Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage

Mannheim (ots) – Aufgrund einer Bedrohungslage in einem Wohnanwesen in der Neckarpromenade kam es heute zu einem größeren Polizeieinsatz, da Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung eines 47-jährige Tatverdächtigen vorlagen. Gegen 14:45 Uhr wurde der Tatverdächtige von Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme hat der Tatverdächtige Widerstand geleistet. Nach einer medizinischen Versorgung wurde der Tatverdächtige in ein psychatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Zu den Hintergründen des Geschehens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für die Bevölkerung.

Warnhinweis führt zu Nackenschlag – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag lief ein 50-Jähriger auf dem Gehweg die Hochuferstraße entlang. Als gegen 19:30 Uhr eine Frau auf einem E-Scooter auf der Straße an ihm vorbei sauste, rief er ihr hinterher, um sie vor der vereisten Fahrbahn zu warnen. Plötzlich sprach ihn ein Unbekannter an, welcher sich hinter ihm befand mit dem Hinweis, dass dies seine Tochter sei.

Als der 50-Jährige sich umdrehen wollte, um nach dem Mann zu sehen, erhielt er unvermittelt einen heftigen Schlag in den Nacken versetzt, so dass er zu Boden fiel und sich verletzte. Nach einer kurzen Benommenheit sah er sich nach dem unbekannten Angreifer um, konnte ihn aber nicht mehr entdecken. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621-174-4222 zu melden.

Brennender Müllcontainer in der Innenstadt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am heutigen Freitag gegen 05 Uhr ein Restmüllcontainer in der Freßgasse in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Behältnis lichterloh. Ob der Container mutwillig angezündet wurde oder ob das Feuer fahrlässig entstand, ist Gegenstand der nun vom Polizeirevier Mannheim-Oststadt eingeleiteten Ermittlungen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621-174-3310 zu melden.