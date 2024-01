Riedbahn: Erste S-Bahnen fahren ab Montag, 22. Januar 2024, wieder über die Strecke, weiter Umleitungen im Fernverkehr

Frankfurt am Main / Mannheim – Die Deutsche Bahn (DB) schließt die Bauarbeiten auf der Riedbahn am Wochenende im geplanten Umfang ab. In Folge der extremen Witterung dauern die notwendigen Testfahrten noch bis einschließlich Dienstag an. Erste S-Bahnen können ab Montag wieder über Teile der Strecke fahren. Der Fernverkehr wird zunächst weiter umgeleitet. Reisende müssen daher mit längeren Fahrtzeiten rechnen. Ab Mittwoch steht den Fahrgästen wieder das komplette Zugangebot zur Verfügung.

Das Verkehrsangebot ab Montag, 22. Januar (5.00 Uhr), bis Mittwoch, 24. Januar (5.00 Uhr), im Detail:

Die S-Bahnen der Linie S9 der S-Bahn Rhein-Neckar verkehren auf dem Abschnitt Mannheim – Lampertheim regulär über die Riedbahnstrecke.

Die S-Bahnen der Linie S7 der S-Bahn Rhein-Main fahren ab Dienstag wieder auf dem gesamten Laufweg Frankfurt – Riedstadt-Goddelau.

Für die Regionalbahnlinie RE70 Frankfurt-Biblis-Mannheim fährt weiter ein Ersatzbus (RE70) mit Umsteigemöglichkeiten in Richtung Mannheim auf die S9 (S-Bahn Rhein-Neckar) in Waldhof. Zusätzlich verkehrt die Ersatzbuslinie S7E zwischen Frankfurt und Groß Rohrheim. In Riedstadt-Goddelau besteht die Möglichkeit, zwischen den Ersatzbuslinien RE70 und S7E umzusteigen.

Die RB62 Biblis-Worms sowie die Linie S6 der S-Bahn Rhein-Neckar entfallen auf dem Abschnitt Neu-Edingen/Friedrichsfeld – Bensheim. Für den Abschnitt Bensheim – Mannheim verkehrt zusätzlich die Ersatzbuslinie Bus 67S.

Insgesamt stehen für die Fahrgäste weiter folgende bereits bekannte Buslinien bis zur vollständigen Betriebsaufnahme am Mittwoch zur Verfügung: Bus RE70 Bus S7E Bus 652 Bus 67S

Alle anderen Ersatzbuslinien verkehren ab Montag nicht mehr.

Auf der Strecke Frankfurt-Mainz-Mannheim verkehren alle Züge wie geplant.

Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt noch einmal über die Auskunftsmedien wie www.bahn.de, DB Navigator oder www.bahn.de/ersatzverkehr-riedbahn zu informieren. Die DB bittet die Reisenden für etwaige Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.