und geöffnet. Eine Gefahr für die Allgemeinheit konnte ausgeschlossen werden.

Die bestehende Brückensperrung wurde gegen 17:40 Uhr aufgehoben. Durch die Einsatzmaßnahmen vor Ort war auch zeitweise der ÖPNV als auch der Schiffsverkehr betroffen und beeinträchtigt. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen und ein strafbares Handeln wird geprüft.

Aufgrund Unachtsamkeit in Gegenverkehr geraten

Mannheim (ots) – Am Freitag 19.01.2024 gegen 09.15 Uhr, befuhr eine 79-jährige Fahrerin die Lilienthalstraße und bog im weiteren Verlauf nach rechts in die Sonderburger Straße ab. Hier geriet sie wohl aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegen kommenden Seat einer 73-Jährigen.

Während die Seat-Fahrerin unverletzt blieb zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Diese wurden in einer Mannheimer Klinik ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Da diese nicht mehr fahrbereit waren mussten sie abgeschleppt werden.

Diebstahl aus Fahrzeug in Tiefgarage – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 20.01.2024 zwischen 24-02 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Pkw, welcher in der Tiefgarage unter dem Marktplatz in der Innenstadt geparkt war. Der Dieb durchwühlte das gesamte Fahrzeug, entwendete Gegestände im Gesamtwert von ca. 12.300 Euro und flüchtete unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls übernommen. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim genannten Polizeirevier unter Tel: 0621/12580 zu melden.