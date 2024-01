Wintergefahren im Blick

Edenkoben (ots) – Vor dem Hintergrund der anhaltenden winterlichen Witterung hat die Polizei Edenkoben am heutigen Vormittag zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt, um eine verkehrssichere Teilnahme am Straßenverkehr zu gewährleisten.

Hierbei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt, die ihre Fahrt erst wenige Minuten vor der Kontrolle antraten und demnach mit vereisten und verschneiten Scheiben sowie nicht lesbarer Kennzeichen angetroffen wurden.

7 Fahrzeugführer nutzen verbotswidrig ihr Mobiltelefon während der Fahrt, des Weiteren wurden 7 Verstöße gegen die Gurtpflicht und 3 versäumte Hauptuntersuchungen festgestellt.

Alkoholisiert

Edenkoben (ots) – Mit 1,26 Promille war am 17.01.2024, 19.40 Uhr, ein 60 Jahre alter Autofahrer in der Staatsstraße unterwegs. Er fiel der Streife auf, weil er ständig mit seinem Fahrzeug in die Gegenfahrbahn fuhr und ruckartig gegenlenkte.

Bei der Kontrolle konnte neben dem Alkoholkonsum zudem festgestellt werden, dass der Mann keine Fahrerlaubnis mehr hatte. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Unfallflucht vor dem Klinikum Annweiler

Annweiler (ots) – Heute wurde im Zeitraum zwischen 07:45-08:25 Uhr vor dem Haupteingang des Klinikums in Annweiler durch einen noch unbekannten Fahrzeugführer ein blauer Ford Focus beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte davon auszugehen sein, dass die Tür eines neben dem Ford parkenden Autos gegen diesen geschlagen wurde. Hinweise erbittet diesbezüglich die Polizeiwache Annweiler.

Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz in Annweiler

Annweiler (ots) – Am gestrigen Donnerstag wurde auf dem Aldi-Parkplatz in Annweiler zwischen 11 und 12 Uhr ein schwarzer VW UP! beschädigt.

Aufgrund entsprechender Lackanhaftungen kann davon ausgegangen werden, dass ein weißes Fahrzeug gegen den VW gefahren war und sich von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen. Die Polizei Annweiler bittet um Hinweise in der Sache.