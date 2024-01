Landau: Die Polizei-News

Verkehrskontrolle

Landau (ots) – Gleich 21 Verkehrsteilnehmer wurden am Freitag 19.01.2024 innerhalb von 3 Stunden im Bereich Landau sanktioniert, weil davon 11 Autofahrer während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten, 6 Verkehrsteilnehmer nicht angeschnallt waren und bei 4 Fahrzeugen keine der Witterung angepasster Winterreifen aufgezogen waren. Bei einem Fahrzeug wurde die Weiterfahrt sogar untersagt, da vorne M+S Reifen und hinten Sommerreifen aufgezogen waren.

Die Handyverstöße werden jeweils mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sanktioniert und weiterhin mit einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei gutgeschrieben.

Die Polizei empfiehlt, Winterreifen von O wie Oktober bis O wie Ostern oder bei Temperaturen unter sieben Grad aufzuziehen. Winterreifen sind bei winterlichen Straßenverhältnissen Pflicht. Die auf niedrige Temperaturen abgestimmte Gummimischung und das spezielle Reifenprofil haben in der kalten Jahreszeit gegenüber Sommerreifen klare Vorteile. Der Bremsweg verringert sich deutlich und die Fahrstabilität ist wesentlich höher. Beides kann unter Umständen Leben retten. Experten raten zu einer Profiltiefe von mindestens vier Millimeter.

Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen

Landau (ots) – In den frühen Morgenstunden des 19.01.2024 gegen 00:45 Uhr wurde ein 23-jähriger Skoda-Fahrer in der Godramsteiner Straße in Landau durch Kräfte der PI Landau kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht des Konsums von Alkohol durch den Fahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille.

Der 23-Jährige wurde mit zur Polizeidienststelle genommen, wo mit ihm ein weiterer gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß §24a StVG eingeleitet.

Auffällige Fahrweise wegen Alkoholkonsum

Landau (ots) – Am 18.01.2024 wurde der Polizei Landau gegen 18 Uhr ein BMW-Fahrer gemeldet, welcher auffällig die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe befahren würde. Der BMW konnte in Höhe Autobahnabfahrt Kandel-Nord durch die Kräfte der Polizei festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für die auffällige Fahrweise konnte schnell ermittelt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille.

Der 44-Jährige wurde sodann zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Auch die Führerscheinstelle wurde hierüber informiert.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Landau (ots) – Am Donnerstag 18.01.2024 gegen 17:05 Uhr, befuhr die 51-jährige Autofahrerin die Adolf-Kessler-Straße in Godramstein. Beim Wenden auf der Straße stieß diese gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeikräfte fest, dass die Frau mit 2,33 Promille unter Alkoholeinfluss stand.

Der Führerschein der 51-Jährigen wurde sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.