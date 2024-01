Auseinandersetzung in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – In einer Gaststätte in der Kanalstraße kam es am 18.01.2024 gegen 23 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen. Zunächst war ein 25-Jähriger mit einem bislang Unbekannten in Streit geraten in dessen Verlauf der Unbekannte ihn geschlagen habe. Als der 25-Jährige daraufhin den Notruf wählte, sei eine etwa 5-köpfige Gruppe an ihn herangetreten.

Ein Mitglied der Gruppe habe ihm das Handy abgenommen, ein 42-Jähriger habe ihn am Kragen gepackt und habe dann mit dem 25-Jährigen die Gaststätte verlassen. Aus Angst erneut geschlagen zu werden, habe dieser dem Älteren mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen.

Danach sei der 25-Jährige geflüchtet. Der 42-Jährige konnte durch Polizeikräfte in der Gaststätte angetroffen werden. Er war leicht verletzt. Eine Tatbeteiligung stritt er jedoch ab. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, bzw. wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Handydiebstahls aufgenommen.

25-Jähriger randaliert in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – Am 19.01.2024 gegen 01:30 Uhr, wurde die Polizei wegen einer Auseinandersetzung mit einem 25-jährigen Gast zu einer Gaststätte in der Carl-Bosch-Straße gerufen. Der 25-Jährige hatte 2 andere Anwesende bedrängt und sollte daher die Gaststätte verlassen. Dem wollte der junge Mann nicht nachkommen.

Auch als er von mehreren Anwesenden vor die Tür geschoben wurde, versuchte er sich mit Gewalt erneut Zutritt zur Gaststätte zu verschaffen. Hierbei beschädigte er unter anderem einen Rollladen. Einen 43-Jährigen, der ihn abhalten wollt durch das Fenster einzudringen, schlug der 25-Jährige mehrfach und verletzte ihn hierdurch leicht. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme verhielt sich der junge Mann zunehmend sehr aggressiv und musste fixiert werden. Er beleidigte und bedrohte die anwesenden Polizeikräfte wiederholt. Außerdem griff er einen Polizeibeamten an und trat ihn. Der Beamte wurde leicht verletzt und musste nach dem Einsatz medizinisch versorgt werden. Der 25-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Auch hier randalierte er weiter.

Der 25-Jährige wird sich wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Da er außerdem einen Joint mit Cannabis bei sich hatte, wurde auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

In zwei Gaststätten eingebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Donnerstag 18.01.2024 zw. 02:30-03:30 Uhr wurden zwei Gaststätten in der Ludwigstraße und in der Frankenthaler Straße aufgebrochen. In der Ludwigstraße entwendeten der oder die unbekannten Täter die Kasse mit Bargeld und brachen zwei Spielautomaten auf. Wie viel Geld aus den Automaten gestohlen wurde, ist noch unklar.

Der entstandene Schaden wird auf über 6.000 Euro geschätzt. In der Frankenthaler Straße brachen Unbekannte eine Shisha-Bar auf und stahlen einen Tresor. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird ebenfalls zurzeit ermittelt.

Haben Sie etwas in der Ludwigstraße oder in der Frankenthaler Straße beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Handy gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In einer Elektrohandlung im Hedwig-Laudien-Ring stahlen am Abend des 18.01.2024 eine 19-Jährige und ihr gleichaltriger Begleiter ein Ausstellungshandy. Hierbei wurden sie beobachtet. Den Heranwachsenden gelang zunächst die Flucht. Sie konnten durch die alarmierte Polizei in Tatortnähe jedoch rasch aufgefunden und zurück zum Geschäft gebracht werden.

Bei der Personendurchsuchung wurden bei dem 19-Jähirgen ein Einhandmesser, sowie zwei potentielle Hebelwerkzeuge festgestellt und sichergestellt. Das Handy hatten sie nicht mehr bei sich. Im weiteren Verlauf der Anzeigenaufnahme gestand die 19-Jährige den Diebstahl und führte die Beamten zum Versteck des Handys. Die Heranwachsenden werden mit einer Anzeige wegen Gemeinschaftlichen Ladendiebstahls mit Waffen rechnen müssen.

Einbruch in Kleintierzuchtverein – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 17.01. um 18 Uhr bis zum 18.01.2024 um 9:30 Uhr, brachen Unbekannte in die Räume des Kleintierzuchtvereins in der Speyerer Straße ein. Gestohlen wurden 2 Gartengeräte, rund 70 Euro Kleingeld und Lebensmittel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca 1.000€

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – In den letzten 2 Wochen (03.01.-18.01.2024) brachen Unbekannte in einen Kleingarten im Riedsaumpark ein und stahlen einen Rasenmäher, einen Vertikutierer und einen Stromerzeuger. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

Können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie unsere Tipps:

Wählen Sie eine schwer überwindbare Umzäunung

Eine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder kann Diebe abschrecken

Herumliegende Werkzeuge und Gartengeräte können als Aufbruchswerkzeug dienen, halten Sie diese stets unter Verschluss

Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände in Ihrem Kleingarten auf

Verriegeln Sie immer Ihre Türen und Fenster

Verwenden Sie Zylinderschlösser, Diskusschlösser mit einer sog. „Panzerüberfalle“ und Sicherheitsriegel

Verstecken Sie Ihre Schlüssel niemals auf dem Grundstück

Auch in Kleingartenanlagen ist es wichtig aufeinander zu achten! Schließen Sie sich mit weiteren Pächterinnen und Pächtern zusammen und vereinbaren Sie, dass regelmäßig jemand in der Kleingartenanlage nach dem Rechten schaut

Wenn Sie verdächtige Personen in der Anlage sehen, melden Sie diese sofort über den Notruf 110 bei der Polizei. Weitere Tipps zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter https://s.rlp.de/il0Hq