4 Witterungsbedingt Unfälle

Rhein-Pfalz-Kreis (ots) – Witterungsbedingt mussten Beamte der PI Schifferstadt am verschneiten Donnerstag 18.01.2024 mehrfach ausrücken. Insgesamt kam es in Böhl-Iggelheim, Mutterstadt, Limburgerhof und Waldsee zu 4 witterungsbedingten Verkehrsunfällen, bei denen es zum Glück hauptsächlich bei Blechschäden blieb.

Bei einem Unfall auf der L524 bei Mutterstadt hatte ein Unfallverursacher Sommerreifen montiert, so dass er aufgrund der schneeglatten Fahrbahn auf seinen Vordermann auffuhr. Bei einem Unfall auf der K22 in Böhl-Iggelheim verlor ein 23-jähriger in einem Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in der Folge an einem Baum.

Glücklicherweise wurden hierbei der Fahrer selbst und der 25-jährige Beifahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand an allen unfallbeteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca 19.000 Euro.