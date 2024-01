Autokran rutscht in Schutzplanke – Aufwendige Bergungsarbeiten

Schwetzingen/B535 (ots) – Kurz vor 10 Uhr am Donnerstag 18.01.2023 rutschte ein 72 Tonnen schwerer Autokran auf der B 535 kurz nach der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen in Fahrtrichtung Heidelberg aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gegen die rechtsseitige Schutzplanke und fuhr sich im angrenzenden Grünstreifen fest.

Da sich die Bergung des Schwerfahrzeugs sehr aufwendig gestaltete, musste ab ca. 12:45 Uhr nicht nur der rechte Fahrstreifen der B 535 in gesperrt werden, sondern die komplette Richtungsfahrbahn Heidelberg. Ebenfalls von der Sperrung betroffen war auch die Abfahrt von der BAB 6 auf die B 535. Erst gegen 20 Uhr konnte der Autokran geborgen werden.

Anschließend wurde das schwere Bergegerät abgebaut und noch die Fahrbahn von Schnee und Eis befreit, bevor gegen 21:30 Uhr beide Fahrstreifen der B 535 wieder freigegeben werden konnten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Feuerwehr aufgrund eines Zimmerbrandes im Einsatz

Schwetzingen (ots) – Kurz nach 20 Uhr am Donnerstag informierten Anwohner die Polizei und die Rettungsleitstelle über einen Brand in einer Wohnung der Berliner Straße. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnte dieb betreffende Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses lokalisiert werden.

Hier war es offensichtlich in der Küche zu einem Brand gekommen, welcher mutmaßlich im Bereich des Herdes entstand und anschließend auf die Kücheneinrichtung selbst übergegriffen hatte. Ein Bewohner der Wohnung konnte den Brand noch rechtzeitig selbst löschen, so dass die Feuerwehr Schwetzingen lediglich im Rahmen der Nachlöscharbeiten tätig werden musste.

Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten ebenso wie die vierköpfige betroffene Familie das Wohnhaus verlassen. Da aufgrund des Brandes die Wohnung zurzeit nicht mehr bewohnbar ist, wurde durch die Stadt Schwetzingen eine Notunterbringung für die Familie organisiert. Der restlichen Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wie es zu der Brandentwicklung kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Die Feuerwehr Schwetzingen war insgesamt mit vier Fahrzeugen und 17 Feuerwehrkräften vor Ort. Verständigte RTW mussten glücklicherweise nicht eingreifen.

Tätlicher Angriff auf Gemeindevollzugsbeamten – Zeugenaufruf

Sinsheim (ots) – Am Donnerstag um 12:35 Uhr kam es in der Burggasse zu einem Parkverstoß, welcher durch einen Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes geahndet werden sollte. Der betroffene 30-jährige Verantwortliche des abgestellten Fahrzeuges war jedoch dabei, seine Mittagspause in dem ordnungswidrig abgestellten Fahrzeug zu vollziehen.

Der Gemeindevollzugsbeamte wies den 30-Jährigen auf sein Fehlverhalten hin und bat ihn, wegzufahren. Dem kam der 30-Jährige jedoch nicht nach, weshalb der Gemeindemitarbeiter begann, einen Strafzettel auszufüllen. Dem 30-Jährigen passte die Arbeitsweise des Vollzugsbeamten offensichtlich nicht.

Er stieg aus seinem Fahrzeug aus und stieß den Vollzugsbeamten nach hinten, woraufhin dieser wiederum einen Schritt nach hinten machen musste, um sein Gleichgewicht nicht zu verlieren. Nachdem ein Passant schlichtend eingriff, setzte sich der 30-Jährige in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Raub vor Lebensmittelmarkt – Zeugen gesucht

Neckargemünd (ots) – Am Donnerstag in der Zeit zwischen 20-21:35 Uhr, verabredeten sich ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger vor einem Lebensmittelmarkt in der Güterbahnhofstraße. Unmittelbar vor dem Eingangsbereich des Einkaufsgeschäfts erschienen plötzlich zwei bisher unbekannte und maskierte Täter, wobei einer der Täter den 15-Jährigen mit Tritten und Schlägen traktierte.

Hierdruch wurde der 15-Jährige leicht verletzt. Während dessen entwendete der Unbekannte aus der Hosentasche des 15-Jährigen einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich. Der 16-Jährige flüchtete in den Lebensmittelmarkt, wo er durch den anderen unbekannten Täter bis in den Kassenbereich verfolgt wurde. Dort entriss der Unbekannte dem 16-Jährigen eine Tüte mit Kleidung. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Bahnhof Neckargemünd.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Tätern geben können, sich unter Tel: 0621/174-4444 zu melden.