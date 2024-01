Pedelecdiebstahl aus Keller

Speyer (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 17 Uhr bis Donnerstag 14:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec der Marke KTM im Wert von 2.000 aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hetzelstraße. Anhaltspunkte, wie die Täter ins Gebäudeinnere gelangten liegen nicht vor.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Versuchter Einbruch in Keller

Speyer (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 21:30 Uhr bis Donnerstag 19:50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter zunächst gewaltsam mit einem unbekannten Hebelwerkzeug Zugang zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Emanuel-Geibel-Weg. Anschließend versuchten sie vergeblich sich gewaltsam Zugang zu mindestens 2 Kellerabteilen zu verschaffen. Anhaltspunkte auf entwendete Gegenstände liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat im genannten Zeitraum Nähe Emanuel-Geibel-Weges verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Energiedrinks nicht bezahlt

Speyer (ots) – Am Mittwoch 17.01.2024 gegen 18 Uhr, beobachteten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Maximilianstraße einen 23-Jährigen, der insgesamt 12 Dosen eines Energiedrinks, 2 Gewürze und eine Birne im Gesamtwert von über 40 Euro in diverse Behältnisse packte. Da der junge Mann anschließend den Kassenbereich passierte ohne die Waren zu bezahlen, informierte eine Mitarbeiterin die Polizei.

Die Waren wurden schließlich von den eingesetzten Beamten im Rucksack, der Jacke und der Bauchtasche des 23-Jährigen aufgefunden und Mitarbeitern des Supermarktes wieder ausgehändigt. Der junge Mann hatte nach eigenen Angaben lediglich vergessen die Ware zu bezahlen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und von Seiten des Supermarktes ein Hausverbot ausgesprochen.

Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Speyer (ots) – Am Mittwoch 17.01.2024, erhielt ein 66-jähriger Mann einen Anruf eines vermeintlichen Sicherheitsbeauftragten einer Bank. Der falsche Bankmitarbeiter wollte die Zugangsdaten zum Konto des 66-Jährigen, hiermit wollte man dem Geschädigten einen Betrag eines mehrere Monate zurückliegenden Betruges wieder auf sein Konto überweisen.

Die unbekannten Täter legitimierten sich über eine fingierte E-Mail an den Geschädigten und erhielten von ihm die Zugangsdaten zu zwei Konten unterschiedlicher Banken. Ein telefonischer Interventionsversuch eines echten Bankmitarbeiters scheiterte. Es wurden insgesamt 16.000 Euro von den Konten des Geschädigten abgebucht.

Es kommt immer wieder zu Anrufen durch falsche Bankmitarbeiter.

Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen: